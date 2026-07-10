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امنیت شغلی مدیران بانک ها، پایدارتر از امنیت شبکه پرداخت بانکی!

پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید

در استاندارد بانکداری مدرن، بروز اختلال بانکی در این ابعاد و با این بازه زمانی طولانی، بدون تردید باید با پذیرش مسئولیت، عذرخواهی رسمی و تغییرات فوری مدیریتی (استعفا یا برکناری) و از همه مهم تر جبران خسارت مردم همراه می‌شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۱۲
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27686 بازدید
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۱۱۶

پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید

نزدیک به یک ماه از آغاز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های الکترونیک شبکه بانکی کشور می‌گذرد. بحرانی که ابتدا از چهار بانک بزرگ ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد و در ادامه، با قطع مقطعی شبکه پرداخت کارتی، فرآیند خرید‌های روزمره حضوری و غیرحضوری شهروندان را با چالشی جدی مواجه کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اگرچه در هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده حل کامل این معضل زیرساختی را داد، اما پیگیری‌های میدانی و پیام‌های دریافتی از سوی مخاطبان نشان می‌دهد که کندی خدمات و قطعی‌های پراکنده، به‌ویژه در درگاه‌های خدمات‌رسانی بزرگترین بانک دولتی کشور، همچنان ادامه دارد. حتی در روزهای گذشته، بانک ملی امکان ارائه سفته کاغذی به مشتریان را نداشت و مردم از این وضعیت سردرگم و کلافه کننده، ناراضی بودند. 

فارغ از ابعاد فنی این اختلال بی‌سابقه، آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلی افکار عمومی و مشتریان بانک ها مطرح است، «پاسخگویی نهاد ناظر» و «تعیین تکلیف خسارت‌های مادی و معنوی شهروندان» است؛ چراکه شبکه بانکی صرفاً یک بستر انتقال وجه نیست؛ شریان حیاتی اقتصاد روزمره مردم و قوام‌بخش معاملات تجاری در سطوح مختلف است. اختلال نزدیک به یک‌ماهه در این شریان، هزینه‌های سنگینی را به بدنه جامعه و کسب‌وکارها تحمیل کرده است که با وعده‌ و بیانیه فلان بانک یا شرکت انفورماتیک جبران نخواهد شد!

بخشی از گلایه های مردم

بررسی پیام‌های شهروندان و مخاطبان تابناک طی این مدت، عمق آسیب‌های ناشی از این ناکارآمدی زیرساختی را آشکار می‌سازد. به عنوان نمونه؛ در یک سو، خریدارانی قرار داشته اند که به دلیل ناتوانی سیستم بانکی در انتقال به موقع وجه خرید یا پیش پرداخت، با فسخ قراردادهای خرید مسکن یا خودرو مواجه شده و ضررهای سنگینی را متقبل شده‌اند. یا در سوی دیگر، قشر حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای حضور دارند که معیشت ماهانه آنان به واریز منظم سود سپرده‌ها یا مستمری‌ها گره خورده است و تاخیر در این فرآیند، سبد مصرفی خانوار را با بحران مواجه کرده است.

پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید

رفتار دوگانه بانک ها با مشتریان و مردم!

علاوه بر این، تناقض‌های ساختاری در برخورد بانک‌ها با مشتریان، به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است. گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود موجودی کافی در حساب مشتریان، بانک‌های عامل به دلیل نقص فنی سیستم نتوانسته‌اند اقساط تسهیلات را به موقع برداشت کنند. در نتیجه، برای مشتریان جریمه دیرکرد اعمال شده و رتبه اعتباری آنان در سیستم سنجش اعتبار بانک مرکزی آسیب دیده است؛ نقیصه‌ای مدیریتی که هزینه آن مستقیماً از جیب و اعتبار شهروندان پرداخت می‌شود. این رفتار دوگانه، یادآور مصائب دوران جنگ تحمیلی و بحران‌های مشابه است که با وجود بخشنامه‌های منع دریافت جریمه دیرکرد، در عمل، شعب بانکی مسیر خود را رفتند و حقوق مشتریان تضییع شد.

چرا هیچ مدیر بانکی برکنار نشد؟

پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید

در استانداردهای بانکداری مدرن و حکمرانی اقتصادی، بروز اختلالی در این ابعاد و با این بازه زمانی طولانی، بدون تردید باید با پذیرش مسئولیت، عذرخواهی رسمی و تغییرات فوری مدیریتی همراه می‌شد. اما در اتمسفر مدیریتی شبکه بانکی ما، گویا چسبندگی صندلی‌های بخش فناوری اطلاعات بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و مدیران ارشد بانکی، به مراتب قوی‌تر از تعهد کار حرفه‌ای است.

