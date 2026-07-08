قیمت خودرو در بازار امروز 17 تیر

قیمت خودرو امروز 17 تیر 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو پس از چند روز تعطیلی، همچنان تحت تاثیر فضای نیمه‌تعطیل قرار داشت و معاملات با حجم پایینی دنبال شد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در چنین شرایطی، نوسانات قیمتی بیشتر در بخش خودروهای داخلی مشاهده شد، در حالی که خودروهای مونتاژی تغییرات محدودتری را تجربه کردند. کم‌رمق بودن معاملات و نبود سیگنال مشخص از سمت بازارهای اثرگذار، باعث شده تغییرات قیمتی بیشتر در سطح محدود و موردی باقی بماند.

فعالان بازار معتقدند در شرایط فعلی، معامله‌گران همچنان چشم‌انتظار جهت‌گیری نرخ ارز و روشن‌تر شدن روند مذاکرات هستند و همین موضوع موجب تداوم فضای احتیاطی در بازار خودرو شده است. از سوی دیگر، افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای واقعی همچنان مهم‌ترین مانع رونق معاملات است و اجازه نمی‌دهد نوسانات کوتاه‌مدت به یک روند پایدار در قیمت‌ها تبدیل شود. بر همین اساس، انتظار می‌رود تا زمان مشخص‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، بازار خودرو همچنان درگیر رکود و نوسانات محدود باقی بماند.

قیمت خودروهای داخلی

پژو 207 اتوماتیک نسبت به روز گذشته 60 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 500 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، تارا دستی V1 کاهش بهای 54 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 2 میلیارد و 75 میلیون تومان ایستاد.

کوییک S در مقایسه با روز معاملاتی پیشین 48 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 172 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، شاهین GL رشد بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 890 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

کی‌ام‌سی T9 رشد بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 6 میلیارد و 820 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، بک X3 رشد بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 840 میلیون تومان معامله شود.

X55 پرو نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 750 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، آریزو 5 کاهش بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 450 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.

فیدلیتی الیت (7 نفره) رشد بهای 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و 120 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرایم با بهای چهار میلیارد و 190 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شد.