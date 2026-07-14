اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی روز گذشته - ۲۲ تیرماه - طی سخنانی در جمع مشاورانش، با بیان اینکه ایران امروز با پیکر زخمدیده از جور اغیار و نامهربانی و کمدانی یاران، نگران اما همچنان سربلند برپا ایستاده است، اظهار کرد: ایران اینک بیشتر نیازمند فکر گریز از تنگناهای سختی است که در مقاطع پیشین با حضور چشمگیر مردم در صحنه و فداکاری و کارآمدی فرزندان رزمنده نظامی و پایمردی و دلیری دیگر فرزندان شایسته در مذاکره و مدیریت بحران برای دور کردن سایه جنگ از کشور طی شده است.
وی با بیان اینکه میدانهای دفاع و دیپلماسی و اداره کشور در شرایط سخت اقتصادی از هم جدا نیستند، تصریح کرد: اکنون باید بیش از گذشته هوشیار بود و باسنجیدگی و تدبیر و در موضع و موقع عزت و آبرومندی، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. تدوین تفاهمنامه ١۴ مادهای برای رفع مخاصمه و نیل به توافق پایدار، تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی، تأیید آن از سوی رهبری و امضای نهایی آن بهدست رئیسجمهوری، فرصت و آغاز راهی است که با همه دشواریها میتواند سند راهگشای یک افق جدید ملی و بینالمللی برای عبور از بحران باشد.
رئیسجمهوری پیشین ادامه داد: از تدبیر شجاعانه و فداکارانه رئیسجمهوری محترم در اداره کشور با وجود کمبودهای شدید و سوق دادن جامعه به سوی آرامش و امنیت و رفع خطرات برای موجودیت ایران و حرکت به سوی آینده بهتر ملت از صمیم قلب قدردانی میکنیم. واقعیتهای مشهود و گزارشهای سیاسی و پیمایشهای معتبر علمی و اجتماعی نشانگرند که اکثریت مردم با گرایشهای مختلف از دخالت و بهخصوص تجاوز خارجی خشمگین و درعین حال نگران از آینده و خواستار رفع مخاصمات برای رهانیدن ایران از مشکلات عدیدهای هستند که از بیرون و درون، عرصه زندگی را بر آنان از لحاظ اقتصادی، معیشتی، امنیتی، روانی، اجتماعی و فرهنگی تنگ کرده است و به همین سبب، کار ارزنده دولت و مدیریت عالی نظامی-سیاسی کشور را در حرکت به سوی توافق و مذاکره برای حل مشکلات سیاسی، بهرغم بیاعتمادی به دشمنان و دشواریهای پیشبرد تفاهم تایید میکنند.
خاتمی یادآور شد: اینک بیش و پیش از هرچیز مردم و بهخصوص نظام حکمرانی باید به صلاح ایران و ملت با همه تفاوتها و تنوعهایش بیندیشند و مراقب باشند فرصتهای ارزنده توافق از دست نرود و خدای ناخواسته به تهدید مبدل نشود، امری که با کمال تاسف بارها در گذشته شاهد موارد مشابه آن بودهایم. باید بدانیم اکنون مخالف فعال و مؤثر این توافق، رژیم کودککش و تروریست اسرائیل است که برای تقویت بدعهدی آمریکا و ناکام گذاشتن ایران و منطقه از رسیدن به صلح و آرامش و امنیت و توسعه مدام برنامه میریزد.
وی با اشاره به حضور چشمگیر ملت در مراسم اخیر وداع با رهبر شهید و دیگر شهدا، از توانایی این موقعیت برای ایجاد عرصه جدیدی از همبستگی و اقتدار ایران گفت و تاکید کرد: خشم شدید دلبستگان به انقلاب و حتی بخشهایی از جامعه که ایران عزیز را سربلند میخواهند، از شهادت رهبری و نیروهای فداکار نظامی و امنیتی و سیاسی و انبوهی از شهروندان بیپناه و کودکان مظلوم، مشهود بود اما در طرف مقابل نیز تهدیدها و تلاشهای رئیسجمهوری آمریکا که در تحقق ادعاهای واهی خود ناکام مانده و از سوی رقیبان و همچنین افکار عمومی آمریکا و جهان زیر انتقاد و فشار شدید قرار گرفته است، برجسته شد. حال این پیامدها اگر با تدبیر و واقعبینی مدیریت نشود و محوریت توافق و تعهدات آن در این میان مخدوش شود، میتواند به چالشی جدید بر سر راه آرامش بعد از طوفان و استقرار امنیت نهتنها در ایران که در منطقه تبدیل شود.
رئیسجمهوری پیشین افزود: جای تأمل و تأسف است در میانه چنین وضعیت پیچیده و شکنندهای که باز اسرائیل میاندار شده و به تحریک آمریکا پرداخته است، گرایشها و نیروها و رسانههای افراطی و خطرآفرین در داخل نیز با آن همسو شده و به تخفیف مذاکره، توافق و نهادها و مسئولان مبادرت کردهاند. به حکم انصاف و اخلاق و خرد، طرفداران جنگ و تلاشگران سیاسی و رسانهای را برای ناکام گذاشتن توافق و ایجاد دوگانگی در حکمرانی و قطبیکردن جامعه، همدل با اسرائیل نمیدانم ولی میگویم اگرچه بسیاری از آنان نیت خوب دارند اما در عمل همان راهی را میروند و همان حرفی را میگویند که اسرائیل میرود و میگوید.
