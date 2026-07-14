رئیس کمیسیون آموزش مجلس معرفی شد

به گزارش تابناک؛ علیرضا منادی به‌ عنوان رئیس، سیدمحمد مولوی و سید ابوالحسن مصطفوی نواب اول و دوم، رمضان رحیمی و فاطمه جراره دبیران اول و دوم و همچنین عمران عباسی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس انتخاب شدند.

در جریان این انتخابات، اعضای هیئت‌رئیسهٔ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تعیین شدند:

رئیس کمیسیون: علی بابایی کارنامی

نایب‌رئیس اول کمیسیون: علی جعفری آذر

نایب رئیسه دوم کمیسیون: شاهرخ رامین

دبیر اول: رضا صدیقی· دبیر دوم: مسلم صالح

سخنگوی کمیسیون: فضل‌الله رنجبر

همچنین سید شمس‌الدین حسینی هم در ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ابقا شد.

اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین مهدی طغیانی و میثم ظهوریان را به‌عنوان نواب اول و دوم انتخاب کردند.



همچنین فتح‌اله توسلی به‌عنوان سخنگو و غلامحسین زارعی و هادی محمدپور دبیران اول و دوم کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند.

با رای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون انتخاب شد.

عباس مقتدایی و امیر حیات مقدم هم نواب اول و دوم و حسن قشقاوی سخنگو و بهنام سعیدی و یعقوب رضازاده دبیران اول و دوم انتخاب شدند.

علی بابایی کارنامی بار دیگر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد

اعضای هیئت‌رئیسهٔ کمیسیون اجتماعی مجلس علی جعفری آذر و شاهرخ رامین را به‌سمت نواب رئیس اول و دوم، رضا صدیقی و مسلم صالح دبیران اول و دوم و فضل‌الله رنجبر را به‌سمت سخنگو انتخاب کردند.