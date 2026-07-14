یک سیارک ۲ تکه در عکس روز ناسا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ناسا در توضیح عکس روز خود اینگونه نوشت: چرا این سیارک دوتکه است؟ اوایل همین ماه، فضاپیمای رباتیک ژاپنی هایابوسا۲ هنگام عبور از کنار سیارک ۹۸۹۴۳ توریفونه تصاویری از آن ثبت کرد. اگرچه رصدهای پیشین از زمین نشان میداد این سیارک شکلی کشیده دارد، تصاویر نزدیک هایابوسا۲ آشکار کرد که توریفونه در واقع از دو بخش به هم چسبیده تشکیل شده است.
این سنگ آسمانی که طول آن حدود چهار زمین فوتبال است، در مدار خود به دور خورشید بارها از نزدیکی زمین عبور میکند، اما تهدیدی برای سیاره ما به شمار نمیرود. افزون بر دو بخش، سطح توریفونه مملو از تختهسنگهای بزرگ است، اما نکته شگفتانگیز اینکه دهانه برخوردی آشکاری روی آن دیده نمیشود؛ موضوعی که احتمالا به دلیل ماهیت «تودهای از خردهسنگها» یا رابل پایل (Rubble Pile) بودن سطح آن است.
به نظر میرسد، همانند سیارک آروکوت، هر یک از دو بخش توریفونه ابتدا به طور جداگانه شکل گرفته و سپس در اثر برخورد با یکدیگر به هم چسبیدهاند و جسم واحد کنونی را ساختهاند.
هایابوسا۲ که در سال ۲۰۱۸ ماموریت موفق خود در سیارک ریوگو را انجام داد، اکنون در مسیر ملاقات با سیارک ۱۹۹۸ KY ۲۶ در سال ۲۰۳۱ قرار دارد؛ سیارکی کوچک که با سرعتی غیرعادی به دور خود میچرخد و احتمال میرود درون آن ذخایری از یخ وجود داشته باشد.