خاتمی ادامه داد: صلح را خیانت دانستن و صلحجویی را خلاف مرام حسین بن علی(ع) معرفی کردن و نام حسین (ع) و حماسه جاودان او را بهانه کردن برای توجیه و تحمیل خواستهها و تعرض به مذاکره و مذاکرهکنندگان، بههیچوجه نه با جوهر اسلام محمدی (ص) نسبتی دارد و نه خدمت به ایران یا کمک به خروج از بحران و پاسداشت خون شهیدان است. شعارها بهجای خود ولی در مقام تدبیر جامعه و تاثیرگذاری عملی بر سرنوشت ایران و آینده ملت بزرگش، آنچه باید در نظر باشد نگهبانی از میهن و برداشتن دامها و موانع از راه عزت و توسعه آن و زمینهسازی هرچه بیشتر برای تامین حقوق و رضایت مردم است.
وی با اشاره به نگارش نامهای به محضر رهبر شهید انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: در آخرین نامهای که به رهبر شهید پس از جنگ تجاوزکارانه دوازدهروزه نوشتم یادآور شدم عنوان کتاب ارزندهای که ایشان ترجمه کردهاند «پرشکوهترین نرمش قهرمانانه تاریخ» درباره صلح حضرت امام حسن (ع) است و عرض کردم مگر امام حسن (ع) چه کرد؟ حکومت و حکمرانی مشروع خود را برای حفظ ارزشهای اصیل اسلامی و انسانی و نجات مردم از نکبت جنگ و ویرانی به رقیب واگذار کرد. من در همان نامه درخواست کردم برای حفظ حکومت (و نه واگذاری آن) و حفظ اقتدار ایران گام به سوی صلح برداشته شود.
رئیسجمهوری پیشین افزود: امروز هم بنا به دغدغه و تجربه میگویم جدا کردن قطعاتی از تاریخ از زمینهها و زمانه و شرایط آنها و بهرهگیری برای توجیه روشها و روالهایی که برای تدبیر امور امروز کشور از عیب و نقص هم بری نیست، خسارتبار وخطرآفرین است؛ هرچند تاریخ میتواند و باید منشأ عبرت خیرخواهان باشد. هوشیار باشیم که از احساسات پاک مردم به نفع اهواء جنگطلبانه و تخریب بیشتر ایران از سوی جریانهایی افراطی سوءاستفاده نشود.
خاتمی با بیان اینکه امروز از پدرکشتگی مردم ایران با آمریکا گفته میشود که سخن درستی است، تاکید کرد: رهبر شهید پدر همه کسانی بود که به انقلاب و جمهوری اسلامی وفادار بودند و نیز برای انبوهی از نیروهایی که استقلال و ایستادگی در برابر تجاوزکاران را پاس میداشتند نیز نماد بزرگی بود. آنچه اکنون باید مهم و مبنا باشد عبور از بحرانها و تنگناهاست. مگر پدرکشتگی حسن بن علی (ع) و حضرت سجاد (ع) از پدرکشتگی ما شدیدتر نبود؟ مگر دربرابر آنان جور و جنایت فزاینده معاویه و یزید قرار نداشت؟ مگر در همین زمانه ما قطعنامه ۵٩٨ و صلح با صدام متجاوز امضا نشد و تأکید امام راحل را بر التزام به پیشبرد توافق درپی نداشت؟ چرا تاریخ را همهجانبه و راه بزرگان را درست نبینیم؟
وی تصریح کرد: باهمه وجود طرفدار صلح شرافتمندانهام و بعید میدانم اسرائیل نیز به آسانی بگذارد در منطقه ما صلح پایدار برقرار شود، ولی هرگامی که در جهت رفع سایه شوم جنگ و جلوگیری از خسارت و ویرانی ایران و پرهیز از آنچه زندگی تلخ مردم ما را تلختر و پررنج میکند، برداشته شود عین صواب و مصلحت برای ایران است. به همین جهت کار بزرگ رئیسجمهوری و شورای عالی امنیت ملی را میستایم و بر ضرورت حمایت همهجانبه از توافق و پیشبرد الزامات و تعهدات آن، پشتیبانی از مذاکره و مذاکرهکنندگان تأکید میکنم. اکثریت قاطع ملت، همه جریانهای دلسوز سیاسی و شخصیتها و نخبگان ملی نیز با همه تنوع آرایی که دارند، در این شرایط خطیر همین را میخواهند.
رئیسجمهوری پیشین اظهار کرد: بهعنوان شهروندی کوچک اما دغدغهمند و نگران ایران و اسلام، انتظار دارم در این شرایط خطیر همه شخصیتها و اندیشمندان و جریانها و نهادهای مدنی و سیاسی و رسانهها و نهادهای تبلیغی در تبیین و ترویج اندیشه صلح و عقلانیت و گفتوگو و تحذیر از افراط و خشونت و جنگافروزی به میدان بیایند و به پیشبرد توافق پایدار و تأمین زندگی بیدغدغه مردم و توسعه همهجانبه یاری رسانند. ایران از آن همه ایرانیان است و باید آباد و سربلند و پایدار بماند.