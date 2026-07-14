دیدار نخستوزیر عراق و ترامپ در کاخ سفید + عکس
نخستوزیر عراق که طی سفری رسمی به واشنگتن رفته است، در کاخ سفید با رئیسجمهور آمریکا دیدار و گفتوگو کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۹۳| |
3981 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز سه شنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد.
بنا بر این گزارش، الزیدی در کاخ سفید مورد استقبال ترامپ قرار گرفت.
دونالد ترامپ طی استقبال از الزیدی گفت: «ما عراق را دوست داریم.»
رئیسجمهور آمریکا افزود: «نخست وزیر علی الزیدی به بهترین شکل نماینده کشورش خواهد بود.»
گزارش خطا