در حالی که یک ماه قفل شدن شریان مالی کشور می‌توانست در هر جای دنیا موجی از برکناری‌ها و استعفاهای زنجیره‌ای را به همراه داشته باشد، در اینجا نه تنها کسی داوطلبانه صندلی خود را ترک نکرد، بلکه نهاد ناظر نیز ترجیح داد با سکوت و شبیه‌سازی شرایط به وضعیت عادی، حتی یک تشر مدیریتی یا حکم برکناری صادر نکند؛ رفتاری کنایه‌آمیز که نشان می‌دهد امنیت شغلی مدیران انفورماتیک، بسیار پایدارتر از امنیت شبکه پرداخت بانکی کشور است و هزینه ضعف در پدافند غیرعامل و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، همواره باید بر دوش مشتریان سنگینی کند.

پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید

به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که نهاد ناظر به عنوان سیاست‌گذار اصلی بازار پول، فراتر از صدور بیانیه‌های مرسوم، مکانیزم مشخص، دقیق و شفاف را برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان این اختلالات طراحی کند. تا زمانی که سیستم جریمه و پاداش در شبکه بانکی یک‌طرفه باشد و بانک‌ها بابت قصور در ارائه خدمات تعهدشده مجازات نشوند، بهبود کیفیت خدمات و امنیت زیرساخت‌ها در اولویت مدیران بانکی قرار نخواهد گرفت.

دیدگاه شما مخاطبان تابناک چیست؟ شما در طول نزدیک به یک ماه اختلال در خدمات بانکی چه آسیب‌هایی دیدید؟ به نظر شما چرا در قبال این بحران بزرگ، هیچ‌یک از مدیران فناوری اطلاعات شبکه بانکی و شرکت خدمات انفورماتیک برکنار نشدند؟ مگر مسئولیت این مدیران، مراقب از زیرساخت های فنی و اطلاعاتی شبکه بانکی نیست؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۳۱
انتشار یافته: ۱۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
4
140
پاسخ
با تشکر از سایت تابناک که به حق پیگیر این مشکل مردمه توی این مدت
فردا یک ماه میشه که سیستم بانکی مشکل داره
اون مدیری که در شرکت انفورماتیک بانک مرکزی حقوق 150 میلیون با کلی مزایا و رفاهیات میگیره باید پاسخگو باشه. اگر کار بلد نیست سریعا برکنار بشه. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ورود کنه. مردم گرفتارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تا چارتا مدیر ناکارآمد برکنار و مجازات نشن، اوضاع درست نمیشه. باید به شدت برخورد بشه. این ناکارمدی دیگه ربطی به تحریم نداره و باعث نارضایتی شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
هیچ خسارتی نمیدهند و فقط دولت بلده مالیات بگیرند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
بانک صادرات نه از موبایل بانکش میشه قسط وام رو پرداخت کرد و نه از عابر بانکش. فکر کنم با این حال جریمه دیر کرد رو بر نداشتن. این یعنی از مشکلاتی که از سهل انگاری هاشون ایجاد میکنن برای مردم برای خودشون درآمدزایی هم میکنن. بانکها به جای این همه وام های بلاعوض و سود پایین میلیاردی که هر سال به کارمندانشون میدن بهتره یکم برن و روی امنیت سایبریشون سرمایه گذاری کنن. به نظر من خود رییس جمهور هم که دستور باز شدن اینترنت بین المللی رو داده باید پاسخگو باشه.
رسولی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
بانک ملی از دیروز اعلام کرده سامانه بام فعال شده ولی داخل یکی از حسابهای من 30 میلیون تومان کم شده ! تماس گرفتم میگن هنوز اختلال هست ! خب اگر اختلال هست چرا 30 میلیون اضافه نکردین ؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
این حرفها همش پروپاگاندا علیه دکتر پزشکیان است...اصلا کار کاسبانه تحریمه...خیانت تندروهاست چون بانکه دست تندروهاست و اینها میخوان دولت رو خراب کنن...امیدوارم تندروها اخراح بشن از مملکت و دولت دکتر پزشکیان مادام العمر شود
افسانه
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اخ این چه وضع مردم بيچاره چه گناه کردن ک پول شون بلوکه هست
ناشناس
| Germany |
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
سامانه بام فقط نمایش موجودیش کار میکنه هیچ انتقال کارت به کارتی نمیشه کرد
بهراد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
5
71
پاسخ
متاسفانه در طول یک ماه گذشته نه تنها پرداخت اقساط وام با مشکل مواجه شده و جریمه دیرکرد اعمال شده است بلکه امکان تسپویه وامها هم اکنون هم در حال مشکل بوده و مسدود است. برای مثال همین دیروز هجده تیرماه در مراجعه به بانک تجارت جهت تسویه وام مسکن مراجعه کردم تا بتوانم مجددا درخواست وام ودیعه مسکن بدهم متصدی بانک اعلام کرد که این اختلال هنوز رفع نشده و بنده با مشکل تمدید اجاره مواجه شده ام و مشخص هم نیست کی رفع مشکل میشود. هیچ کس هم پاسخگو نیست
پاسخ ها
اسماعیل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
دیروز رفتم بانک ملی یه سفته ۱۰۰ میلیونی میخواستم گفتند سامانه هاشون سه هفته است قطع .
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
همیشه پای اصلاح طلبان در میان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
1
29
پاسخ
دولت و بانک مرکزی می باید در اجرای ماده ۸ الی ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به ادغام بانک های خصوصی و دولتی اقدام کنند تا بتوان نظارت بیشتری بر بانک ها از طریق افزایس کارایی و بهره وری منابع داشته باشند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
شرکت هایی که کلی پول گرفته بودند تا یک آپ یا پشتیبان داده های بانک را داشته باشند آیا توضیحی دارند ؟
قاسمی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
ربطی به ادغام نداره
مشکل در بانک مرکزی و تیم ضعیف همتی است. یه مشت مدیر ضعیف که از وزارت اقتصاد با همتی اومدن بانک مرکزی و مردم باید تاوان بدن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
3
55
پاسخ
لطفا مثل قدیم پول نقد و اسکناس در اختیار مردم قرار دهید که مشکلات حل شوند ( همه جای دنیا جز ایران پول نقد راحت در دسترس عموم است ).

