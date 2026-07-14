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ارز اربعین در دام بی‌تدبیری و سود دلالان

تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟

در حالی که زائران اربعین در تب‌وتاب سفر معنوی خود هستند، بانک مرکزی با تصمیمی عجیب، دینار دولتی را گران‌تر از بازار آزاد روانه شعب بانکی کرد؛ تدبیری معکوس که نه تنها کمکی به کاهش هزینه‌های سفر نکرد، بلکه به عنوان کاتالیزور گرانی، بازار آزاد را هم به سمت صعود هل داد تا بار دیگر هزینه بی‌تدبیری‌های همتی از جیب مردم پرداخت شود.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۰۳
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11494 بازدید
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۵۷

تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟

سیاست ارزی بانک مرکزی برای مراسم اربعین امسال، به جای آنکه باری از دوش زائران بردارد، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی آنان تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با اعلام بانک مرکزی، از ۲۰ تیرماه فرآیند فروش ارز اربعین تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق در تعداد محدودی بانک‌ آغاز شد، اما آنچه در همان روزهای نخست تعجب کارشناسان و گلایه شدید زائران را برانگیخت، فرمول عجیب بانک مرکزی برای قیمت‌گذاری دینار عراق بود؛ تصمیمی که هزینه این سفر معنوی را برای زوار اربعین حسینی به‌طور ملموسی افزایش داد و در این شرایط سخت اقتصادی و تورمی، باعث گلایه مردم شد.

نقطه شروع این نارضایتی، تناقض آشکار میان نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد بود. در نخستین روزهای آغاز طرح، در حالی که مشاهدات میدانی نشان داد هر هزار دینار عراق در بازار آزاد در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان معامله می‌شد، بانک‌های عامل تحت نظارت بانک مرکزی نرخ‌های بسیار بالاتر برای ارز اربعین تعیین کردند. به گونه ای که گزارش‌های و پیام های مردم نشان داد که زائران در شعب بانکی با نرخ‌های ۱۲۹ تا ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر هزار دینار مواجه شدند اما بازار آزاد نرخ پایین تر!! این اختلاف معنادار در هر هزار دینار، این پرسش را در ذهن زائران ایجاد کرد که چرا باید برای ارز رسمی و دولتی، هزینه‌ای بیشتر از دلالان بازار آزاد پرداخت کنند؟

دلالان به سیاست ارزی همتی نگاه کردند!

پیامد این تصمیم نادرست اما به همین‌جا ختم نشد. بازار غیررسمی و دلالان ارزی که همواره از نوسانات بازار سیگنال می‌گیرند، با مشاهده نرخ‌گذاری بالای بانک مرکزی، بلافاصله قیمت‌های خود را بالا کشیدند تا خود را به مرز تعیین‌شده توسط دولت برسانند. در واقع، تصمیمی که قرار بود نقش حمایتی و مهارکننده داشته باشد، خود به موتور محرک گرانی دینار در ایام اربعین تبدیل شد و نرخ بازار آزاد را نیز به بالای ۱۳۰ هزار تومان هدایت کرد. این یعنی فشار مضاعف بر جیب زائرانی که اکنون هم در بانک و هم در بازار آزاد باید هزینه بیشتری بپردازند.

تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ وقتی بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند!

در کنار این چالش قیمتی، سوءمدیریت در شبکه توزیع نیز بر مشکلات زائران افزوده است. محدود بودن تعداد بانک‌های عامل برای دریافت ارز در سطح کشور، صف‌های طولانی، معطلی‌های چندساعته و سردرگمی مردم در هوای گرم تابستان، تصویری نامناسب از تکریم زائران اباعبدالله(ع) به نمایش گذاشته است. مردم می‌پرسند: چرا در طرحی با این ابعاد ملی، ظرفیت شبکه بانکی به درستی به کار گرفته نشده است؟ چرا بانک مرکزی با دست خودش بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده است؟ نهاد نظارتی کجاست؟

تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ وقتی بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند!

