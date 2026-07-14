فراخوان کیهان برای مقابله با مدعیان اصلاحطلبی وغربگراها
روزنامه کیهان در گزارشی اصلاح طلبان، لیبرال ها و برخی رسانه ها را ستون پنجم آمریکا و اسرائیل نامید که زمینه ترور رهبر شهید را فراهم کردند و خواستار برخورد پشیمان کننده دستگاه قضایی با آنها شد و نوشت: «ضرورت فوری است که مراکز امنیتی و قضائی، انبوه سرنخهای موجود درباره استخدامشدگی برخی عناصر برای تامین خوراک عملیات روانی و جنگ اطلاعاتی دشمن را پیگیری و شبکههای وطن فروش را متلاشی کنند. یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند».
به گزارش تابناک، این روزنامه گزارشی با عنوان «آرزوهای ترامپ از زبان ستون پنجم: «انتقام را رها کنید، تنگه را باز کنید»!» منتشر کرد و با نام بردن از برخی افراد با حروف اسم آنها، منتقدان داخلی را خائن و ستون پنجم دشمن نامید و نوشت: «صفبندی ستون پنجم دشمن، مرجفون فی المدینه (شایعه افکنان در شهر)، عاملان ولنگاری و شرارت در فضای مجازی و رسانههای زنجیرهای، اخلالگران امنیت روانی جامعه و فتنهگران 88 و در یک کلام طیف مدعی اصلاحطلبی که با ایجاد فتنه و کودتا، زمینه ترور امام شهید را فراهم کرد، در سایه عدم برخورد پشیمانکننده دستگاههای مسئول، آرزوهای ترامپ و نتانیاهو را بر زبان میآورد.»
- مدعیان اصلاحات با سوءتدبیر اقتصادی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب زدند، زمینه کودتای دیماه را فراهم کردند، آشوبگران مسلح و تروریستها را معترض نامیدند و با همراهی کامل با دشمن، زمینه جنگ علیه ایران و ترور امام شهید را به وجود آوردند، اکنون نیز با پمپاژ آرزوهای ترامپ در حال زمینهسازی حمله دشمن هستند.
- شبکه پشتیبان اغتشاشات و امتداد داخلی دشمن با نقاب اصلاحطلبی همواره علیه منافع ملی و امنیت ملی اقدام کرده است و برخورد قاطع با آن لازمه تأمین امنیت و آرامش مردم است.
- ستون پنجم متظاهر به اصلاحطلبی، جریان غربگرا و متهم به اشرافیت، نفوذ، عاملیت در عقبگرد اقتصادی ایران، فساد، همکاری با دشمن و براندازی، به جای پاسخگویی و مسئولیتپذیری در قبال اعتماد بیجا به دشمن و پذیرش دیکتههای فرانچسکوها در برجام و تداوم مذاکرات منتهی به جنگ، باز هم با هدف زمینهسازی برای جنگ تمام عیار آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حال تحریف وقایع با تحلیلهای اشتباه هستند. این طیف همواره طرف ایرانی را تخطئه و دشمن را تبرئه میکند.
- عناصر زاویه دار با اسلام و انقلاب در اطراف و درون دولت، در حال شرطیسازی اقتصاد، سخت کردن زندگی برای مردم، تعطیل کردن توانمندیها و بر باد دادن فرصتهای کشور پای وعدههای دروغ آمریکا و عقبگرد کشور هستند. پیش از جنگ با سیاستهای غلط ارزی، به معیشت مردم ضربه زدند و قیمتها را منفجر کردند، اکنون نیز همان سیاستها را ادامه میدهند اما به دروغ، گرانیها را نتیجه جنگ جا میزنند.
- طیف اصلاحطلب در شرایطی مذاکرات با آمریکا را قبل از جنگ 12 روزه و قبل از جنگ رمضان و پس از آن در پیش گرفت که ترامپ عهدنشناسی خود را همواره ثابت کرده بود.
- با وجود خوشبینی برخی مسئولان به مذاکرات، ترامپ و نتانیاهو میز مذاکره را بمباران کردند و هردو اعتراف به تدارک نقشه حمله به ایران از چند ماه قبل اعتراف کردند.
