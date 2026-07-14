جانشین لیندسی گراهام معرفی شد
فرماندار کارولینای جنوبی هنری مک مستر، خواهر لیندزی گراهام، دارلین گراهام را به عنوان جایگزین او ، سناتور این ایالت منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۰۴| |
17765 بازدید
به گزارش تابناک؛ فرماندار کارولینای جنوبی هنری مک مستر، خواهر لیندزی گراهام، دارلین گراهام را به عنوان جایگزین او ، سناتور این ایالت منصوب کرد.
بنا بر این گزارش؛ با توجه به پیروزی لیندزی گراهام در انتخابات مقدماتی، خواهرش یک دوره شش ساله کامل در سنای آمریکا خواهد بود.
گزارش خطا
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۴
به درک وصل شد به یاری حق تمام کودک کشان عالم و ظالمان جهان خوار به درک وصل خواهیم کرد انشااللاه
مردک پدوفیل منحرف
می خواستی نابودی ایران را ببینی؟؟؟
وضعیت این مردک یهودی صهیونیست را بررسی کنید تا بدانید که درجه ی انحراف اخلاقی اش تا چه حدی بوده است
می خواستی نابودی ایران را ببینی؟؟؟
وضعیت این مردک یهودی صهیونیست را بررسی کنید تا بدانید که درجه ی انحراف اخلاقی اش تا چه حدی بوده است