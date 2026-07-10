به گزارش تابناک و بر اساس تازه‌ترین داده‌های هواشناسی جهانی، بندر دیر در استان بوشهر با ثبت دمای ۴۸.۶ درجه سانتی‌گراد (حدود ۴۹ درجه) در ۲۴ ساعت گذشته، گرم‌ترین شهر جهان شد.

در این فهرست، ۷ شهر ایران شامل بندر دیر، کهنوج، دهلران، اهواز، لار، صفی‌آباد دزفول و کاشان در میان ۱۵ شهر گرم جهان قرار گرفته‌اند.

سازمان هواشناسی کشور نیز برای هفته آینده افزایش دما، تداوم روزهای گرم و استمرار بی‌هنجاری گرما را پیش‌بینی کرده و اعلام کرده است روند گرمای هوا در بسیاری از مناطق کشور ادامه خواهد داشت.