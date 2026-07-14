جانشین لیندسی گراهام معرفی شد

فرماندار کارولینای جنوبی هنری مک مستر، خواهر لیندزی گراهام، دارلین گراهام را به عنوان جایگزین او ، سناتور این ایالت منصوب کرد.

به گزارش تابناک؛ فرماندار کارولینای جنوبی هنری مک مستر، خواهر لیندزی گراهام، دارلین گراهام را به عنوان جایگزین او ، سناتور این ایالت منصوب کرد.

بنا بر این گزارش؛ با توجه به پیروزی لیندزی گراهام در انتخابات مقدماتی، خواهرش یک دوره شش ساله کامل در سنای آمریکا خواهد بود.