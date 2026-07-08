حمایت قاطع یمن از ایران در برابر آمریکا و اسرائیل



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت امور خارجه یمن امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که حملات آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران نشانگر گرایشات جنایتکارانه واشنگتن است.



یمن با اشاره به اینکه این حملات بار دیگر ثابت می‌کند که پیمان‌شکنی و نقض تعهدات، ویژگی جدایی‌ناپذیر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست، به کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های آمریکا هشدار داد.



یمن با بیان اینکه کشورهای عربی وابسته به آمریکا باید از دایره مزدوری خارج شوند، هشدار داد که این رویه، جز شکست و زیان چیزی برایشان به همراه نخواهد داشت.



وزارت امور خارجه یمن ضمن تمجید از ایستادگی و پایداری ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران، گفت که ایران به منزله صخره‌ای است که توطئه‌های دشمنان در برابر آن در هم خواهد شکست.



یمن در پایان گفت که در تمامی مراحل و همه تحولات، در کنار ایران باقی خواهد ماند و از آن حمایت خواهد کرد.