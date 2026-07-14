صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار نخست‌وزیر عراق و ترامپ در کاخ سفید + عکس

نخست‌وزیر عراق که طی سفری رسمی به واشنگتن رفته است، در کاخ سفید با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۹۳
| |
3981 بازدید

دیدار نخست‌وزیر عراق و ترامپ در کاخ سفید + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز سه شنبه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد.

بنا بر این گزارش، الزیدی در کاخ سفید مورد استقبال ترامپ قرار گرفت.

دونالد ترامپ طی استقبال از الزیدی گفت: «ما عراق را دوست داریم.»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «نخست وزیر علی الزیدی به بهترین شکل نماینده کشورش خواهد بود.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
عراق علی الزیدی نخست وزیر عراق آمریکا واشنگتن کاخ سفید ترامپ
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: سفر هیئت دولت عراق به آمریکا
نخستین سفر خارجی نخست وزیر عراق به آمریکا
زمان سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا اعلام شد
نخست‌وزیر عراق به آمریکا می‌رود
علی فالح الزیدی رسما نخست وزیر عراق شد
دلایل بازداشت‌های گسترده در عراق؛ «الزیدی» مسیر سفر به آمریکا را هموار می‌کند
بیانیه مقاومت عراق درباره سفر الزیدی به آمریکا
علی الزیدی مامور تشکیل کابینه عراق شد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
سنتکام: این دور از حملات ما در ایران پایان یافت
کیهان: دولت رسماً و علناً از تفاهم نامه خارج شود
هدف تسلط آمریکا بر تنگه هرمز محدود کردن چین است/ «جزیره خارک» گورستان سربازان آمریکایی خواهد شد
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
خلاصه بازی فرانسه 0 - اسپانیا 2
عکس: موشک بارشی ایران در حمله به بحرین
استثمار دیجیتال، زیان‌های گوشی هوشمند و اینستاگرام به فرزندان!
تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بار دیگر آغاز شد
مهاجم سپاهان به چادرملو پیوست
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۴ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۷ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005oDl
tabnak.ir/005oDl