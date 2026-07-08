بازگشت پزشکیان از عراق به تهران در پی حملات آمریکا
رئیس جمهور پس از شرکت در مراسم استقبال رسمی از پیکر رهبر شهید و زیارت حرم حضرت امیرالمومنین( ع) وارد تهران شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۷۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، رئیس جمهور پس از شرکت در مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و زیارت حرم حضرت امیرالمومنین( ع) دقایقی پیش وارد تهران شد.
مسعود پزشکیان پس از شرکت در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیدار و گفتگو با علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق و همچنین زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیهالسلام) دقایقی پیش وارد تهران شد. خبر بازگشت پزشکیان بعد از آغاز حملات آمریکا به جنوب کشور منتشر گشت.
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