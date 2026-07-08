مذاکرات ایران و آمریکا متوقف شد

رسانه روس به نقل از یک مقام ایرانی مدعی شد که به دلیل نقض مکرر آتش‌بس و تهدیدهای آمریکا، ایران مذاکرات را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش تابناک، به ادعای خبرگزاری تاس روسیه، مقام ایرانی گفت: «به دلیل تهدیدهای مستقیم علیه مردم ایران از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و نقض مکرر تعهدات واشنگتن، ایران مذاکرات بر سر انعقاد توافق نهایی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است.»

وی در این‌باره افزود که هرگونه تجاوز نظامی ایالات متحده علیه ایران با پاسخی گسترده‌تر و قاطع‌تر از قبل مواجه خواهد شد.

ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه با نقض یادداشت تفاهم، به نقاطی از خاک ایران حمله کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد که در پاسخ اولیه به تجاوز امروز آمریکا، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تأسیسات مهم نظامی آمریکا را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن را سرنگون کردند.