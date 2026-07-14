دیدار نخست‌وزیر عراق و ترامپ در کاخ سفید + عکس

نخست‌وزیر عراق که طی سفری رسمی به واشنگتن رفته است، در کاخ سفید با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و گفت‌وگو کرد.