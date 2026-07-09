حملات امشب کار کویت و بحرین بود
خبرگزاری عربی نایا مدعی شد: احتمالا حملات امشب کار کویت و بحرین است.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۴۲| |
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به گزارش تابناک، خبرگزاری عربی نایا مدعی شد: احتمالا حملات امشب کار کویت و بحرین است.
شامگاه پنجشنبه، برخی منابع خبری و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در شهر بندرعباس خبر دادند.
همچنین ساعتی قبل صدای سه انفجار در کنارک و صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چغادک شنیده شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱۰۸
انتشار یافته: ۲۲
تله اسرائیله ، بحرین و کویت هرگز جرات درگیر شدن به تنهایی رو ندارن، قطعا کار اسرائیل بوده
متاسفانه داریم کاری میکنیم که همسایه ها دارن میشن دشمن،،اگر هم این گزارش اشتباه باشه باید بفکر ایندهبود
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