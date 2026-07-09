صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حملات امشب کار کویت و بحرین بود

خبرگزاری عربی نایا مدعی شد: احتمالا حملات امشب کار کویت و بحرین است.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۴۲
| |
81547 بازدید
|
۲۲
حملات امشب کار کویت و بحرین بود

به گزارش تابناک، خبرگزاری عربی نایا مدعی شد: احتمالا حملات امشب کار کویت و بحرین است.

شامگاه پنجشنبه، برخی منابع خبری و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در  شهر بندرعباس خبر دادند.

همچنین ساعتی قبل صدای سه انفجار در کنارک و صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چغادک شنیده شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
انفجار کویت بحرین ایران بندرعباس
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره تنش اخیر در منطقه
دو انفجار در پایگاه نیروی دریایی کنارک
علت صدای انفجار در بوشهر چه بود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱۰۸
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
36
99
پاسخ
از این دو کشور بی اصل و نسب درس عبرت بسازین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
36
90
پاسخ
دیگه باید با کل اعراب هم وارد جنگ بشیم!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
32
20
پاسخ
تکذیب شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
11
38
پاسخ
اهواز هم زدند پیگیری کنید که بتوانید تایید کنید ولی زدند مطمئن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
27
52
پاسخ
تله اسرائیله ، بحرین و کویت هرگز جرات درگیر شدن به تنهایی رو ندارن، قطعا کار اسرائیل بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
32
82
پاسخ
متاسفانه داریم کاری میکنیم که همسایه ها دارن میشن دشمن،،اگر هم این گزارش اشتباه باشه باید بفکر ایندهبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
28
91
پاسخ
وقتی قاطع نمی‌زنیم اینجوریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
14
63
پاسخ
تشویق حکام عرب خلیج فارس به جنگ مستقیم با ایران! ترفند جدید آمریکا و اسرائیل برای در رفتن از زیر تجاوز و تبدیل جنگ ایران و آمریکا به جنگ ایران و اعراب و تغییر تصویر جهانی تجاوز به ایران هراسی
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
80
98
پاسخ
لعنت خدا بر خاندان منحوس پهلوی که بحرین رو به گفته خودش شوهر داد
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
39
80
پاسخ
اگر واقعا کار اونها بود باید تمام انرژی و گاز برق این حکمرانان نابود کنید وگر نه پرو میشن جرعت پیدا میکنن
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005o02
tabnak.ir/005o02