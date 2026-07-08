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حمایت قاطع یمن از ایران در برابر آمریکا و اسرائیل

وزارت امور خارجه یمن امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که حملات آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران نشانگر گرایشات جنایتکارانه واشنگتن است.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۷۲
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4046 بازدید
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حمایت قاطع یمن از ایران در برابر آمریکا و اسرائیل


به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت امور خارجه یمن امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که حملات آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران نشانگر گرایشات جنایتکارانه واشنگتن است.

یمن با اشاره به اینکه این حملات بار دیگر ثابت می‌کند که پیمان‌شکنی و نقض تعهدات، ویژگی جدایی‌ناپذیر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست، به کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های آمریکا هشدار داد.

یمن با بیان اینکه کشورهای عربی وابسته به آمریکا باید از دایره مزدوری خارج شوند، هشدار داد که این رویه، جز شکست و زیان چیزی برایشان به همراه نخواهد داشت.

وزارت امور خارجه یمن ضمن تمجید از ایستادگی و پایداری ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران، گفت که ایران به منزله صخره‌ای است که توطئه‌های دشمنان در برابر آن در هم خواهد شکست.

یمن در پایان گفت که در تمامی مراحل و همه تحولات، در کنار ایران باقی خواهد ماند و از آن حمایت خواهد کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
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0
پاسخ
باز هم به شما یمنی ها آمریکایی هارو کاری باهاشون کردید که دیگه جرات نکردن بهتون حمله کنند.مسئول یمنی هم برایم آرزوست
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