اعتراض رئیس جمهور برزیل به حمله آمریکا به ایران را ببینید

لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در واکنش به حمله آمریکا به ایران گفت: «...ما نمی‌توانیم جنگی را که توسط ایالات متحده بر اساس این ادعا که ایران می‌خواست سلاح‌های هسته‌ای بسازد، تحریک شده است، بپذیریم. می‌توانم بگویم که این یک دروغ است، زیرا من در سال 2010 در ایران بودم. من آنجا با رئیس جمهور احمدی نژاد، به همراه رئیس جمهور ترکیه، توافقی را امضا کردیم که ایران سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد - اورانیوم را فقط برای اهداف صلح‌آمیز و علمی غنی‌سازی خواهد کرد، همانطور که برزیل انجام می‌دهد. به همین ترتیب، آنها ادعا کردند که صدام سلاح‌های شیمیایی دارد و آنها رفتند و عراق را نابود کردند. آن سلاح‌های شیمیایی کجا هستند؟ بیش از بیست سال بعد - آنها کجا هستند؟» اظهارات داسیلوا را می‌بینید و می‌شنوید.