بازگشت پزشکیان از عراق به تهران در پی حملات آمریکا

رئیس جمهور پس از شرکت در مراسم استقبال رسمی از پیکر رهبر شهید و زیارت حرم حضرت امیرالمومنین( ع) وارد تهران شد.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، رئیس جمهور پس از شرکت در مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و زیارت حرم حضرت امیرالمومنین( ع) دقایقی پیش وارد تهران شد.

مسعود پزشکیان پس از شرکت در آیین استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیدار و گفتگو با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق و همچنین زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) دقایقی پیش وارد تهران شد. خبر بازگشت پزشکیان بعد از آغاز حملات آمریکا به جنوب کشور منتشر گشت.