رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در بعضی مناطق
به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیشبینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشههای هواشناسی اظهار کرد: امروز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، همچنین در گیلان و برخی نقاط مازندران، ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میدهد و در نیمه شرقی کشور نیز وزش باد و در بعضی ساعات گردوخاک پیشبینی میشود.
وی افزود: روز پنجشنبه در این مناطق، رگبار ضعیف و پراکنده پیشبینی میشود و وزش باد در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنههای جنوبی البرز ادامه خواهد داشت.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: از روز جمعه تا یکشنبه، در غالب مناطق کشور جوی پایدار مستقر خواهد شد.
ضیائیان ادامه داد: طی این روزها در نوار شرقی، میزان وزش باد افزایش مییابد و به ویژه در منطقه زابل که وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود.