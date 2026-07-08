افزایش دمای هوای پایتخت تا ۴۰ درجه
به گزارش تابناک برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
از امروز تا جمعه (۱۷ تا ۱۹ تیر) بهویژه در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مناطق مرکزی در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است.
طی امروز تا اواخر وقت فردا در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید گاهی با خیزش و انتقال گردوخاک در نیمه جنوبی و غربی و بخشهایی از مرکز استان پیشبینی میشود. در این مدت روند افزایش نسبی دمای هوا و ماندگاری توده هوای گرم روی استان مورد انتظار است.
آسمان تهران پنجشنبه (۱۸ تیر) صاف و وزش باد، در بعدازظهر افزایش باد، در بعضی ساعتها وزش باد شدید و گردوخاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۰ و ۲۸ درجه سانتیگراد و جمعه (۱۹ تیر) صاف و وزش باد، در بعضی ساعتها افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۰ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.