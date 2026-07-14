ماجرای دود مشاهده شده در شرق تهران

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با اشاره به مشاهده دود در بخش‌هایی از شرق پایتخت، اعلام کرد که این دود ناشی از آتش‌سوزی یک منزل قدیمی در محدوده خیابان دماوند است و نیروهای آتش‌نشانی هم‌اکنون در محل حادثه حضور دارند.

به گزارش تابناک، جلال ملکی درباره دود مشاهده‌شده در شرق تهران گفت: دودی که در بخش‌هایی از شرق پایتخت مشاهده شده، مربوط به آتش‌سوزی یک منزل قدیمی در محدوده خیابان دماوند است.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

ملکی تأکید کرد که اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات این حادثه پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.

آتش‌سوزی بدون تلفات مهار شد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در جزئیات بیشتر در خصوص دود مشاهده شده از شرق تهران که مربوط به آتش سوزی یک منزل قدیمی بود گفت: ساعت ۱۷:۴۱ عصر امروز یک مورد آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی قدیمی واقع در خیابان دماوند، خیابان منتظری، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: در دقایق اولیه حادثه، دود زیاد و غلیظی به آسمان متصاعد می‌شد که در پی تماس‌های شهروندان، سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند. آتش‌نشانان نیز در کمتر از چهار دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.

ملکی ادامه داد: محل حادثه یک ملک قدیمی دو طبقه به وسعت حدود ۱۵۰ مترمربع بود که در طبقه اول آن دو باب مغازه و در طبقه دوم یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری قرار داشت. این ساختمان بسیار قدیمی و مربوط به چند دهه قبل بود؛ به‌گونه‌ای که سقف آن شیروانی، سازه داخلی سقف و ستون‌های آن چوبی بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: قسمت مسکونی طبقه بالا دچار آتش‌سوزی شده بود و حجم زیادی دود به آسمان متصاعد می‌شد. با توجه به سقف شیروانی، آتش در آستانه سرایت به املاک مجاور که به این ساختمان چسبیده بودند و همچنین مغازه‌های طبقه همکف قرار داشت.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و خوشبختانه موفق شدند از گسترش آتش و سرایت آن به ساختمان‌های اطراف جلوگیری کنند.

ملکی خاطرنشان کرد: در زمان وقوع حادثه، هیچ فردی داخل منزل حضور نداشت. تنها یک مرد جوان دچار دودگرفتگی جزئی شد که از محل خارج و برای انجام بررسی‌های پزشکی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه مصدومیت شدید یا تلفات جانی نداشت، افزود: پس از خاموش شدن کامل آتش، نیروهای آتش‌نشانی در حال انجام عملیات لکه‌گیری پایانی هستند و محل تا دقایقی دیگر برای بررسی علت وقوع حادثه به کارشناسان و مالکان تحویل داده خواهد شد.