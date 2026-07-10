هم‌زمان با تحولات اخیر منطقه و آغاز دوباره تنش‌ها و در شرایطی که موضوع امنیت انرژی، تداوم صادرات نفت، تأمین سوخت و وضعیت ذخایر استراتژیک کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، خبرنگار انرژی پایگاه خبری تحلیلی تابناک در گفت‌وگویی با فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت ذخایر راهبردی انرژی، روند صادرات و واردات نفت و فرآورده‌های نفتی، آثار و پیامدهای اعلام آتش‌بس بر مبادلات انرژی، اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور و چشم‌انداز پیش‌روی بخش انرژی را بررسی کرده است.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی پایگاه خبری تحلیلی تابناک با نماینده مردم سیستان در مجلس دوازدهم را می‌خوانید.

تابناک: به نظر شما ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت مناسبی قرار دارند یا خیر؟

براساس آخرین اطلاعات و آمار از وزارت نفت، چه در حوزه مصرف نیروگاه‌ها، چه در بخش مصرف عمومی و چه در زمینه بنزین و گاز، ذخایر استراتژیک کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد. شاخص‌ها نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را نشان می‌دهند. سال گذشته نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ذخایر در همین مقطع زمانی وضعیت بهتری داشت. اکنون نیز در سال ۱۴۰۵، اعداد و ارقام در تمامی حوزه‌های انرژی، اعم از سوخت‌های مایع و سوخت‌های گازی، نسبت به سال ۱۴۰۴ بهتر است.

تابناک: اگرچه بار دیگر دشمن آمریکایی بندهایی از تفاهم‌نامه را نقض و بخش هایی از جنوب کشور را هدف قرار داده اما در طول مدت برقراری آتش‌بس و با توجه به وضعیت صادرات نفت، شرایط چه تأثیری بر روند اقتصادی کشور داشته است؟

در این مدتی که لغو شد صادرات وضعیت بسیار مطلوبی داشت. صادرات نفت به حدود ۶۰ میلیون بشکه رسید. البته از زمان ثبت این آمار چند روز گذشته و رقم دقیق افزایش آن را در حال حاضر در اختیار ندارم. در زمینه برخی حامل‌های انرژی که کشور به آن‌ها نیاز داشت نیز مشکل خاصی وجود نداشت و تأمین از مبادی مربوطه انجام شد. این موضوع موجب شد علاوه بر حفظ و تقویت ذخایر، بتوانیم نیازهای داخلی را به‌خوبی پاسخ دهیم و هم‌زمان روند صادرات را نیز با موفقیت ادامه دهیم. همواره در وزارت نفت و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر این اعتقاد وجود داشته که آمریکا کشوری بدعهد بوده و نمی‌توان برای بلندمدت بر مبنای رفتار آنها برنامه‌ریزی کرد. از این‌رو تلاش شد در بخش‌های مختلف، از فرصت‌های ایجاد شده حداکثر استفاده صورت گیرد. با اطلاع کامل در حوزه انرژی از این فرصت به‌خوبی بهره‌برداری شد؛ چه در حوزه صادرات و واردات، چه در انجام تعمیرات مورد نیاز نیروگاه‌ها، چه در سامانه‌های مختلفی که آسیب دیده بودند و همچنین در موضوعاتی که لازم بود پدافند غیرعامل با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا تاب‌آوری کشور در برابر آسیب‌های احتمالی آینده افزایش یابد.

تابناک: با توجه به اینکه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله امارات که بخش قابل‌توجهی حدود ۶۰ درصد از واردات کشور از طریق آن انجام می‌شود، تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته‌اند، پیش‌بینی شما از آینده چیست؟

نکته‌ای که در این شرایط می‌توان مطرح کرد، این است که همان‌گونه که در جنگ‌های تحمیلی علیه کشور، برنده واقعی مردم بودند، امروز نیز بدون تردید نقش اصلی را مردم ایفا کرده‌اند. این مردم بودند که معادلات را در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه عرصه سیاسی، تغییر دادند و اگر تاب‌آوری، همراهی و حضور آنان وجود نداشت، قطعاً شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد. امیدوارم همه مسئولان و هر کسی که در نظام حکمرانی کشور مسئولیتی بر عهده دارد و امانتی در اختیار اوست، به این موضوع توجه کند و قدر این مردم را بداند و تلاش کند در حوزه مسئولیت خود به‌درستی عمل کند. مردم ایران، مردمی شایسته و لایق هستند.

تابناک: رهبر شهید انقلاب همواره بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید داشتند؛ به نظر شما منویات قائد شهید در دولت‌های گذشته محقق شده است؟

ما در ۲۰ سال گذشته دوره‌هایی را پشت سر گذاشتیم که کشور از محل صادرات سوخت، صدها میلیارد دلار درآمد ارزی داشت، اما وقتی به وضعیت معیشت مردم نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که تحول متناسبی در زندگی آنان ایجاد نشد. نرخ تورم همچنان چندرقمی باقی ماند و زیرساخت‌هایی که باید متناسب با آن درآمدها ایجاد می‌شد، به اندازه کافی توسعه نیافت. رهبر شهید انقلاب نیز دست‌کم در ۱۰ سال گذشته همواره بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید داشتند، اما متأسفانه این سیاست‌ها در هیچ‌یک از دولت‌ها به‌طور جدی محقق نشد. نتیجه این وضعیت آن شد که بخش عمده هزینه‌ها بر دوش مردم قرار گرفت و امروز نیز مردم در شرایط دشواری قرار دارند.

تابناک: آیا شرایط جنگی کشور می‌تواند بهانه‌ای برای عدم تحقق یا اجرای سیاست‌های اصولی و کارآمد برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باشد؟

شرایط جنگی نباید برای مسئولان بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئولیت باشد؛ زیرا مردم در دوران غیرجنگی و با وجود درآمدهای قابل‌توجه نیز فشارهای اقتصادی زیادی را تحمل کرده‌اند. بخش مهمی از مشکلات و فشارهایی که امروز بر مردم وارد می‌شود، ناشی از آن است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی اجرا نشد. امید است این شرایط، هشداری جدی برای همه مسئولان باشد تا قدر این مردم را بدانند؛ مردمی که ایستادگی کردند و اجازه ندادند اهداف و برنامه‌های دشمنان این کشور محقق شود.

تابناک: به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی چه توصیه‌ای در این شرایط به مسئولان کشوری دارید؟

ضروری است خانه‌تکانی جدی در نظام مدیریتی کشور صورت گیرد تا شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند با سرعت بیشتری مسیر پیشرفت را طی کنند. بی‌تردید بخشی از مشکلات موجود، ناشی از سوءمدیریت، ناکارآمدی، بی‌عدالتی و بروکراسی ناکارآمد کشور است. امیدوارم این تحولات موجب بیداری و اصلاح رویه‌ها شده باشد و دیگر ناکارآمدی، سوءمدیریت و بی‌عدالتی به شرایط جنگی نسبت داده نشود و مسئولان با این رویکرد، موجب افزایش ناامیدی مردم نشوند.

گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی