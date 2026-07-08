سپاه: ۸۵ پایگاه آمریکا در منطقه هدف قرار گرفت
به گزارش تابناک؛ بیانیه روابط عمومی کل سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
به دنبال حماسهسازی ملت بزرگ ایران در تشییع دشمنشکن و پرشکوه بیسابقه یگانه دوران و قائد شهید امت اسلام، رژیم متجاوز آمریکا که روز به روز ابعاد شکستش بیشتر آشکار میشود و بازتاب جهانی خیزش عظیم و میلیونی ملت سرافراز عراق در بدرقه تاریخ ساز رهبر مجاهد شهید را شکست بزرگتری برای خود میداند، بار دیگر عادت پیمانشکنی خود را تکرار کرد و وحشتزده برای تحت شعاع قرار دادن این رویداد تاریخی، ارتش کودک کش و تروریست آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز با تهاجم هوایی به تعدادی از پایگاههای ساحلی و ایستگاههای غیر نظامی در سواحل استان هرمزگان و ماهشهر به طور آشکار آتش بس را نقض کرد و تفاهم اسلام آباد را زیر پا گذاشت.
در پاسخ اولیه به این تجاوز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
قوانین بین المللی رو در زمان استعمار به سود خودشون نوشتند و حالا به اون استناد می کنن. نتگه رو محکم بگیر
اگرشما باخدا واهل بیت
بزن که خوب میزنی امریکارا صاف کن ونابود کن
درودبرغیرتت سپاهی وارتشی