- جریان غربگرای مدعی اصلاحات که در خدمت اهداف آمریکا به انقلاب و کشور خیانت میکند، خواسته های دشمن را در داخل پمپاژ و مهمات جنگ روانی آمریکا و اسرائیل را تأمین میکند.
- امنیت روانی یكی از اركان حقوق عامه است و پیگرد قضائی و اطلاعاتی شبکه همکار دشمن در داخل مقتضای حقوق عامه. رهبر شهید انقلاب بارها بر اهمیت این مسئله تأکید کردهاند و سزاوار نیست دستگاههای مسئول، توجه لازم را به این موضوع نداشته باشند.
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صفبندی ستون پنجم دشمن، مرجفون فی المدینه (شایعه افکنان در شهر)، عاملان ولنگاری و شرارت در فضای مجازی و رسانههای زنجیرهای، اخلالگران امنیت روانی جامعه و فتنهگران 88 و «ز.ز.آ» و در یک کلام طیف مدعی اصلاحطلبی که با ایجاد فتنه و کودتا، زمینه ترور امام شهید را فراهم کرد، در سایه عدم برخورد پشیمانکننده دستگاههای مسئول، آرزوهای ترامپ و نتانیاهو را بر زبان میآورد.
در حالیکه ترامپ عوضی و در انتظار هلاکت، مدام به قتل امام شهید و سردار سلیمانی اذعان میکند که آخرین بار آن، دیروز بود و عدهای که باید به طور رسمی پاسخ این آشغال را بدهند، جرأت ندارند و از وظیفه خود دست کشیدهاند، عقبه جریانی فاسد نزدیک به دولت نیز در سایه عدم برخورد پشیمانکننده دستگاههای مسئول، آرزوهای ترامپ را در داخل تکرار و درباره رها کردن انتقام و تنگه هرمز یاوهگویی میکند.
«ف.ز» عضو سابق شورای اطلاعرسانی دولت و از فعالان فتنه 88 اخیرا انتقام قتل امام شهید را موضوع شخصی برای رهبر معظم انقلاب وانمود میکند و میگوید حکمرانی یعنی اینکه برای نجات کشور این مسئله شخصی را کنار بگذارید! وی با گستاخی تمام روایت دشمن از کودتای دی ماه را برجسته میکند و از القای دروغهای اسرائیلنشنال خجالت نمیکشد. دروغهایی که حتی گویندگانش، عدد آن را بارها تغییر دادند. وی از شخصی میگوید که به قبرستان میرود و میگوید بچه من شبها میترسد و وی را از جانباختگان دی ماه القا میکند، در حالیکه این شخص پدر یکی از شهدای دانشآموز میناب است که توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیده است.
نیازی به طرح پاسخ منطقی و مباحث عقلانی درباره یاوهگوییهای «ف.ز» نیست زیرا این جاسوس دشمن که نقاب اصلاحطلبی بر چهره گذاشته، قطعا میداند که انتقام رهبر جامعه موضوع شخصی نیست و مشکل ما عدم انجام وظیفه دستگاههای مسئول در محو ستون پنجم دشمن است که آرزوهای ترامپ و نتانیاهو را در داخل پیگیری میکنند.
وی قبل از جنگ 12 روزه با ادعای جذب قریبالوقوع 1000 میلیارد دلار سرمایه خارجی به واسطه توافق با آمریکا در عملیات فریب دشمن سهیم بود. مدعیان اصلاحات ادعا میکردند که مذاکره با ترامپ تاجرمسلک و اهل تعامل و توافق(!) مسیر تهدید و جنگ را میبندد! میان نتانیاهو و ترامپ یا اسرائیل و آمریکا اختلاف و شکاف هست و از طریق مذاکره، این شکاف را بیشتر میکنیم! در حالیکه دشمن به اعتراف خودش از آذرماه 1403 برای اقدام علیه ایران طراحی میکرد و به اعتراف ترامپ و نتانیاهو، این دو جنایتکار در طول چند ماه نمایش مذاکره، در حال نهائی کردن نقشه حمله غافلگیرانه بودند.
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران هم درباره جذب سرمایه در اثر مذاکره با آمریکا فضاسازی دروغین کرده بودند. علی ماجدی، سفیر دولت روحانی در آلمان هم مدعی شده بود: «آمریکا برای ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری به ایران میآید».
