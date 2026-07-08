صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو در بازار امروز 17 تیر

قیمت خودرو امروز 17 تیر 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۹۹
| |
3834 بازدید

قیمت خودرو در بازار امروز 17 تیر

قیمت خودرو امروز 17 تیر 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو پس از چند روز تعطیلی، همچنان تحت تاثیر فضای نیمه‌تعطیل قرار داشت و معاملات با حجم پایینی دنبال شد. 

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در چنین شرایطی، نوسانات قیمتی بیشتر در بخش خودروهای داخلی مشاهده شد، در حالی که خودروهای مونتاژی تغییرات محدودتری را تجربه کردند. کم‌رمق بودن معاملات و نبود سیگنال مشخص از سمت بازارهای اثرگذار، باعث شده تغییرات قیمتی بیشتر در سطح محدود و موردی باقی بماند.

فعالان بازار معتقدند در شرایط فعلی، معامله‌گران همچنان چشم‌انتظار جهت‌گیری نرخ ارز و روشن‌تر شدن روند مذاکرات هستند و همین موضوع موجب تداوم فضای احتیاطی در بازار خودرو شده است. از سوی دیگر، افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای واقعی همچنان مهم‌ترین مانع رونق معاملات است و اجازه نمی‌دهد نوسانات کوتاه‌مدت به یک روند پایدار در قیمت‌ها تبدیل شود. بر همین اساس، انتظار می‌رود تا زمان مشخص‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، بازار خودرو همچنان درگیر رکود و نوسانات محدود باقی بماند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 17 تیر

پژو 207 اتوماتیک نسبت به روز گذشته 60 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 500 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، تارا دستی V1 کاهش بهای 54 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 2 میلیارد و 75 میلیون تومان ایستاد.

کوییک S در مقایسه با روز معاملاتی پیشین 48 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 172 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، شاهین GL رشد بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 890 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 17 تیر

کی‌ام‌سی T9 رشد بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 6 میلیارد و 820 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، بک X3 رشد بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 840 میلیون تومان معامله شود.

X55 پرو نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 750 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، آریزو 5 کاهش بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 450 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.

فیدلیتی الیت (7 نفره) رشد بهای 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و 120 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرایم با بهای چهار میلیارد و 190 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شد.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو ایران خودرو بازار خودرو سایپا خودرو داخلی خودرو خارجی
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو در بازار امروز 18 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز سه شنبه 7 بهمن
قیمت خودرو در بازار امروز 19 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 23 دی ماه
قیمت خودرو امروز 18 خرداد 1405
قیمت خودرو در بازار امروز 12 دی ماه
قیمت خودرو امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار امروز؛ 28 آذرماه
قیمت خودرو امروز 29 آبان ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 26 آذرماه
قیمت روز خودرو امروز 10 آذر ماه
قیمت خودرو در بازار؛ امروز 14 آذرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 2 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 5 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 16 دی ماه
قیمت خودرو امروز 4 آبان ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 27 آذرماه
قیمت خودرو در باراز امروز 13 آذر ماه
قیمت خودرو امروز 29 مهرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 25 آذر ماه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nw7
tabnak.ir/005nw7