ترامپ از ترس انتقام ایران وصیتش را اعلام کرد!

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز جمعه ادعا کرد: من دستوراتی صادر کرده‌ام، اگر اتفاقی بیفتد، به معنای واقعی کلمه آنها را در سطحی بمباران کنید که هرگز ندیده‌اند.»

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز جمعه در گفت‌وگو با نیویورک پست ادعا کرد که در صورت موفقیت ایران در ترور او، «دستوراتی» داده است و در آن صورت، پیامدی سخت در انتظار آنها خواهد بود.

او گفت: «من برای مدت طولانی در لیست آنها بوده‌ام. این همان چیزی است که با آن روبرو هستیم.»

وی افزود: «… تنها نکته این است که من دستوراتی صادر کرده‌ام، اگر اتفاقی بیفتد، به معنای واقعی کلمه آن‌ها را در سطحی بمباران کنید که هرگز ندیده‌اند.»

وقتی در مورد گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه اسرائیل این هفته اطلاعاتی در مورد توطئه‌ای برای ترور رئیس‌جمهور آمریکا شناسایی کرده است، از او سوال شد، ترامپ اشاره کرد که برنامه جدیدی از سوی ایران وجود ندارد، اما گفت که تهران سال‌هاست خواهان مرگ اوست.

«اسرائیل به هیچ نتیجه‌ای نرسید. نه، نه.» او گفت: «من مدت‌هاست نفر اول [در فهرست ترور ایران] بوده‌ام و این هم بخشی از زندگی است، می‌دانید.»