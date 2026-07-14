بعضی خودرو‌ها آن‌قدر ابهت دارند که اسمشان هم باید سنگین باشد؛ رولزرویس، بنتلی یا فراری. اما بعضی ماشین‌ها از همان لحظه اول که نگاهشان می‌کنی، ناخودآگاه لبخند روی صورتت می‌نشیند. فیات توپلینو دقیقاً از همان دسته است. جالب اینکه اگر اسمش را برای یک ایرانی تلفظ کنید، احتمالاً اولین واکنش این خواهد بود: «واقعاً هم قیافه‌اش توپل است!» و حقیقت این است که این کوچولوی ایتالیایی، بیش از آنکه بخواهد یک خودرو باشد، آمده تا حال و هوای زندگی شهری را عوض کند

به گزارش تابناک به نقل از ماشین کلیک ؛ صنعت خودرو سال‌هاست گرفتار یک مسابقه عجیب شده است؛ مسابقه بزرگ‌تر شدن. هر نسل از خودرو‌ها از نسل قبل عریض‌تر، بلندتر، سنگین‌تر و گران‌تر می‌شود. شاسی‌بلند‌ها خیابان‌ها را اشغال کرده‌اند و پیدا کردن جای پارک در بسیاری از شهرها، به یک کابوس روزانه تبدیل شده است. درست در همین زمان، فیات تصمیم گرفته برخلاف جریان آب شنا کند و محصولی بسازد که تقریباً همه قواعد رایج بازار را نادیده می‌گیرد.

توپلینو اصلاً نمی‌خواهد خودش را یک خودروی معمولی جا بزند. در واقع از نظر قوانین اروپایی، حتی خودرو هم محسوب نمی‌شود و در دسته «کوادری‌سایکل» یا چهارچرخه سبک قرار می‌گیرد؛ وسیله‌ای که چیزی میان یک اسکوتر، یک گلف‌کار و یک خودروی شهری است. همین تعریف، شخصیت آن را نیز مشخص می‌کند؛ وسیله‌ای برای جابه‌جایی‌های کوتاه، آرام و بی‌دردسر در دل شهر.

نگاه اول به بدنه، آدم را به دهه‌های دور می‌برد. چراغ‌های گرد، خطوط نرم، رنگ‌های شاد و طراحی مینیمال، یادآور فیات‌های کلاسیک ایتالیایی است. حتی نام «توپلینو» هم بی‌دلیل انتخاب نشده؛ این واژه در زبان ایتالیایی به معنای «موش کوچولو» است و ادای احترامی به فیات ۵۰۰ افسانه‌ای دهه ۱۹۵۰ به شمار می‌رود. همه چیز در این خودرو تلاش می‌کند حس زندگی مدیترانه‌ای را منتقل کند؛ آرام، بی‌استرس و کمی هم بازیگوش.

اما پشت این ظاهر دوست‌داشتنی، خبری از پیشرانه‌های پرقدرت یا فناوری‌های پیچیده نیست. موتور برقی کوچکی با توان حدود **۸ اسب‌بخار** وظیفه حرکت دادن توپلینو را بر عهده دارد. شاید خواندن عدد هشت اسب‌بخار در سال ۲۰۲۶ خنده‌دار به نظر برسد، اما فیات اصلاً قصد رقابت بر سر قدرت را ندارد. حداکثر سرعت این خودرو حدود **۴۵ کیلومتر بر ساعت** است و با یک بار شارژ، می‌تواند نزدیک به **۷۵ کیلومتر** مسیر را طی کند؛ اعدادی که برای استفاده شهری و مسیر‌های کوتاه کافی به نظر می‌رسند. شارژ کامل باتری نیز از یک پریز خانگی معمولی حدود چهار ساعت زمان می‌برد.

کابین نیز دقیقاً همان فلسفه بیرونی را دنبال می‌کند. اگر به دنبال نمایشگر‌های بزرگ، نورپردازی چندرنگ، صندلی‌های برقی یا سامانه‌های پیچیده هستید، بهتر است سراغ خودروی دیگری بروید. اینجا همه چیز تا جای ممکن ساده طراحی شده است. یک نگهدارنده تلفن همراه، چند فضای کوچک برای قرار دادن وسایل شخصی و داشبوردی که بیشتر شبیه یک وسیله طراحی صنعتی است تا یک خودروی مدرن.

اتفاقاً همین سادگی، بخشی از جذابیت توپلینو محسوب می‌شود. این خودرو نمی‌خواهد شما را درگیر ده‌ها منو و تنظیمات مختلف کند. کافی است سوار شوید، حرکت کنید و از مسیر لذت ببرید.

