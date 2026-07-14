رئیس کمیسیون آموزش مجلس معرفی شد
به گزارش تابناک؛ علیرضا منادی به عنوان رئیس، سیدمحمد مولوی و سید ابوالحسن مصطفوی نواب اول و دوم، رمضان رحیمی و فاطمه جراره دبیران اول و دوم و همچنین عمران عباسی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس انتخاب شدند.
در جریان این انتخابات، اعضای هیئترئیسهٔ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تعیین شدند:
رئیس کمیسیون: علی بابایی کارنامی
نایبرئیس اول کمیسیون: علی جعفری آذر
نایب رئیسه دوم کمیسیون: شاهرخ رامین
دبیر اول: رضا صدیقی· دبیر دوم: مسلم صالح
سخنگوی کمیسیون: فضلالله رنجبر
همچنین سید شمسالدین حسینی هم در ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ابقا شد.
اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین مهدی طغیانی و میثم ظهوریان را بهعنوان نواب اول و دوم انتخاب کردند.
همچنین فتحاله توسلی بهعنوان سخنگو و غلامحسین زارعی و هادی محمدپور دبیران اول و دوم کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند.
با رای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون انتخاب شد.
عباس مقتدایی و امیر حیات مقدم هم نواب اول و دوم و حسن قشقاوی سخنگو و بهنام سعیدی و یعقوب رضازاده دبیران اول و دوم انتخاب شدند.
علی بابایی کارنامی بار دیگر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد
اعضای هیئترئیسهٔ کمیسیون اجتماعی مجلس علی جعفری آذر و شاهرخ رامین را بهسمت نواب رئیس اول و دوم، رضا صدیقی و مسلم صالح دبیران اول و دوم و فضلالله رنجبر را بهسمت سخنگو انتخاب کردند.