این روزها که مردم با انبوهی از بی‌تدبیری‌ها مواجه‌اند، قابل درک نیست که چرا سیاست‌گذار ارزی نیز به جای آرام‌کردن فضا، بر التهاب بازار و نارضایتی مردم دامن می‌زند. بنابراین اصرار بر سیاست ارزی که خروجی آن گرانی، تقویت دلالان و ایجاد صف‌های طولانی برای مردم است، نیاز به بازنگری فوری دارد. بانک مرکزی و شخص رئیس کل باید شفاف‌سازی کند که با چه توجیهی نرخ ارز دولتی را بالاتر از بازار تعیین کرد و سیگنال افزایشی به بازار آزاد داد و چرا هزینه این تصمیمات اشتباه را باید زائرانی بپردازند که در این شرایط سخت اقتصادی، راهی این سفر معنوی می‌شوند.

 

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ارز اربعین بانک مرکزی عبدالناصر همتی زائران اربعین دینار عراق
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سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵۷
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
40
74
پاسخ
چرا باید بانک مرکزی بار از دوش زائران بردارد؟
به نظر من زائران گرامی در راستای حفظ و صیانت کشور در این موقعیت، بهتره باری از دوش کشور بردارند. صواب هم داره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
اگر بخواهیم سفر تفریحی هوایی برویم چقدر دولت با دلار سوبسید می دهد 500 دلار دولتی با آزاد چقدر تفاوت دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...
یک تسلیم طلب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
دست دولت در جیب مردم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
همتی برکنار کنید
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
ما ملت افراط و تفریط هستیم . آخه زیارت هم حد و حساب دارد ارز می گیرند و آنجا هم مهمان عراقی ها هستند خدمات دولتی هم از بهداشت و درمان و بیمه هم دریافت می کنند . یک سفر مجانی از مال دیگران .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
به نظرم اول شما سواد خواندن نوشتن یاد بگیر تا در یک متن غلط املایی نداشته باشی بعد برو سراغ تحلیل اقتصادی. برات فعلا تحلیل اقتصادی زوده
من
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
کسی از شما نظر نخواست برا صیانت از کشور باید هزینه بی عرضگی شما رو ما پرداخت کنیم؟ بانک مرکزی باری به دوش نذاره دست نمیزد ارز منطقی بود بار اضافی به دوش میذاره فعلا
پسر ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
آره
فقط برا اروپا رفتن ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
مگر رفتن به اربعین برای ملت اجباری هست؟ کسی میره که توانش رو داره پس چرا باید یارانه بهش تعلق بگیره؟ آیا بهتر نیست این پول خرج دارو و درمان بشه؟
بازنشسته حداقلی بگیر مفلس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
هزینه های زیارت و عبادت باید از جیب خود زوار صد در صد پرداخت گردد
خصوصا الان که در شرایط تشدید تحریم ها و جنگ و تجاوز
و اوضاع اسفبار مالی دولت برای تامین کالاهای اساسی و دارو و حقوق بازنشستگان قرار دارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
نفهمیدی متن و ؟ ایراد نداره. گفته دولت داره ارز و
گرون تر از بازار میده و به خاطر همین بازار قیمتش بالا رفت .یعنی دولت داره بار رو دوش مردم میذاره
شهروند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
به ناشناس 13:07
درست نوشته. شما سواد نداری که متوجه بشی.
صواب یعنی درستی
ثواب یعنی مزد و پاداش
صواب داره یعنی درستی داره. یعنی کار درستی است
ثواب داره یعنی مزد داره
نویسنده پیام منظورش اینه که این کار درسته. نه که این کار مزد داره.
شهروند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
به ناشناس 14:28
شما نفهمیدی حرفو.
در پاسخ به این جمله ی متن نوشته شده: سیاست ارزی بانک مرکزی برای مراسم اربعین امسال، به جای آنکه باری از دوش زائران بردارد، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی آنان تبدیل شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
23
4
پاسخ