وقتی بعضی رجال سیاسی این چرتوپرتها را میگویند آدم مشکوک میشود که نکند عمداً میگویند
سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به چنین ادعاهایی گفته بود: «این که برخی دوستان سادهلوح- و بسیار زرنگ ما از نظر خودشان- ادعا میکنند اگر با آمریکا مصالحه کنیم ۳،۲ هزار میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد شد، خیلی خاماندیشی است... نگرانی من درباره مذاکرات از اینجا شروع میشود که ممکن است این، تله آمریکاییها باشد. شک هم ندارم که آمریکاییها دنبال صلح شرافتمندانه نیستند. این هم یک خاماندیشی و در باغ سبز نشاندادن است که هزار یا دوهزار میلیارد دلار جذب سرمایه خواهیم داشت. در بهترین سالها، جذب سرمایه بیش از پنج میلیارد دلار نبوده است. وقتی بعضی رجال سیاسی این چرتوپرتها را میگویند، آدم مشکوک میشود که نکند عمداً میگویند و از جایی برنامهای دارند.
و الا ضمانتی جز لوله توپ وجود ندارد. اگر اورانیوم غنیشده را بیرون بدهید باختهاید و خطر حمله به ایران افزایش پیدا میکند، فشار تشدید میشود. روشنفکری که از روی لجبازی حرف بزند که متأسفانه کثیری هم این طورند، دیگر روشنفکر نیست».
در راستای یاوهسراییهای «ف.ز»، احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم و از فعالان مدعی اصلاحات نیز اینطور یاوهگویی کرد که کاسبان تحریم، جنگ و انتقام نباید منافع ملی را تحتالشعاع قرار دهند.
به این عامل دشمن نیز نیازی نیست پاسخ منطقی داده شود زیرا منطق اینها کاسهلیسی دشمن است و فقط باید برخورد پشیمانکننده با این طیف خائن و منحرفکننده افکار عمومی انجام شود.
طیفی که گرای تحریم به دشمن داد و سپس با ادعای رفع همان تحریمها که آدرس آن را به آمریکا داده بود، به قدرت رسید و دو جنگ را به کشور تحمیل کرد، به جریان انقلابی میگوید کاسب جنگ و تحریم و انتقام.
به همین ترتیب، «ن.ه» استاد بازنشسته روابط بینالملل در دانشگاه تهران و حامی برجام در گفتوگو با رسانه انتخاب که یکی از پایگاههای نوکری آمریکای جهانخوار در داخل است، مدعی شد که ایران نباید وارد مدیریت تنگه شود و این موضوع فقط برای کشور دردسر ایجاد میکند!
برای این ستون پنجم و نوکر آمریکا نیز نیازی به توضیح نیست که تسلط و حاکمیت تنگه هرمز حق ایران است، وی هم در حال انجام وظیفه کثیف جاسوسی خود و بردگی برای آمریکاست.
«ج.ا» از فعالان فتنه و سخنگوی جبهه اصلاحات نیز با انتشار پستی در فضای مجازی در راستای سیاستها و خواستههای ترامپ و نتانیاهو انتقام را در تضاد با منافع ملی قرار داد.
حجتالاسلام و المسلمین سیدعلی خمینی، نوه امام راحل جمعه شب در مراسم بزرگداشت قائد عظیمالشأن امت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیة) که در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، تأکید کرد: هرکس بخواهد مذاکره کند برای اینکه به صلح با آمریکا برسد، خائن است. هرکس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
نکته دیگر رسانههای مدعی اصلاحات هستند که با این جواسیس مصاحبه و یاوههای آنان را در جامعه پخش میکنند. جریان غربگرای مدعی اصلاحات که در خدمت اهداف آمریکا به انقلاب و کشور خیانت میکند، خواسته های دشمن را در داخل پمپاژ و مهمات جنگ روانی آمریکا و اسرائیل را تأمین میکند.
