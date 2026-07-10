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آغاز دوباره فعالیت سینما‌ها با یک فیلم جدید

سینما‌های کشور پس از حدود یک هفته تعطیلی، از روز جمعه ۱۹ تیرماه بازگشایی شده و فعالیت خود را با اکران یک فیلم جدید از سر می‌گیرند.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۱۱
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آغاز دوباره فعالیت سینما‌ها با یک فیلم جدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هفته گذشته همزمان با آیین وداع و تشییع رهبر شهید ایران، اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینمایی متوقف شد و از امروز، جمعه (۱۹ تیر) طبق اطلاعات سامانه‌های بلیت‌فروشی آنلاین، سینما‌ها دایر هستند.

 

در هفته‌های گذشته شورای صنفی نمایش فیلم‌های جدیدی را برای اکران از دهم تیرماه معرفی کرده بود، اما با توجه به برنامه‌های تدارک دیده‌شده برای وداع با رهبر شهید، روز‌های فعالیت سینما‌ها و تاریخ اکران این فیلم‌ها نیز تغییر کرد و برهمین اساس اکران فیلم‌های «استخر» و «خواب‌نما» به تعویق افتاد.

در زمان‌بندی جدید «خواب‌نما» به کارگردانی رضا مقصودی از امروز نوزدهم تیر روی پرده است و «استخر» سروش صحت نیز از چهارشنبه همین هفته (۲۴ تیر) روانه اکران خواهد شد. 

 

البته در حال حاضر اکران فیلم‌های قبلی همچنان ادامه دارد و «تهران کنارت»، «آنتیک»، «تاکسیدرمی»، «کفایت مذاکرات»، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند»، «سفر به لیمونیا»، «نیم شب»، «قمارباز»، «خط نجات»، «بهشت تبهکاران» و انیمیشن‌های «شمشیر و اندوه» و «افسانه سپهر» در سالن‌های سینمایی با سانس‌های متغیر، میزبان مخاطبان سینما خواهند بود.

 

فیلم «خواب نما» که اکرانش از امروز (جمعه ۱۹ تیر) آغاز می‌شود، به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی ساخته شده و در خلاصه داستان آن آمده است: برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادر بزرگ ...

 

جواد رضویان، بیژن بنفشه‌خواه، بهاره کیان افشار، و با هنرمندی نعیمه نظام‌دوست، کمند امیرسلیمانی، حامد وکیلی، یوسف صیادی، قادر اکبری، مهتاب حسینی، اکرم نجفی در این فیلم بازی کرده‌اند.

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tabnak.ir/005o19