البته این سادگی بهایی هم دارد. سیستم تهویه مطبوع واقعی وجود ندارد، امکانات رفاهی محدود است و فضای داخلی نیز تنها برای دو نفر طراحی شده است. اگر خانواده‌ای چهار نفره دارید یا قرار است هر هفته به سفر بروید، توپلینو از همان ابتدا به شما می‌گوید که برای چنین مأموریتی ساخته نشده است. این خودرو برای خیابان‌های باریک، شهر‌های ساحلی، محله‌های قدیمی، دانشگاه‌ها یا اقامتگاه‌های تفریحی طراحی شده؛ جایی که سرعت بالا اصلاً اهمیتی ندارد.

از نظر کیفیت ساخت، توپلینو هم نقاط قوت دارد و هم ضعف. استفاده گسترده از قطعات پلاستیکی باعث شده وزن خودرو پایین بماند و در برابر خط‌وخش مقاومت بیشتری داشته باشد، اما در برخی قسمت‌ها سادگی بیش از حد و پرداخت نه‌چندان دقیق برخی جزئیات به چشم می‌آید. البته فیات هم هرگز ادعا نکرده که این محصول قرار است با خودرو‌های چند ده هزار یورویی رقابت کند.

رانندگی با توپلینو تجربه‌ای متفاوت است. نه خبری از شتاب ناگهانی است و نه پیچیدن با سرعت بالا. فرمان بسیار سبک، ابعاد فوق‌العاده کوچک و شعاع گردش کم باعث می‌شود حرکت در کوچه‌های باریک یا پیدا کردن جای پارک به کاری ساده تبدیل شود. از سوی دیگر، سیستم تعلیق ابتدایی و سرعت محدود باعث می‌شود در مسیر‌های ناهموار یا خارج از محیط شهری، چندان احساس راحتی نکنید. این وسیله اساساً برای چنین شرایطی ساخته نشده است.

شاید بزرگ‌ترین سؤال این باشد که آیا واقعاً چنین وسیله‌ای آینده‌ای در بازار دارد؟

پاسخ تا حد زیادی به نوع زندگی شما بستگی دارد. اگر هر روز باید ده‌ها کیلومتر در بزرگراه رانندگی کنید، پاسخ منفی است. اما اگر بیشتر رفت‌وآمدتان در محدوده شهر، مراکز تفریحی یا مسیر‌های کوتاه خلاصه می‌شود، توپلینو می‌تواند جایگزینی جالب برای موتورسیکلت یا حتی خودروی دوم خانواده باشد.

در واقع، فیات روی همین سبک زندگی حساب باز کرده است؛ نسلی که بیش از شتاب، به سادگی اهمیت می‌دهد و ترجیح می‌دهد وسیله‌ای کوچک، کم‌مصرف و متفاوت داشته باشد. توپلینو بیش از آنکه یک خودرو باشد، بخشی از فرهنگ «میکروموبیلیتی» یا جابه‌جایی شهری سبک است؛ فرهنگی که در بسیاری از شهر‌های اروپا روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود.

رقیب اصلی آن نیز نه فولکس‌واگن گلف است و نه رنو کلیو؛ بلکه وسایلی مانند سیتروئن Ami و دیگر چهارچرخه‌های برقی سبک. در این کلاس، معیار‌ها کاملاً متفاوت هستند. قیمت پایین‌تر، هزینه نگهداری اندک، ابعاد کوچک و سادگی استفاده اهمیت بیشتری از شتاب و قدرت پیدا می‌کنند.

شاید اگر از زاویه دید یک علاقه‌مند به خودرو به توپلینو نگاه کنیم، ایراد‌های زیادی پیدا شود؛ سرعت پایین، امکانات محدود و کاربرد خاص. اما اگر آن را همان چیزی ببینیم که واقعاً هست، یعنی یک وسیله نقلیه شهری فوق‌العاده جمع‌وجور، بسیاری از این ایراد‌ها رنگ می‌بازند.

گالری عکس های این خودروی ادایی

فیات توپلینو قرار نیست هیجان یک آبارث را منتقل کند یا رکورد پیست نوربرگ‌رینگ را بشکند. مأموریتش بسیار ساده‌تر است؛ رساندن دو نفر از نقطه «الف» به نقطه «ب» با کمترین هزینه، کمترین استرس و شاید هم بیشترین لبخند؛ و شاید همین ویژگی، مهم‌ترین دلیل دوست‌داشتنی بودنش باشد. در دورانی که بیشتر خودرو‌ها هر روز بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و گران‌تر می‌شوند، این کوچولوی ایتالیایی با همان ظاهر بامزه و نام بامزه‌ترش، یادآوری می‌کند که گاهی برای لذت بردن از رانندگی، به صد‌ها اسب‌بخار قدرت نیاز نیست؛ گاهی فقط کافی است یک **فیات توپلینو** باشید؛ ماشینی که اسمش، دست‌کم برای ما ایرانی‌ها، دقیقاً برازنده قیافه‌اش است.