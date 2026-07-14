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رئیس کمیسیون آموزش مجلس معرفی شد

انتخابات هیئت‌رئیسۀ کمیسیون آموزش مجلس برگزار و ترکیب اعضای هیئت‌رئیسه مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۹۶
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رئیس کمیسیون آموزش مجلس معرفی شد

به گزارش تابناک؛ علیرضا منادی به‌ عنوان رئیس، سیدمحمد مولوی و سید ابوالحسن مصطفوی نواب اول و دوم، رمضان رحیمی و فاطمه جراره دبیران اول و دوم و همچنین عمران عباسی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس انتخاب شدند.

در جریان این انتخابات، اعضای هیئت‌رئیسهٔ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تعیین شدند:

رئیس کمیسیون: علی بابایی کارنامی

 نایب‌رئیس اول کمیسیون: علی جعفری آذر

 نایب رئیسه دوم کمیسیون: شاهرخ رامین

 دبیر اول: رضا صدیقی· دبیر دوم: مسلم صالح

 سخنگوی کمیسیون: فضل‌الله رنجبر

همچنین سید شمس‌الدین حسینی هم در ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ابقا شد.

اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین مهدی طغیانی و میثم ظهوریان را به‌عنوان نواب اول و دوم انتخاب کردند.


همچنین فتح‌اله توسلی به‌عنوان سخنگو و غلامحسین زارعی و هادی محمدپور دبیران اول و دوم کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند.

با رای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون انتخاب شد.

عباس مقتدایی و امیر حیات مقدم هم نواب اول و دوم و حسن قشقاوی سخنگو و بهنام سعیدی و یعقوب رضازاده دبیران اول و دوم انتخاب شدند.

 علی بابایی کارنامی بار دیگر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد

اعضای هیئت‌رئیسهٔ کمیسیون اجتماعی مجلس علی جعفری آذر و شاهرخ رامین را به‌سمت نواب رئیس اول و دوم، رضا صدیقی و مسلم صالح دبیران اول و دوم و فضل‌الله رنجبر را به‌سمت سخنگو انتخاب کردند.

 

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