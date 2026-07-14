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جانشین لیندسی گراهام معرفی شد

فرماندار کارولینای جنوبی هنری مک مستر، خواهر لیندزی گراهام، دارلین گراهام را به عنوان جایگزین او ، سناتور این ایالت منصوب کرد. 
کد خبر: ۱۳۸۴۶۰۴
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17765 بازدید
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۴
جانشین لیندسی گراهام معرفی شد

به گزارش تابناک؛ فرماندار کارولینای جنوبی هنری مک مستر، خواهر لیندزی گراهام، دارلین گراهام را به عنوان جایگزین او ، سناتور این ایالت منصوب کرد. 

بنا بر این گزارش؛ با توجه به پیروزی لیندزی گراهام در انتخابات مقدماتی، خواهرش یک دوره شش ساله کامل در سنای آمریکا خواهد بود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۴
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
17
27
پاسخ
سگ زرد خواهر کفتار است.!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
14
16
پاسخ
به درک وصل شد به یاری حق تمام کودک کشان عالم و ظالمان جهان خوار به درک وصل خواهیم کرد انشااللاه
ایرانی
|
United States of America
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
16
17
پاسخ
مردک پدوفیل منحرف
می خواستی نابودی ایران را ببینی؟؟؟

وضعیت این مردک یهودی صهیونیست را بررسی کنید تا بدانید که درجه ی انحراف اخلاقی اش تا چه حدی بوده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
8
8
پاسخ
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