غزلی از رهبر شهید انقلاب همراه با اشارههای رازآلود/ برای تیر تو «چندین نشانه» میسازم
خیلی ها این غزل زیبای رهبر شهید انقلاب را نشنیده اند و یا تامل چندانی درآن نکرده اند.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۹۷| |
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توجه رهبر شهید انقلاب به شعر و شاعری، امروزه بر کمتر کسی پوشیده است، توجهی که اوج آن را در جلسات نیمه رمضان دیدار شعرا با رهبر انقلاب دیده میشد، سنتی خوش که هر ساله شاعران را گرد شمع وجود رهبری در میآورد و آنها تازهترین سرودههای خود را در محضرشان قرائت می کردند.
به گزارش تابناک، اما رهبر شهید انقلاب خود نیز دستی بر شعر داشتند و تاکنون سرودههایی از ایشان منتشر شده است.غزل زیر یکی از آثار قابل توجه ایشان است که در آن، متناسب با شیوه وداع، شهادت و فدا شدن با همراهان و ...: اشاره های رازآلودی دیده می شود. البته این صرفا نگاه شاعرانه ما به موضوع است و از جهت تطابق موجود بین حس و حال شعر با اتفاقات، جالب می نماید.
ز آه سینه سوزان ترانه میسازم
چو نی ز مایه جان این فسانه میسازم
به غمگساری یاران چو شمع میسوزم
برای اشک دمادم بهانه میسازم
پر نسیم به خوناب اشک میشویم
پیامی از دل خونین روانه میسازم
نمیکنم دل از این عرصه شقایق فام
کنار لاله رخان آشیانه میسازم
در آستان به خون خفتگان وادی عشق
بزون ز عالم اسباب، خانه میسازم
چو شمع بر سر هر کشته میگذارم جان
ز یک شراره هزارن زبانه میسازم
ز پارههای دل من، شلمچه رنگین است
سخن چو بلبل از آن، عاشقانه میسازم
سر و تن و دل و جان به خاک میفکنم
برای تیر تو چندین نشانه میسازم
کشم به لجه شوریدگی بساط «امین»
کنون که رخت سفر زین کرانه میسازم
گزارش خطا