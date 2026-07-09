چرا باید بین ماجرای مدرسه میناب و ایرباس ایرانی که روی خلیج فارس مورد هدف قرار گرفت، این‌همه شباهت باشد؟ هر دو هدف با شلیک دو موشک؟ به‌قول همان پژوهشگر، «آمریکا در شروع حمله‌اش به بچه‌های بی‌گناه میناب حمله کرد چون می‌خواست ایرانی‌ها را بشکند و از نظر روحی روانی تحت فشارشان بگذارد! همیشه هم این‌حمله‌های بزرگ و همه‌جانبه قدرت‌های استکباری با تلاش برای شکستن مقاومت تو همراه است.»

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، حادثه تلخ هدف‌قراردادن مدرسه میناب و کشتار کودکان دانش‌آموز با ۲ موشک، [مانند شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس] یکی دیگر از تکرارهای تاریخ بود که طرف حق و باطل را به خوبی مشخص می‌کنند و بعد از وقوع آن‌هاست که جای هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای برای طرفداری از دشمن مبنی بر این‌که فریب خوردیم و حق و باطل خیلی نزدیک و در هم تنیده بودند، پذیرفته نیست!

از اول ماجرا همه می‌دانستند آمریکا برای شروع حمله‌اش، می‌خواهد زهر چشم بگیرد و داغ به دل ایرانی‌ها بگذارد. بازی لوس و تکراری این‌که «کار خود جمهوری اسلامی است» هم تا زمانی توانست عده‌‌ای را که ذاتا تمایل به فریب‌خوردن دارند سر کار بگذارد اما بعد از آن، باید بازی دروغ و وقت‌کشی همیشگی آمریکایی‌ها اجرا می‌شد که البته شد. این‌میان، وای و نفرین بر آن‌جماعت خائن که از ترامپ تشکر کردند و گفتند آزادی، هزینه دارد و این‌بچه‌ها باید قربانی آمریکا و اسرائیل می‌شدند تا ایران آزاد شود و حتی حاضر نشدند تار مویی از سر خود و فرزندانشان کم شود. تعجب نکنید! از این‌موارد نادر احتمالا در فامیل‌های شما هم وجود دارد؛ کسانی که صبح تا شب‌شان را پای اینترنشنال و گوش و دل سپردن به القائات شیطانی می‌گذرانند.

از روز اول جنگ و شهادت آن‌کودکان بی‌گناه، دولت آمریکا در حال تحقیق بود تا بفهمد چرا به مدرسه میناب و عده‌ای دانش‌آموز و معلم حمله کرده است!

مژده بدهید که نتیجه تحقیقات مجهزترین‌ دولت از نظر امکانات نظامی و جاسوسی و اطلاعاتی، بالاخره پس از حدود ۵ ماه مشخص شد و آمریکایی‌ها فهمیدند و اعلام کردند بانک اطلاعاتی‌شان به روز نشده بوده! به همین‌دلیل به دانش‌آموزان میناب حمله کرده‌اند!

می‌گویند دروغ‌گو کم‌حافظه می‌شود و مجبور است برای ماست‌مالی گناهش، از این‌دروغ به آن‌دروغ چنگ بیاندازد. از طرف دیگر می‌گویند اگر همه گناهان دنیا را در یک‌اتاق جمع کنی، کلیدش دروغ است. این را هم می‌دانیم که آمریکایی‌ها برای ادامه جنایات و خون‌ریزی‌هایشان در این‌سوی دنیا، باعث افکار عمومی مردم خودشان را آماده کرده و بپزند!

این‌که یک‌دولت این‌همه مردم خود را احمق و نادان فرض می‌کند، باعث تحیر و افسوس است! فکرش را بکنید آمریکا با آن موجود نفرت‌انگیزی که الان به اسم رئیس‌جمهورش در کاخ سفید نشسته، هر روز پز امکانات و ارتش مجهز و امکاناتشان را می‌دهد. بعد صبر می‌کند و با گذشت ۵ ماه دروغ دیگری روی دروغ‌های قبلی می‌گذارد و ذلیلانه می‌گوید اطلاعات‌مان درباره هدف قدیمی بود و به روز نشده بود.

