سپاه: ۸۵ پایگاه آمریکا در منطقه هدف قرار گرفت

​روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای در پی تجاوز و عهدشکنی ارتش تروریستی آمریکا ساعات اولیه بامداد امروز و هدف قرار دادن تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و ایستگاه‌های غیر نظامی در سواحل استان هرمزگان و ماهشهر ضمن اعلام پاسخ اولیه به این تجاوز تشریح کرد: نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.

به گزارش تابناک؛ بیانیه روابط عمومی کل سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

به دنبال حماسه‌سازی ملت بزرگ ایران در تشییع دشمن‌شکن و پرشکوه بی‌سابقه یگانه دوران و قائد شهید امت اسلام، رژیم متجاوز آمریکا که روز به روز ابعاد شکستش بیشتر آشکار می‌شود و بازتاب جهانی خیزش عظیم و میلیونی ملت سرافراز عراق در بدرقه تاریخ ساز رهبر مجاهد شهید را شکست بزرگتری برای خود میداند، بار دیگر عادت پیمان‌شکنی خود را تکرار کرد و وحشت‌زده برای تحت شعاع قرار دادن این رویداد تاریخی، ارتش کودک کش و تروریست آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز با تهاجم هوایی به تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و ایستگاه‌های غیر نظامی در سواحل استان هرمزگان و ماهشهر به طور آشکار آتش بس را نقض کرد و تفاهم اسلام آباد را زیر پا گذاشت.

در پاسخ اولیه به این تجاوز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