" نکته مهم : " : اگر مسولین محترم با دادن پول نقد و اسکناس فکر می کنند که "" فرار مالیاتی "" ویا "" پولشویی "" انجام می شود، "" ایشان سخت در اشتباه هستند "" و آدرس اشتباه است و جاهای دیگر باید دنبال کنند و مشکل را حل نمایند نه با سختگیری بر مردم عادی و گرفتار.
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
باید بین خود مدیران بانکی دنبال پولشویی و اختلاس بکردند
ناشناس
| France |
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
ب دلیل تورم سرسام آور تقریبا غیرممکنه
امروز ۱۰۰ تومن ماه دیگه میشه معادل ۸۰ تومن بعد یک سال میشه معادل ۵۰ تومن و بعد مجبور میشن دوباره هی اسکناس جدید بیارن
بعد خودمون بیتشر اذیت میشیم فک کن با چشم میبینی چقدر ارزش پول سقوط کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
3
50
پاسخ
بانک ملی از 23 خرداد دچار اختلال شده بود و فقط امکان خرید با کارت بانک ملی وجود داشت و سایر خدمات چک و تسهیلات غیرفعال بود.
امروز تازه درست شده رفتم قسط وامم که مربوط به تاریخ 25 خرداد بود رو پرداخت کنم، جریمه دیرکرد برام محاسبه کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شمس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
0
66
پاسخ
بانکها و مسولان ذیربط این افتضاح باید جوابگوی ضرر و زیان مردم باشند. متاسفانه همیشه مردم زیرپا له میشوند و با گردن کلفتی کسی پاسخگوی این همه بی نظمی و بی قانونی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
1
89
پاسخ
این یعنی کسانی سرکارهستن که میگن هرکاردوست داریم انجام میدیم. دوست نداریدجمع کنیدبرید.
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
همیشه پای اصلاح طلبان بی کفایت خائن در میانه
عرفان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
4
68
پاسخ
من یک ماه هست مبلغ ۵۰ میلیون تومان شبا زدم خطای انتقال داده نه به حساب بانکی صادراتم برگشته نه به بانک مقصد این فقط یک نمونه از صد ها هزار تراکنش ناموفق توی یک ماه گذشته در کل کشور است.
آیا کسی هست به پرونده بانکها رسیدگی کنه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
2
67
پاسخ
مگر بجز این مدیران که مثل دو ماراتن چوب را بدست هم دیگر میدهند کنار می روند اینها از پستی به پست دیگر جابجا می شوند
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
ببخشید ، می دونم ربطی به بحث بانک‌ها ندارد ولی اون دوی امدادی است که چوب بین دوندگان رد و بدل می‌شود نه دوی ماراتن، بازم معذرت میخوام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
10
61
پاسخ
شما فکر کرده اید مدیران دزد و غربزده بانکی با هشدار دادن، استعفا میدهند و از این سفره دست میکشند؟ در ایران نیازمند دادگاههای صحرایی هستیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
چه ربطی به غرب زده و شرق گداها داره که اکنون شما نیز ماست را ریختی روی خورشت و به زور می خوری؟!!!! برخی چون شما از هر مساله ای برای کوبیدن رقیب استفاده کی کنید،
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
نیازی به پاسخ نیست!
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