خبرگزاری عربی نایا مدعی شد: احتمالا حملات امشب کار کویت و بحرین است.

حملات امشب کار کویت و بحرین بود

به گزارش تابناک، خبرگزاری عربی نایا مدعی شد: احتمالا حملات امشب کار کویت و بحرین است.

شامگاه پنجشنبه، برخی منابع خبری و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در شهر بندرعباس خبر دادند.

همچنین ساعتی قبل صدای سه انفجار در کنارک و صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چغادک شنیده شد.