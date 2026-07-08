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سهل‌انگاری اطلاعاتی آمریکا پیش از حمله به میناب!

رسانه آمریکایی این ادعا را مطرح کرد که افسران ارشد ارتش ایالات متحده هشدار‌های درج‌شده در پایگاه‌های داده حیاتی را مبنی بر سال‌ها به‌روزرسانی نشدن اطلاعات مربوط به اهداف نظامی در ایران را نادیده گرفته و حمله‌هایی را تایید کرده‌اند که یکی از آنها حمله جنایتکارانه به مدرسه شجره طیبه در شهر میناب بود.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۷۳
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3674 بازدید
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۴
سهل‌انگاری اطلاعاتی آمریکا پیش از حمله به میناب!

شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از سه منبع آگاه ادعا کرد قبل از حمله موشکی جنایتکارانه اسفندماه گذشته به مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که به شهادت حدود ۲۰۰ تن شامل اکثرا دختران دانش‌آموز این مدرسه منجر شد، هشدار‌هایی که بر لزوم بازبینی مجدد اطلاعات هدف‌گیری تأکید داشتند، در سامانه توسعه اهداف پنتاگون تعبیه شده بودند، اما با شروع تجاوزگری علیه ایران، فرماندهانی که به دنبال اقدام سریع بودند، این هشدار‌ها را کنار گذاشتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حمله ۹ اسفندماه گذشته دشمن آمریکایی به دبستان «شجره طیبه» در شهر میناب منجر به شهادت ۱۶۸ کودک و ۱۴ معلم شد.

سی‌ان‌ان گزارش داد که بخش بزرگی از اطلاعات راهنمای اهداف آغازین جنگ، از جمله داده‌های مربوط به تأسیسات سپاه در مجاورت مدرسه، قدمتی بیش از ۱۰ سال داشتند، زیرا تحلیلگران موفق نشده بودند پیش از آغاز حملات، همه سوابق را به‌روزرسانی کنند. به گفته این گزارش، اولویت با به‌روزرسانی سامانه‌های سیار و اهداف با تهدید بالاتر بود و مکان‌های ثابت مانند مدرسه، در اولویت پایین‌تری قرار گرفتند و عمدتاً تأیید نشدند.

یکی از منابع به سی‌ان‌ان گفت: «بدیهی بود که اطلاعات قدیمی هستند.»

منبع دیگری در این گزارش ادعا کرد که یک ابزار نظارتی جداگانه، تغییراتی را در محوطه این پایگاه شناسایی کرده بود، اما این یافته هرگز به پایگاه داده اصلی هدف‌گیری نرسید یا به تصمیم‌گیرندگان ارشد منتقل نشد.

این گزارش همچنین این حادثه را به کاهش نیرو‌های واحد «کاهش و پاسخ به آسیب‌های غیرنظامی» که به دستور «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، انجام شده بود مرتبط دانست و اشاره کرد که این واحد در فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از ۱۰ عضو به یک نفر کاهش یافته است.

یک مقام کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفت که تحقیقات درباره این حمله همچنان ادامه دارد و در ادعایی گزاف گفت که «ایالات متحده غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.»

هگست نیز پیشتر در مواجهه با فشار‌ها روی خودش به خاطر این جنایت بزرگ قول انجام یک تحقیقات «دقیق» را داده بود در حالی که سنتکام اعلام کرد سوالات را به تحقیقات در حال انجام ارجاع می‌دهد و از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

سی‌ان‌ان در ادامه گزارش خود نوشت که ماه‌ها پس از این حمله، پنتاگون یافته‌های خود را به صورت عمومی منتشر نکرده است؛ در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کنار مذاکرات دیپلماتیک موازی، تهدید به حملات بزرگ‌مقیاس جدید علیه ایران را ادامه می‌دهد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
28
پاسخ
خدا لعنت کند آمریکا و صهیون را
سید محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
27
پاسخ
این گزارشها فقط برای توجیه این جنایت است وقتی با موشک منزل مسکونی یک سردار سپاه را در قلب تهران با دقت تمام هدف قرار می دهند غیر ممکن است اطلاعات مدرسه میناب را به اشتباه داشته باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
17
پاسخ
بر فرض که شما راست بگید و این مدرسه قبلا یک سایت نظامی بوده ، آخه توی این چهار تا اتاق در به داغون چه چیز مهم نظامی میتونسته باشه.
ورزشگاه هاچی دانشگاه ها چی حانه های مردم چی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
7
پاسخ
غلط کرد اتفاقا با علم و از قصد اینکار را کردند
انشالله انتقام اسنپ کار در این دنیا بدهند
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