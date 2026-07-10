صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بهبود کیفیت خواب با کمک یک برچسب

یک برچسب که در واقع یک دستگاه بیوالکترونیک پوشیدنی است، در آزمایش‌های دنیای واقعی توانست کیفیت خواب را بدون جراحی تهاجمی یا دارو بهبود ببخشد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۲۴
| |
4483 بازدید
بهبود کیفیت خواب با کمک یک برچسب

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ گروهی از پژوهشگران به سرپرستی «دانشگاه تگزاس در آستن» (UT Austin) در یک پیشرفت غیرمنتظره در مدیریت خواب، یک برچسب غیرتهاجمی را توسعه داده‌اند که «خواب با حرکت سریع چشم» یا «خواب REM» را بدون جراحی یا دارو تقویت می‌کند.

 

به نقل از وب‌سایت دانشگاه تگزاس در آستن، این فناوری موسوم به «NEUSLeeP»، یک دستگاه نرم و پوشیدنی است که از امواج فراصوت ملایم و الکترود‌ها برای تحریک نواحی عمیق مغز و نظارت در لحظه بر فعالیت مغز استفاده می‌کند.

 

«کای وینگ تانگ» (Kai Wing Tang) سرپرست این پژوهش گفت: این اولین باری است که ما توانسته‌ایم نواحی عمیق مغز درگیر در خواب REM را به صورت غیرتهاجمی هدف قرار دهیم و هم‌زمان به رصد فعالیت مغز بپردازیم. برچسب پوستی NEUSLeeP ما، امکانات جدیدی را برای درک خواب و درمان اختلالات خواب در محیط‌های خانگی فراهم می‌کند.

 

در پژوهشی که روی ۲۸ نفر انجام شد، این برچسب به شرکت‌کنندگان کمک کرد تا ۴۳ دقیقه سریع‌تر به خواب REM برسند و به طور میانگین ​​حدود ۱۶ دقیقه بیشتر در آن بمانند. این اثر هم روی افراد سالم و هم روی افرادی که مشکلات خواب داشتند، دیده شد. شرکت‌کنندگان گفتند که این برچسب راحت و ایمن است و عوارض جانبی کمی دارد.

 

این پژوهش نشان داد که تحریک NEUSLeeP به بهبود تغییرپذیری ضربان قلب - نشانگر واکنش سالم به استرس - در شرکت‌کنندگان سالم می‌انجامد. اسکن‌های مغزی، تغییراتی را در مدار‌های عاطفی مغز نشان دادند که نشان‌دهنده مزایای بالقوه برای خلق‌وخو و تاب‌آوری است.

 

اختلال در خواب REM با مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه مرتبط است. با وجود این، بیشتر درمان‌های مشکلات خواب مانند دارو‌ها یا رفتاردرمانی می‌توانند عوارض جانبی به همراه بیاورند یا در پرداختن به مسائل اساسی مؤثر بر خواب REM ناموفق باشند.

 

پژوهشگران در حال برنامه‌ریزی آزمایش‌های بزرگ‌تری برای تأیید یافته‌های خود و بررسی پتانسیل NEUSLeeP برای مشکلاتی مانند اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و بی‌خوابی مزمن هستند. همچنین، آنها پیش‌بینی می‌کنند که این برچسب را بتوان برای نظارت بر خواب در خانه، بررسی مغز و حتی درمان‌های شخصی‌سازی‌شده خواب مورد استفاده قرار داد.

 

این پژوهش در مجله «Nature Communications» به چاپ رسید.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
خواب سلامت سبک زندگی
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۱۰۸ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005o1M
tabnak.ir/005o1M