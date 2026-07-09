تخلیه فوری خودروها از منطقه آزاد چابهار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از اجرای موفق مدیریت بحران و تخلیه فوری خودروهای موجود در انبارهای منطقه پیش از حملات دشمن خبر داد و گفت: خدمات‌رسانی به مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بدون وقفه و با حداکثر سرعت ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدسعید اربابی بامداد امروز پنجشنبه اظهار کرد: در پی حمله ساعاتی پیش دشمن به مناطقی از چابهار، ستاد مدیریت بحران سازمان از نخستین دقایق با اجرای برنامه‌های از پیش طراحی‌شده، عملیات تخلیه خودروهای موجود در انبارها را آغاز کرد تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: تا ساعت ۱۲ امشب حدود ۳۰۰ دستگاه خودرو از انبارها خارج شده و این عملیات تا بامداد ادامه خواهد داشت تا ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز ترخیص و منتقل شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه ارزش مجموع ۴۰۰ دستگاه خودروی در حال خروج از انبارها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: این اقدام با هدف صیانت از سرمایه‌های مردم و فعالان اقتصادی و حفظ روند فعالیت‌های تجاری منطقه آزاد چابهار در حال انجام است.

وی تأکید کرد: همه خدمات مورد نیاز شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با حداکثر سرعت در حال ارائه بوده و هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند خدمات‌رسانی ایجاد نشده است.

اربابی از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند، اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و برای حفظ ایمنی خود از نزدیک شدن به مراکز نظامی خودداری کنند.

گفتنی است؛ منطقه آزاد چابهار با مساحت ۸۲ هزار هکتار در جنوب شرقی ایران و در سواحل مکران واقع شده است. در سال ۱۳۹۸ با موافقت مجلس شورای اسلامی، شهر چابهار و بندرهای شهید بهشتی و شهید کلانتری و پنج هزار هکتار از محدوده متصل به نقطه مرزی ایران و پاکستان با عنوان «منطقه منفصله ریمدان» به منطقه آزاد چابهار افزوده شد.