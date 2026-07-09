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برنی سندرز: به جنگ علیه ایران پایان دهید

سناتور دموکرات آمریکایی با محکوم کردن از سرگیری حملات آمریکا علیه ایران خطاب به دونالد ترامپ تاکید کرد: به جنگ علیه ایران پایان دهید.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۳۲
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3722 بازدید
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برنی سندرز: به جنگ علیه ایران پایان دهید

به گزارش تابناک؛ سناتور دموکرات برنی سندرز در پیامی در ایکس نوشت: از سرگیری جنگ بدون دلیل و اشتباه ترامپ علیه ایران، آمریکا را قوی‌تر نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: این جنگ جان افراد بیشتری را خواهد گرفت و پول مالیات‌دهندگان بیشتری را هدر خواهد داد.

او با یادآوری اینکه ترامپ آمریکا را به دلایل واهی و دروغین درگیر جنگ با ایران کرد، گفته است: در حالی که هنوز حتی یک ماه از اعلام آتش‌بس با ایران نگذشته، ترامپ اعلام کرده که این آتش‌بس پایان یافته است.

سندرز خطاب به ترامپ گفت: به این جنگ پایان دهید.

برنی سندرز: به جنگ علیه ایران پایان دهید

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
5
پاسخ
استیضاح کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
3
پاسخ
تراب را ترور کنید خیلی راحت
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