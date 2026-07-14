واکنش تهران به جنجالها درباره تعامل با صنعا
به گزارش تابناک؛ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به ادعاهای مطرحشده از سوی آمریکا در نشست امروز شورای امنیت، با انتشار بیانیهای اعلام کرد؛
انصارالله بخش قابل توجهی از مردم یمن را نمایندگی میکند و ایران مقامات صنعا را به عنوان نمایندگان مشروع آنها به رسمیت میشناسد.
تعامل ایران با مقامات صنعا مطابق با قطعنامههای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد است و با هدف حمایت از روندی به رهبری یمنیها برای رسیدن به یمنی متحد و در عین حال حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت ملی این کشور صورت میگیرد.
سازمان ملل متحد بارها از این تعامل در پیشبرد روند صلح یمن بهره برده است.
ادعای ایالات متحده در جلسه شورای امنیت مبنی بر سوءاستفاده ایران از سفر هیئت یمنی شرکتکننده در مراسم تشییع پیکر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجهیزات نظامی کاملاً بیاساس است.