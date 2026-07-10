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پایان مصوبه رایگان بودن مترو و اتوبوس

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، گفت: از فردا تردد با مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی با خرید بلیت انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۸۵
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پایان مصوبه رایگان بودن مترو و اتوبوس

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، جعفر تشکری‌هاشمی گفت: شورای اسلامی شهر تهران با توجه به ایام جنگ سوم تحمیلی و مراسمی که برای رهبر شهید پیش‌بینی شده بود؛ حمل و نقل مترو و بی‌آرتی را تا پایان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید به‌صورت رایگان اعلام کرد که با توجه به برگزاری مراسم، از روز شنبه مترو و شبکه بی‌آرتی به شریط عادی باز خواهد گشت.

وی افزود: با توجه به اینکه مهلت مصوبه شورای شهر پایان یافته و تاکنون لایحه‌ای از سوی شهرداری برای تمدید رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی ارائه نشده است، از روز شنبه تردد با مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی طبق روال گذشته و با خرید بلیت انجام خواهد شد.

تشکری‌هاشمی گفت:طبق مصوبه سال گذشته شورای شهر، نرخ بلیت مترو و اتوبوس با ۲۵ درصد افزایش اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ مصوب بلیط همچنان نرخ حمایتی است تا شهروندان بتوانند به سهولت از این شبکه حمل و نقل عمومی استفاده کنند افزود: تخفیف پنجاه تا صد درصدی که برای حمایت از برخی گروه‌ها در نظر گرفته شده بود اعمال می‌شود.

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