احتمالا ارزهای بازار آزاد تقلبی هم داره برا همین ارزونه
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
27
57
پاسخ
زیارت اربعین معمولا به صورت پیاده و با کمترین هزینه انجام میشه . زوار نیاز چندانی به ارز ندارند و قرار نیست کسی از عراق سوغاتی بگیره . چرا در این شرایط سخت دولت باید ارز ارزان قیمت برای سفر مستحبی اختصاص بده در حالی که برای واردات اقلام ضروری تر ارز کافی وجود نداره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
اگر بخواهیم سفر تفریحی هوایی برویم چقدر دولت با دلار سوبسید می دهد 500 دلار دولتی با آزاد چقدر تفاوت دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...
امید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
اگر دلت به حال مملکت میسوزه به اختصاص ارز به لوازم آرایشی که نه تنها ضروری نیس بلکه مضر هم است اعتراض بفرمایید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
حتما سفر به ترکیه و انتالیا ضروریه و 500 دلار ارز سفر هم ضروری تر
من
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
وقتی چیزی نمیدونید .... الکی نزنید هزینه خودرو نزدیک ۱۰ میلیون آب میخوره.دوما اگه دولت ... منتخب شماادمای ....دست به چیزی نمیزد ارز نامعقول بالا نمیرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
۱۳:۳۲
در دولت منتخب شما در 3 سال ارز بالا نرفت؟ ارز 25 تومنی 70 تومن نشد؟
سجاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
برای اینکه این یک کارفرهنگیه بایدهزینه کرز چرادماغتان برای این جورکارابادمیکنه ولی برای مسافرانی که میلیاردهادلارمیگیرن دریاکناروهرزه گی دماغتان بادنمیکنه
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
36
پاسخ
این یعنی قیمت ارز دست دولت است و بس ...
و یک عده نشستن روی اعصاب مردم اسکی میکنن...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
نه آقا دولت کاره ای نیست :)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
15
30
پاسخ
جالبه اگر بخواهیم سفر تفریحی به خارج برویم دولت 500 دلار دولتی که خیلی ارزانتر از بازار است می دهد!!!!!!!
ناشناس
|
Japan
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
25
8
پاسخ
خودتون رو به اون راه زدید قیمت اصلی تمام این ارزها حداقل دو برابر الانه. حالا شما میگی چرا تو بانک 120 میدند بیرون 110 !! درحالی که با توجه به شرایط قیمت اصلی اش باید 250 باشه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
خودشون بلدند گرون کنند شما لازم نیست راهنماییشون کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
8
34
پاسخ
چرا باید درشرایط جنگی که برای سفر همچین ارزی پرداخت شود. برای سایر سفرهای خارجی پرداخت ارز قطع شده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
همین الان برو انتالیا 500 دلار دولتی بگیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
10
23
پاسخ
چرا هیچ کس وهیچ نهادی نمی تواند به همتی نظارت بکند چرا همتی می‌تواند همه کالا وخدمات را گران بکند چرا مردم باید تسلیم الیگارشی باشند که هیچ نظم ونظامی را قبول ندارند در این تیم حتی دارو هم از مردم دریغ می‌شود ولی خودروی لاکچری وارد می‌شود ملت دارو ندارد اما همتی وتیم آن بفکر واردات خودرو هست چرا اینقدر ملت تنها مانده ویک نفر وتیم آن مردم را دوره کردند چرا دولت عدالت را در تامین گران تر خلاصه کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
9
26
پاسخ
چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟ چون مملکت مجری قانون نداره!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
نخیر چون یه سفره ای پهن هست و مهمان زیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
19
پاسخ
سلام من دینارهامو بدون مشکل و معطلی از بانک دریافت کزذدم وقتی از کارمند بانک پرسیدم دلیلی خلوتی رو گفت مردم با این وضع جنگ و معیشت توان تامین هزینه های زتدگی رو ندارن
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