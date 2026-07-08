سفر جنجالی رئیسجمهور لبنان به واشنگتن
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ناشناس کاخ سفید گزارش داد که جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، برای ۲۱ جولای(۳۰ تیرماه) به کاخ سفید دعوت شده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این گزارش پس از آن منتشر شد که عون به رسانههای لبنانی اعلام کرد قصد دارد در ماه جاری به واشنگتن سفر کند تا روند پیشبرد توافق چارچوبی با میانجیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل را دنبال کند؛ توافقی که با هدف پایان دادن به ماهها درگیری میان اسرائیل و حزبالله تدوین شده است.
لبنان و اسرائیل اواخر ماه پیش با میانجیگری آمریکا توافقی کلی و مقدماتی با ۱۱ بند را امضا کردند که خروج مرحلهای نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان در آن پیشبینی شده، اما جدول زمانی مشخصی برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی تعیین نشده و ادامه عقبنشینیها را به استقرار ارتش لبنان در مناطق مرزی و خلع سلاح حزبالله مشروط کرده است.
حزبالله این توافق را «باطل و بیاعتبار» خوانده و اعلام کرده که مشروط کردن خروج اشغالگران به خلع سلاح، عبور از همه خطوط قرمز است.