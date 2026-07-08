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بازگشت پزشکیان از عراق به تهران در پی حملات آمریکا

رئیس جمهور پس از شرکت در مراسم استقبال رسمی از پیکر رهبر شهید و زیارت حرم حضرت امیرالمومنین( ع) وارد تهران شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۷۹
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8578 بازدید
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بازگشت پزشکیان از عراق به تهران در پی حملات آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، رئیس جمهور پس از شرکت در مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و زیارت حرم حضرت امیرالمومنین( ع) دقایقی پیش وارد تهران شد.

مسعود پزشکیان پس از شرکت در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیدار و گفتگو با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق و همچنین زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) دقایقی پیش وارد تهران شد. خبر بازگشت پزشکیان بعد از آغاز حملات آمریکا به جنوب کشور منتشر گشت.

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رئیس جمهور مسعود پزشکیان عراق نجف رهبرشهید مراسم تشییع
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Sweden
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۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
6
6
پاسخ
این عکس خوب هست نه عکسی که پشت میز و در حال امضا باشید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
کل فامیلتون رو جمع کنن رو هم مدرک تحصیلی اینو ندارین. پزشکی رو هم قبل انقلاب خونده و سهمیه ای نبوده.
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