توجه رهبر شهید انقلاب به شعر و شاعری، امروزه بر کمتر کسی پوشیده است،‌ توجهی که اوج آن را در جلسات نیمه رمضان دیدار شعرا با رهبر انقلاب دیده می‌شد،‌ سنتی خوش که هر ساله شاعران را گرد شمع وجود رهبری در می‌آورد و آنها تازه‌ترین سروده‌های خود را در محضرشان قرائت می کردند.

به گزارش تابناک، اما رهبر شهید انقلاب خود نیز دستی بر شعر داشتند و تاکنون سروده‌هایی از ایشان منتشر شده است.غزل زیر یکی از آثار قابل توجه ایشان است که در آن، متناسب با شیوه وداع، شهادت و فدا شدن با همراهان و ...: اشاره های رازآلودی دیده می شود. البته این صرفا نگاه شاعرانه ما به موضوع است و از جهت تطابق موجود بین حس و حال شعر با اتفاقات، جالب می نماید.