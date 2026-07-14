صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت ۵۵ ایرانی بازداشت‌شده در امارات به وطن!

روند بازگشت 55 ماهیگیر ایرانی که در ماه‌های اخیر در امارات متحده عربی بازداشت شده بودند، آغاز شده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۳۱
| |
1889 بازدید

بازگشت ۵۵ ایرانی بازداشت‌شده در امارات به وطن!

با پیگیری‌های مستمر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از طریق اداره کل کنسولی و سفارت کشورمان در ابوظبی، روند بازگشت 55 ماهیگیر ایرانی که در ماه‌های اخیر در امارات متحده عربی بازداشت شده بودند، آغاز شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس اعلام سفارت کشورمان، تاکنون 14 نفر از این هموطنان با کشتی «آریا» از طریق بندر بستک وارد کشور شده‌اند. همچنین با پیگیری بخش کنسولی سفارت و پس از دریافت مدارک لازم و صدور برگه عبور، 11 نفر دیگر نیز طی روزهای جمعه 19 تیر و دوشنبه 22 تیر از طریق پروازهای دبی ـ مشهد به میهن اسلامی بازگشتند.

این 55 ماهیگیر که عمدتاً از استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان هستند، در پی شرایط خاص منطقه و اختلال در سامانه‌های ردیابی، طی ماه‌های اسفند و فروردین توسط گارد ساحلی امارات بازداشت و بیش از دو ماه را در بازداشتگاه سویحان و زندان‌های رأس‌الخیمه و شارجه سپری کرده بودند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی اعلام کرد که از زمان اطلاع از وضعیت این افراد، موضوع آزادی و بازگشت آنان را به‌صورت روزانه از طریق مراجع ذی‌ربط اماراتی پیگیری کرده و در همین راستا برای 44 نفر از آنان نیز بلیت بازگشت به کشور تهیه شده است.

این اقدام در چارچوب تلاش‌های مستمر وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای حمایت کنسولی از اتباع ایرانی و تسهیل بازگشت هموطنان به میهن انجام شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ماهیگیر بازداشت امارات بازگشت به ایران
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترکیه حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد
بازداشت منتشرکنندگان فیلم‌های خصوصی در لرستان
یک اماراتی در اسرائیل بازداشت شد
خانم بازیگر به ایران بیاید بازداشت می‌شود؟
نگرانی حقوقی درپی اخراج شیعیان پاکستان از امارات
چراغ سبز دوباره دولت به بازگشت معین
اعتصاب غذای فعال بازداشت شده اماراتی برای سومین هفته متوالی
تصاویری از متهمان به قتل خاخام اسرائیلی در امارات
نحوه بازگشت ایرانیان مقیم در ترکیه
امارات به پشتیبانی از پاول دوروف برخاست
ماهیگیران آزاد شده به ایران رسیدند
ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت ترسی نداشته باشند
پایان کار فغانی و تیم داوری ایران د جام ملتهای آسیا
حراج سرباز هخامنشی چگونه متوقف شد؟
ناپدید شدن صیاد در دریای فریدونکنار
پرسپولیسی‌ها به ایران بازگشتند و قرنطینه شدند
ظریف به تهران بازگشت
بازگشت ۱۴۰۰ متخصص‌ ایرانی به کشور
آخرین گروه زائران ایرانی فردا از حج بازمی‌گردند
درخواست ۴ خواننده لس‌آنجلسی برای سفر به ایران
پنج شهروند لبنانی بازداشت شده در امارات آزاد شدند
هیچ قدرتی قادر نیست بین ایران و عراق تفرقه اندازد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
هدف تسلط آمریکا بر تنگه هرمز محدود کردن چین است/ «جزیره خارک» گورستان سربازان آمریکایی خواهد شد
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
خلاصه بازی فرانسه 0 - اسپانیا 2
عکس: موشک بارشی ایران در حمله به بحرین
استثمار دیجیتال، زیان‌های گوشی هوشمند و اینستاگرام به فرزندان!
تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بار دیگر آغاز شد
مهاجم سپاهان به چادرملو پیوست
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش
ساعت کار ادارات قزوین تغییر کرد
حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از اهواز و بندرعباس
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۴ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۷ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005oCl
tabnak.ir/005oCl