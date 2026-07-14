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مالکی در گفتگو با تابناک:

تفاهمنامه عملاً تمام شده است / ادامه شرارت آمریکا منطقه را به جنگی فراگیر می‌کشاند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه آمریکا پیش از ایران تفاهم را نقض کرده است، گفت: با روند فعلی دیگر موضوعیتی برای ادامه مذاکرات و اجرای تفاهمنامه وجود ندارد و اگر واشنگتن به اقدامات خود ادامه دهد، دامنه جنگ سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۲۳
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تفاهمنامه عملاً تمام شده است / ادامه شرارت آمریکا منطقه را به جنگی فراگیر می‌کشاند

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تحرکات اخیر آمریکا علیه ایران و آینده تفاهمنامه اولیه، اظهار کرد: اتفاقات اخیری که در پیرامون تنگه هرمز در حال رخ دادن است، از یک جنگ پراکنده خارج شده و به سمت یک جنگ تمام‌عیار حرکت می‌کند. اگر شرارت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به همین شکل ادامه پیدا کند، دامنه این جنگ همه کشورهای همسایه و منطقه را در بر خواهد گرفت و وارد مرحله جدیدی خواهد شد که مشکلات جدی برای سازمان ملل و شورای امنیت ایجاد می‌کند.

وی افزود: اگر هرچه سریع‌تر جلوی تهدیدات ترامپ گرفته نشود، دنیا با یک بحران جدید روبه‌رو خواهد شد.

ترامپ همه بندهای تفاهم را نقض کرد

مالکی با اشاره به عملکرد آمریکا گفت: علت این وضعیت آن است که ترامپ برخلاف توافقی که خودش با رئیس‌جمهور کشور ما امضا کرد، عمل می‌کند. اغلب بندهای تفاهمنامه ۱۴ بندی توسط ترامپ نقض شد و در هیچ‌یک از این موارد ایران آغازکننده نبود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: چه در موضوع لبنان، چه در موضوع غرامت‌ها، چه در پرونده هسته‌ای و حتی درباره تنگه هرمز، آمریکا برخلاف تعهداتش عمل کرد. آنها در تفاهمنامه متعهد شده بودند تحریم‌های نفتی و پتروشیمی را لغو کنند، اما خیلی سریع وزارت خزانه‌داری آمریکا دوباره تحریم‌ها را اعلام کرد.

ترامپ از حضور مردم در تشییع رهبر شهید عصبانی شد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: به نظر من ترامپ از حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب که یک‌صدا علیه سیاست‌های آمریکا شعار می‌دادند، خشمگین شد و به همین دلیل دست به این اقدامات زد تا شاید بتواند فضای انفعال و ترس را در جامعه ایران ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین جمع‌بندی که چند روز قبل با مقامات ارشد وزارت دفاع داشتیم، حاکی از آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح کشور است.

با این روند، مذاکره دیگر موضوعیتی ندارد

مالکی در پاسخ به این سؤال که آیا با این روند همچنان مذاکره ادامه خواهد یافت یا خیر، گفت: با این روند دیگر موضوعیتی برای ادامه مذاکره وجود ندارد.

وی افزود: همان پیش‌بینی‌هایی که قبلاً درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها داشتیم، امروز کاملاً اثبات شده است. آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند، چون خود ترامپ حتی برای مردم آمریکا هم قابل اعتماد نیست. اگر قابل اعتماد بود، یک تفاهمنامه را با یک توییت لغو نمی‌کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: ادبیات زننده ترامپ علیه ملت ایران، خشم مردم ایران و حتی مسلمانان را برانگیخت و همین رفتارها باعث می‌شود کشورهای اسلامی بیش از گذشته به سمت ایجاد یک ناتوی اسلامی برای مقابله با تهدیدات آمریکا حرکت کنند.

تفاهمنامه عملاً ارزشی ندارد

مالکی در پاسخ به این سؤال که با وجود حملات تقریباً شبانه‌روزی آمریکا به جنوب کشور، چرا ایران به‌صورت رسمی پایان تفاهمنامه را اعلام نمی‌کند، گفت: ما عملاً از این توافق عبور می‌کنیم و چاره‌ای هم جز این نداریم. این اقدام کاملاً درست است، چون آمریکایی‌ها پیش از ما از تفاهم عبور کردند.

همان‌طور که ترامپ برجام را به تعبیر خودش پاره کرد، این تفاهم را هم عملاً نادیده گرفت و باید گفت آن را ملغی و از حیز انتفاع خارج کرد. آمریکایی‌ها آغازکننده این روند بودند؛ بنابراین این تفاهم دیگر هیچ ارزش اجرایی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد.

وی ادامه داد: همان‌طور که ترامپ برجام را به تعبیر خودش پاره کرد، این تفاهم را هم عملاً نادیده گرفت و باید گفت آن را ملغی و از حیز انتفاع خارج کرد. آمریکایی‌ها آغازکننده این روند بودند؛ بنابراین این تفاهم دیگر هیچ ارزش اجرایی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد.

هدف آمریکا فقط پایگاه‌ها نیست؛ مردم را هم هدف گرفته است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حملات اخیر آمریکا گفت: آنها دو نوع عملیات را دنبال می‌کنند؛ نخست، هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و پایگاه‌های ما و دوم، حمله به مناطقی که اساساً موقعیت جنگی ندارند.

وی افزود: در چابهار و کنارک برخی از پایگاه‌های ما را هدف قرار می‌دهند، اما در فاصله‌ای نه‌چندان دور، فرودگاه ایرانشهر را هم می‌زنند. در ایرانشهر چه هدفی جز ایجاد تلفات میان مردم بی‌گناه وجود دارد؟ همین وضعیت را در بندرعباس، چابهار و دیگر مناطق نیز شاهد هستیم.

مالکی در پایان گفت: این موضوعات را با مسئولان دفاعی کشور مطرح کرده‌ایم و تأکید شده است که آسیب‌پذیری جنوب کشور باید برطرف شود و ارتش و سپاه باید حضور فعال‌تر و مؤثرتری در مناطق استقرار خود داشته باشند تا امکان تکرار چنین تعرضاتی از بین برود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
30
15
پاسخ
پزشکیان برای قطعی برق نظری نداره؟؟؟
۶ ماه که اینترنت نداشتیم
الانم برق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
چشم می پرسم ازشون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
دیوار کوتاه تر از پزشکیان پیدا نکردی؟, قطعی برق قبل اون هم بود متاسفانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
والا وقتی جنگ نبود برق قطع میشد الان ک جای خود دارد
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
از اینهایی که بر طبل جنگ میکوبند سوال بفرمابید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
به جای پزشکیان‌از مردم اسراف کار هم میتونی بپرسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
16
پاسخ
الان این موضوع چه ربطی به برق داره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
1
0
پاسخ
بمب اتم بسازین
اومدن برای نابودی "ایران"
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
1
پاسخ
هر وقت اکثریت مردم به تحلیل دقیق و درست و بدور از هیجان و جو و لجبازی رسیدند اوضاع به سرعت رو به بهبودی خواهد رفت...فعلا که هنوزم اکثریت ما مردم حتی تفاوت دولت شهید رییسی رو با اسلافش و نیز دولت سوم روحانی نفهمیدیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
1
پاسخ
کشورهای حوزه خلیج فارس باید تاوان بیشتری پرداخت کنند اینها میهماندار و میزبان متجاوزان هستند.
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