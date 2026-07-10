رایزنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره تنش اخیر در منطقه
وزرای خارجه مصر و قطر در تماسی تلفنی، ضمن گفتگو درباره تحولات تنش اخیر در منطقه، از تمامی طرفها خواستند تا به زبان دیپلماسی و گفتگو اولویت دهند.
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به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در چارچوب ارتباط و هماهنگی مستمر میان دو کشور تلفنی گفتگو کردند.
دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات تنش اخیر در منطقه رایزنی و بر اهمیت مهار تنشها و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری تاکید کردند.
عبدالعاطی و بن عبدالرحمن در ادامه از تمامی طرفها خواستندتا به زبان دیپلماسی و گفتگو اولویت دهند و برای اجرای یادداشت تفاهم امضاشده میان طرفهای آمریکایی و ایرانی به منطور هموار شاختن دستیابی به توافق نهایی میان دو طرف که به کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقهای کمک میکند، به مذاکرات بازگردند.
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