اما مسخره‌بودن این‌دروغ در کجاست و دُم خروس ماجرا از کجا بیرون می‌زند؟ از آن‌جا که از بین همه اهداف اول جنگ - ازجمله بیت رهبری، جلسات فرماندهان، مناطق نظامی، منازل دانشمندان و چهره‌های نظام و موقعیت عبور و مرور فرمانده‌ها - همه و همه به روز بوده‌اند و فقط مختصات مدرسه میناب، قدیمی بوده و آپ دیت نشده بوده است! هالیوودی هم که حساب کنیم، نمی‌شود! یعنی اصلا شدنی نیست!

دوستی از اهالی رسانه می‌گفت موشک‌های تاماهاوک مجهز به دوربین هستند و اپراتورها در اتاق عملیات و جنگ می‌توانند مسیر حرکت‌شان را ببینند. این که یکی از قابلیت‌ها و امکانات ارتش مجهز و به روز آمریکاست. اما مساله این است که اگر اولین‌موشک تاماهاوک را به اشتباه به مدرسه میناب زده‌اید و با دوربین‌اش متوجه شدید کجا را زده‌اید، موشک بعدی این‌وسط چه می‌گوید و چرا شلیک شده است؟

چرا باید بین ماجرای مدرسه میناب و ایرباس ایرانی که روی خلیج فارس مورد هدف قرار گرفت، این‌همه شباهت باشد؟ هر دو هدف با شلیک دو موشک؟ به‌قول همان پژوهشگر، «آمریکا در شروع حمله‌اش به بچه‌های بی‌گناه میناب حمله کرد چون می‌خواست ایرانی‌ها را بشکند و از نظر روحی روانی تحت فشارشان بگذارد! همیشه هم این‌حمله‌های بزرگ و همه‌جانبه قدرت‌های استکباری با تلاش برای شکستن مقاومت تو همراه است.»

هم آمریکا، هم ایران و هم مردم جهان می‌دانند آمریکا چرا بچه‌های میناب را کشت و این‌حقیقت روشن‌تر از روز، نیازی به بحث و گفتگو ندارد. اما مساله این است که تیغ دروغ خیلی می‌بُرد و عوامل و نوچگان یهود بین‌الملل هیچ‌وقت از این‌سلاح قطع امید نمی‌کنند چون می‌تواند در دل عده‌ای [که زمینه فریب‌خوردن را دارند] تخم شک و تردید بکارد و نوک پیکان خیلی از حملات را هم کُند کند.

این‌روزها، این‌قدر طرف‌ حق و باطل مشخص است که ظاهرا بحث درباره وقایع و اتفاقات بیهوده است. همه‌چیز به اراده خود آدم‌ها بستگی دارد که طرف‌شان را انتخاب کنند؛ رستگاری یا سقوط به دوزخ! شیطان هم این‌وسط کاره‌ای نیست! فقط دعوت‌‌کننده است.

راستی این‌میان، مرور تاریخ و حوادث معنادار ۵ ماه گذشته و برخی مطالبی که در واکنش به آن‌ها منتشر کردیم، بی‌لطف نیست:

* «سلبریتی‌های بی‌غیرت و بی‌وطن! عزادار دختران میناب نیستید؟»

* «چند سکانس معنادار؛ کسی نمی‌خواهد شمع روشن کند؟»

* «سلبریتی‌های بی‌رگ! مکزیکی‌ها هم برای دختران میناب شمع روشن کردند!»

* «درخواستی از دستگاه قضایی: به سلبریتی‌ها - پیاده‌نظام لشکر دشمن - امان ندهید!/حتی آمریکایی‌ها هم واکنش نشان دادند!»

* «انجمن نویسندگان کودک و نوجوان فقط دو عضو با وجدان و وطن‌پرست دارد؟»

* «خبرنگار آمریکایی هم برای میناب گریه کرد اما ...»

* «پرونده‌ای که هیچ‌وقت به نتیجه نمی‌رسد و تا همیشه ادامه دارد!»

* «شباهت ۱۲ تیر و ۹ اسفند و سابقه تاریخی کودک کشی آمریکا از ایرانیان»

صادق وفایی