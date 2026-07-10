شهر جنوبی ایران گرمترین شهر جهان شد
بندر دیر در استان بوشهر با ثبت دمای ۴۸.۶ درجه سانتیگراد (حدود ۴۹ درجه) در ۲۴ ساعت گذشته، گرمترین شهر جهان شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۵۱| |
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به گزارش تابناک و بر اساس تازهترین دادههای هواشناسی جهانی، بندر دیر در استان بوشهر با ثبت دمای ۴۸.۶ درجه سانتیگراد (حدود ۴۹ درجه) در ۲۴ ساعت گذشته، گرمترین شهر جهان شد.
در این فهرست، ۷ شهر ایران شامل بندر دیر، کهنوج، دهلران، اهواز، لار، صفیآباد دزفول و کاشان در میان ۱۵ شهر گرم جهان قرار گرفتهاند.
سازمان هواشناسی کشور نیز برای هفته آینده افزایش دما، تداوم روزهای گرم و استمرار بیهنجاری گرما را پیشبینی کرده و اعلام کرده است روند گرمای هوا در بسیاری از مناطق کشور ادامه خواهد داشت.
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