«م.ف» با برنامه اینترنتی سفارشیساز و حقالعملکار ژست استقلال میگیرد. وی در جریان رقابتهای انتخاباتی 1403 در برنامه تلویزیونی آمپرش چنان بالا رفت که با پرخاشگری و عصبانیت میکروفون را پرت کرد و از برنامه بیرون رفت اما اکنون در برنامه اینترنتی، گذشت و رأفت در قبال ترور امام شهید را پمپاژ میکند.
طیف اصلاحطلب در شرایطی مذاکرات با آمریکا را قبل از جنگ 12 روزه و قبل از جنگ رمضان و پس از آن در پیش گرفت که ترامپ عهدنشناسی خود را همواره ثابت کرده بود. با وجود خوشبینی برخی مسئولان به مذاکرات، ترامپ و نتانیاهو میز مذاکره را بمباران کردند و هردو اعتراف به تدارک نقشه حمله به ایران از چند ماه قبل اعتراف کردند.
ستون پنجم متظاهر به اصلاحطلبی، جریان غربگرا و متهم به اشرافیت، نفوذ، عاملیت در عقبگرد اقتصادی ایران، فساد، همکاری با دشمن و براندازی، به جای پاسخگویی و مسئولیتپذیری در قبال اعتماد بیجا به دشمن و پذیرش دیکتههای فرانچسکوها در برجام و تداوم مذاکرات منتهی به جنگ، باز هم با هدف زمینهسازی برای جنگ تمام عیار آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حال تحریف وقایع با تحلیلهای اشتباه هستند. این طیف همواره طرف ایرانی را تخطئه و دشمن را تبرئه میکند.
امنیت روانی یكی از اركان حقوق عامه است و پیگرد قضائی و اطلاعاتی شبکه همکار دشمن در داخل مقتضای حقوق عامه. رهبر شهید انقلاب بارها بر اهمیت این مسئله تأکید کردهاند و سزاوار نیست دستگاههای مسئول، توجه لازم را به این موضوع نداشته باشند.
دنبالههای دشمن در داخل کشور با استفاده از آزادیها در خدمت دشمن حرکت میکنند
قائد شهید امت در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کردند: «در طول این چهل سال - و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن و فعّالترین برنامههای آن، مأیوسسازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیلهای مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیّتها، پنهان کردن جلوههای امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنبالههای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها در خدمت دشمن حرکت میکنند.»
ضرورت فوری است که مراکز امنیتی و قضائی، انبوه سرنخهای موجود درباره استخدامشدگی برخی عناصر برای تامین خوراک عملیات روانی و جنگ اطلاعاتی دشمن را پیگیری و شبکههای وطن فروش را متلاشی کنند. یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند.
امام شهید تیرماه 1401 نیز در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه تاکید فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعهای، یک دروغی، یک حرف هراسافکنندهای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامهها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یکبار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعهای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر میکند، مردم را نگران میکند، ذهن مردم را خراب میکند. یک دروغی را مطرح میکند، شایع میکند، خب، این امنیّت روانی مردم از بین میرود. یکی از وظایف قوّهقضائیّه برخورد با این مسئله است. البتّه اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوّلاً میشود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمّی است.»
ایشان همچنین 21 آذرماه 1403 فرمودند؛ «یک عدّهای البتّه همّتشان این است که توی دل مردم را خالی کنند؛ این نباید اتّفاق بیفتد؛ حالا بعضی در خارج این کار را میکنند؛ تلویزیونهای خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامههای خارجی به زبان فارسی با مردم حرف میزنند، جوری قضایا را تصویر میکنند که مردم را بترسانند، توی دل مردم را خالی کنند؛ حالا آن تکلیفش جور دیگر است و با آنها جور دیگری باید برخورد کرد امّا در داخل کسی نباید این کار را بکند. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزند که معنایش خالی کردن توی دل مردم باشد، این جرم است و باید دنبال بشود.»
همچنین، باید یادآور شد که مواجهه قرآن کریم در آیه 60 سوره احزاب با عناصری که امنیت روانی جامعه را به هم میزنند، بسیار قاطعانه است؛ «لَئِن لَم يَنتَهِ المُنافِقونَ وَالَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالمُرجِفونَ فِي المَدينَةِ لَنُغرِيَنَّكَ بِهِم ثُمَّ لا يُجاوِرونَكَ فيها إِلّا قَليلًا» «اگر منافقان و بیماردلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بیاساس در مدینه پخش میکنند دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضدّ آنان میشورانیم، سپس جز مدّت کوتاهی نمیتوانند در کنار تو در این شهر بمانند!»
