پیش بینی بورس فردا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵

هرچند روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما شوک سیاسی وارد شده در آخرین ساعت معاملات چهارشنبه، فضای بورس را تغییر داد و اکنون این پرسش مطرح است که آیا فشار فروش به نخستین روز معاملاتی هفته نیز منتقل خواهد شد یا خیر.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، پیش بینی بورس برای روز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی و اخبار مرتبط با روابط ایران و آمریکا وابسته است. هرچند روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما شوک سیاسی وارد شده در آخرین ساعت معاملات چهارشنبه، فضای بورس را تغییر داد و اکنون این پرسش مطرح است که آیا فشار فروش به نخستین روز معاملاتی هفته نیز منتقل خواهد شد یا خیر.

در حال حاضر، محتمل‌ترین سناریو این است که بورس شنبه را با رنگ قرمز آغاز کند. البته اگر فشار فروش باقی مانده از معاملات چهارشنبه تا زمان آغاز دادوستد‌ها کاهش یابد، می‌توان در خوش بینانه‌ترین حالت انتظار بازگشایی متعادل را داشت.

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، شاخص کل بورس با افت ۲۴ هزار و ۷۴۱ واحدی معادل ۰.۴۷ درصد تا سطح ۵ میلیون و ۲۸۶ هزار واحد عقب نشست و شاخص هم وزن نیز با کاهش ۵ هزار و ۴۱۹ واحدی معادل ۰.۳۹ درصد به ارتفاع یک میلیون و ۳۸۴ هزار واحد رسید.

همچنین حدود ۶ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و در مقابل، ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به بیش از ۵۰ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان رسید که یکی از بالاترین رقم دو هفته اخیر بود. این ترکیب آماری نشان می‌دهد که اگرچه حجم معاملات بالا بود، اما کفه معاملات در ساعات پایانی به سود فروشندگان سنگین شد.

تنش‌های سیاسی مهم‌ترین عامل تعیین کننده بازار

اتفاق اصلی چهارشنبه در بخش پایانی معاملات رخ داد؛ جایی که انتشار اظهارات جدید دونالد ترامپ درباره ایران، روند بازار را به طور کامل تغییر داد. تا پیش از آن، بورس در فضایی نسبتا متعادل دنبال می‌شد، اما انتشار این اخبار موجب شد موج عرضه به سرعت گسترش پیدا کند و بسیاری از نماد‌ها از محدوده مثبت به صف فروش برسند.

با این حال، اکنون شدت تنش‌ها نسبت به زمان انتشار آن اظهارات تا حدودی کاهش یافته است و همین موضوع می‌تواند از شدت فشار فروش در آغاز معاملات شنبه بکاهد. به همین دلیل، اگر تا زمان بازگشایی بورس خبر منفی تازه‌ای منتشر نشود، احتمال متعادل شدن بازار نسبت به فضای پایان معاملات چهارشنبه افزایش خواهد یافت.

روند صعودی بازار همچنان حفظ شده است

در شرایط فعلی، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر پیش بینی بورس، اخبار سیاسی است. بازار در هفته‌های اخیر پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح کوتاه مدت، دوباره وارد مسیر صعودی شده بود و حتی پیش از شوک سیاسی روز چهارشنبه نیز نشانه‌های ادامه این روند در معاملات دیده می‌شد.

از این رو، اگر از زمان انتشار این گزارش تا آغاز معاملات شنبه اتفاق خاصی در روابط ایران و آمریکا رخ ندهد، می‌توان انتظار داشت که بازار پس از یک شروع محتاطانه، به سمت تعادل حرکت کند. حتی انتشار اخبار مثبت درباره مذاکرات یا کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند زمینه بازگشت تقاضا و حرکت بازار به سمت محدوده مثبت را فراهم کند.

در مقابل، اگر بار دیگر اخبار منفی یا تشدید تنش‌ها منتشر شود، احتمال تداوم فشار فروش و آغاز منفی معاملات افزایش خواهد یافت. بنابراین، هرچند ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما ادامه این روند در کوتاه مدت بیش از هر زمان دیگری به فضای سیاسی و اخبار پیش روی بازار وابسته خواهد بود.