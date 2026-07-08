نمایش تکراری تهدید ترامپ علیه ایران در نشست ناتو

به گزارش تابناک به نقل از از الجزیره، ترامپ در نشست مطبوعاتی پایان اجلاس سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ترکیه مدعی شد: ما ارتش ایران را نابود کردیم، ۵۹ کشتی را غرق کردیم، صدها هواپیما و رادار را ویران کردیم و فرماندهان آنها را از میان برداشتیم.

وی، نشست سران ناتو در ترکیه را مهم ارزیابی کرد و افزود: ایالات متحده بزرگترین مشارکت‌کننده مالی و نظامی در ناتو باقی خواهد ماند.

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه قیمت نفت باید پائین نگه داشته شود، مدعی شد: ما اقداماتی علیه ایران انجام داده‌ایم که باید ۴۷ سال پیش انجام می‌دادیم.

ترامپ در ادامه اظهارات متناقض خود ادعا کرد: ما توانمندی‌های نظامی ایران را نابود کرده‌ایم اما ایران هنوز تعدادی موشک و پرتابگر دارد.

وی با بیان اینکه ما باید تجهیزات دفاعی را با سرعت بیشتری تولید کنیم، خاطرنشان کرد: ما در اجلاس ناتو توافق کردیم که هزینه‌های دفاعی را از دو درصد به پنج درصدِ تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه به دیدارهای دوجانبه با مقامات کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: ما در نشست سران ناتو بحث‌های مهمی انجام دادیم و دیدارهای دوجانبه‌ای برگزار شد. احمد الشرع (رئیس حکومت موقت سوریه) کار بسیار بزرگی انجام می‌دهد.

ترامپ ادعا کرد: ممکن است ایرانی‌ها قصد کشتن مرا داشته باشند، چرا که من هدف شماره یک هستم. جنگ علیه ایران یک موفقیت نظامی بود. ایرانی‌ها خواهان توافق بودند، اما سپس به کشتی‌ها شلیک کردند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه تناقض گویی‌ها، مدعی شد: رهبران صف اول و دوم در ایران از میان رفته‌اند و اکنون نوبت به سطح سوم رسیده است. من می‌خواهم موضوع را در ایران به پایان برسانم و نه اینکه با رهبران فعلی کار کنم. رهبران ایرانی اکنون عاقل‌تر شده‌اند.

ترامپ ادعا کرد: ایرانی‌ها کشتی‌ها را بمباران کردند و ما با ضرباتی ۱۰ برابر قوی‌تر به آنها پاسخ دادیم. نفت بسیار زیادی از تنگه هرمز عبور می‌کند و ما به دنبال جنگی طولانی نیستیم.

وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی به ما کمک نکردند و ما در جنگ علیه ایران به کمک آنها نیازی نداشتیم، گفت: در مورد اعطای جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد، زیرا این کشور دومین کشور قدرتمند در ناتو است.