کیهان در سه گزارش با تیترهای «رسانه داخلی یا شبکه نیابتی دشمن؟!»، «افراطیون مدعی اصلاحات از پادویی آمریکا به مزدوری اسرائیل رسیدند» و «وارونهنمایی و جعل اخبار کار ویژه سرمایههای اسرائیل در ایران» بهطور مستند، پادویی مدعیان اصلاحات در شیپورهای زنجیرهای برای تکمیل پازل جنگ روانی دشمن را تشریح کرده بود.
مسئله دیگر این است که عناصر زاویه دار با اسلام و انقلاب در اطراف و درون دولت، مانند دوران دولت اشرافیت آلوده مدعی اصلاحات - اعتدال، در حال شرطیسازی اقتصاد، سخت کردن زندگی برای مردم، تعطیل کردن توانمندیها و بر باد دادن فرصتهای کشور پای وعدههای دروغ آمریکا و عقبگرد کشور هستند. پیش از جنگ با سیاستهای غلط ارزی، به معیشت مردم ضربه زدند و قیمتها را منفجر کردند، اکنون نیز همان سیاستها را ادامه میدهند اما به دروغ، گرانیها را نتیجه جنگ جا میزنند.
هشدارهای کیهان درباره شورای راهبری دولت چهاردهم
کیهان در زمانی که شورای راهبری دولت چهاردهم به ریاست ظریف برای بررسی و پیشنهاد اعضای کابینه به پزشکیان تشکیل شد، در گزارشهای متعدد اعلام کرد که در کارنامه بیشتر اعضای شورای راهبری و کمیتههای ذیل آن که مأمور پیشنهاد و انتخاب کابینه بودند، خیانت به نظام و ملت در فتنههای 78، 88، 96، 98، 88 و 1401 و پادویی برای آمریکا و اسرائیل در این غائلهها، همپوشانی رسانهای با شبکههای خارجی معاند نظام، حمایت از تحریم انتخابات، همراهی با سرویسهای اطلاعاتی دشمن، محکومیتهای امنیتی، آلودگی به فساد، بیاعتقادی به نظام و انقلاب، همسویی و همراهی برملا شده با مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل در فتنهها و آشوبها، فروش اطلاعات به بیگانگان، عاملیت ناراضیتراشی و ناکارآمدی عمدی در دولت اشرافی روحانی، ملاقاتهای پنهان با دشمنان تابلودار ایران در آمریکا و دریافت دستورالعمل برای ایجاد فتنه در کشور، درخواست از آمریکا برای اِعمال تحریمهای فلجکننده علیه ایران اسلامی، توصیه به شورای روابط خارجی آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران، مخالفت و سنگاندازی در مسیر تقویت تسلیحاتی ایران، بر باد دادن ۸ ساله انبوهی از امکانات و ظرفیتها و بیتالمال برای مقابله با تحریمها و دو برابر کردن آنها، بازگرداندن کشتی حامل ملزومات غذایی و دارویی برای مردم یمن با تشر جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا، حمایت از سند استعماری ۲۰۳۰ با وجود اطلاع از مضمون و محتوای ضد اسلامی آن و... وجود دارد و تأکید کرد که دولت از بهکارگیری این افراد بیلیاقت خودداری کند.
مدعیان اصلاحات با سوءتدبیر اقتصادی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب زدند، زمینه کودتای دیماه را فراهم کردند، آشوبگران مسلح و تروریستها را معترض نامیدند و با همراهی کامل با دشمن، زمینه جنگ علیه ایران و ترور امام شهید را به وجود آوردند، اکنون نیز با پمپاژ آرزوهای ترامپ در حال زمینهسازی حمله دشمن هستند.
شبکه پشتیبان اغتشاشات و امتداد داخلی دشمن با نقاب اصلاحطلبی همواره علیه منافع ملی و امنیت ملی اقدام کرده است و برخورد قاطع با آن لازمه تأمین امنیت و آرامش مردم است.