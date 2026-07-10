تشییع نمادین پیکر آقای شهید ایران در تونس

مراسم تشییع نمادینی روز پنجشنبه در پایتخت تونس برای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران با حضور جمعی از فعالان و شهروندان تونسی به منظور اعلام وفاداری و پایبندی به مسائل امت اسلام برگزار شد.

به گزارش تابناک؛ نجمن‌های مخالف عادی‌سازی روابط با دشمن اسرائیلی تشییع نمادینی را برای آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در پایتخت تونس برگزار کردند و شرکت کنندگان طی این مراسم تصاویری از مقامات و فرماندهان شهید را در دست داشتند.

این اقدام نمادین به منظور تاکید بر پایبندی به گزینه مقاومت، مخالفت با سلطه و تجدید عهد و بیعت برای ادامه دفاع از مسائل عادلانه امت و در راس آن مسئله فلسطین انجام شد.

این اقدام برای شرکت کنندگان صرفا رویدادی گذرا نیست، بلکه پیام روشنی است مبنی بر اینکه ملت‌های آزاد به اصول خود پایبند خواهند بود و به وحدت سرنوشت در رویارویی با همه اشکال ظلم و استکبار باور دارند.

در همین راستا، مفتاح شوول، فعال تونستی در مصاحبه‌ای تاکید کرد که مبارزه علیه امپریالیسم با شهادت سید علی خامنه‌ای متوقف نشده، بلکه ادامه خواهد داشت و ملت تونس از ایران و محور مقاومت با قدرت حمایت خواهند کرد.

به نقل از شبکه لبنانی المنار، همچنین محمد بهاءالدین، فعال الجزایری گفت: ما با چشمانی اشکبار با رهبر، انسان و پدری مهربان و مبارز وداع می‌کنیم، همانطور که دیروز با سید حسن نصرالله، رهبر و پدرمان وداع کردیم. وی بر تداوم مقاومت به رغم تلاش‌های دشمنان تاکید کرد.

مراسم تشییع نمادین همزمان با برپایی مراسم سوگواری در حرم مطهر رضوی در شهر مقدس مشهد برگزار شد و میلیون‌ها عزادار در صحن‌ها و خیابان‌های منتهی به حرم مطهر گرد هم آمدند و در پایان پیکرهای مطهر امام شهید سید علی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شدند.

مراسم وداع که به مدت یک هفته ادامه داشت، از تهران آغاز شد و در شهر مقدس قم ادامه یافت. سپس پیکرهای مطهر به شهر نجف و کربلای معلی در عراق منتقل شدند و در نهایت در زادگاه شهید در شهر مقدس مشهد به خاک سپرده شدند.