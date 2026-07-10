بهبود کیفیت خواب با کمک یک برچسب
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ گروهی از پژوهشگران به سرپرستی «دانشگاه تگزاس در آستن» (UT Austin) در یک پیشرفت غیرمنتظره در مدیریت خواب، یک برچسب غیرتهاجمی را توسعه دادهاند که «خواب با حرکت سریع چشم» یا «خواب REM» را بدون جراحی یا دارو تقویت میکند.
به نقل از وبسایت دانشگاه تگزاس در آستن، این فناوری موسوم به «NEUSLeeP»، یک دستگاه نرم و پوشیدنی است که از امواج فراصوت ملایم و الکترودها برای تحریک نواحی عمیق مغز و نظارت در لحظه بر فعالیت مغز استفاده میکند.
«کای وینگ تانگ» (Kai Wing Tang) سرپرست این پژوهش گفت: این اولین باری است که ما توانستهایم نواحی عمیق مغز درگیر در خواب REM را به صورت غیرتهاجمی هدف قرار دهیم و همزمان به رصد فعالیت مغز بپردازیم. برچسب پوستی NEUSLeeP ما، امکانات جدیدی را برای درک خواب و درمان اختلالات خواب در محیطهای خانگی فراهم میکند.
در پژوهشی که روی ۲۸ نفر انجام شد، این برچسب به شرکتکنندگان کمک کرد تا ۴۳ دقیقه سریعتر به خواب REM برسند و به طور میانگین حدود ۱۶ دقیقه بیشتر در آن بمانند. این اثر هم روی افراد سالم و هم روی افرادی که مشکلات خواب داشتند، دیده شد. شرکتکنندگان گفتند که این برچسب راحت و ایمن است و عوارض جانبی کمی دارد.
این پژوهش نشان داد که تحریک NEUSLeeP به بهبود تغییرپذیری ضربان قلب - نشانگر واکنش سالم به استرس - در شرکتکنندگان سالم میانجامد. اسکنهای مغزی، تغییراتی را در مدارهای عاطفی مغز نشان دادند که نشاندهنده مزایای بالقوه برای خلقوخو و تابآوری است.
اختلال در خواب REM با مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه مرتبط است. با وجود این، بیشتر درمانهای مشکلات خواب مانند داروها یا رفتاردرمانی میتوانند عوارض جانبی به همراه بیاورند یا در پرداختن به مسائل اساسی مؤثر بر خواب REM ناموفق باشند.
پژوهشگران در حال برنامهریزی آزمایشهای بزرگتری برای تأیید یافتههای خود و بررسی پتانسیل NEUSLeeP برای مشکلاتی مانند اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و بیخوابی مزمن هستند. همچنین، آنها پیشبینی میکنند که این برچسب را بتوان برای نظارت بر خواب در خانه، بررسی مغز و حتی درمانهای شخصیسازیشده خواب مورد استفاده قرار داد.
این پژوهش در مجله «Nature Communications» به چاپ رسید.