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سپاه: ۸۵ پایگاه آمریکا در منطقه هدف قرار گرفت

​روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای در پی تجاوز و عهدشکنی ارتش تروریستی آمریکا ساعات اولیه بامداد امروز و هدف قرار دادن تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و ایستگاه‌های غیر نظامی در سواحل استان هرمزگان و ماهشهر ضمن اعلام پاسخ اولیه به این تجاوز تشریح کرد: نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۶۴
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12859 بازدید
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۱۷

سپاه: ۸۵ پایگاه آمریکا در منطقه هدف قرار گرفت

به گزارش تابناک؛ بیانیه روابط عمومی کل سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: 

بسم الله قاصم الجبارین

به دنبال حماسه‌سازی ملت بزرگ ایران در تشییع دشمن‌شکن و پرشکوه بی‌سابقه یگانه دوران و قائد شهید امت اسلام، رژیم متجاوز آمریکا که روز به روز ابعاد شکستش بیشتر آشکار می‌شود و بازتاب جهانی خیزش عظیم و میلیونی ملت سرافراز عراق در بدرقه تاریخ ساز رهبر مجاهد شهید را شکست بزرگتری برای خود میداند، بار دیگر عادت پیمان‌شکنی خود را تکرار کرد و وحشت‌زده برای تحت شعاع قرار دادن این رویداد تاریخی، ارتش کودک کش و تروریست آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز با تهاجم هوایی به تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و ایستگاه‌های غیر نظامی در سواحل استان هرمزگان و ماهشهر به طور آشکار آتش بس را نقض کرد و تفاهم اسلام آباد را زیر پا گذاشت. 

در پاسخ اولیه به این تجاوز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند. 

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
 

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سپاه سپاه پاسداران آمریکا حمله آمریکا تجاوز آمریکا به ایران هرمزگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
24
27
پاسخ
زنده باد نيروي نظامي ايران . بزنيد اين بي شرفهارو .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
22
24
پاسخ
خوب کاری کردید؛ امریکا باید از صفحه روزگار محو شود
اکبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
21
25
پاسخ
لطفا ناوهای امریکا را هدف قرار دهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
19
25
پاسخ
بزنید این بربرها رو
قوانین بین المللی رو در زمان استعمار به سود خودشون نوشتند و حالا به اون استناد می کنن. نتگه رو محکم بگیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
20
24
پاسخ
باسلام....اقدام اولیه کافی نیست....هزینه های این جرثومه فساد وتباهی را آنقدر بالا ببرید که توانش گرفته شود.....تجهیزات و ساختمان او را زمین گیر نمی کند ...تلفات انسانی از این عهدشکن بگیرید....تا تلفات ندهد این معادله نابرابر باقی می ماند.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
19
19
پاسخ
سلام
درود بر شما دلاورمردان ایران زمین.خداوند حافظتان باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
13
19
پاسخ
فقط اردن بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
19
20
پاسخ
درود خدا بربادرفته سپاه وارتش
اگرشما باخدا واهل بیت
بزن که خوب میزنی امریکارا صاف کن ونابود کن
درودبرغیرتت سپاهی وارتشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
19
19
پاسخ
احسنت ! با شدت تمام و جواب دندان شکن پوزه سگ زرد را به خاک زدید. این سگ زرد نفهم تر از آن است که تصور میشود تحقیرهای بیشتر امریکای پلید شرور دزد جهانخوار را بی اعتبارتر رسواتر خواهد کرد مرگ بر امریکا و سگ زرد توله حرام زاده اش رژیم صهیونی جعلی بی اصالت بی تاریخ . امریکائیها به تجاوز وحشیگری زورگویی دزدیدن کشورها معتادند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
9
16
پاسخ
این دیگه چه توافقی هست که امریکا شب و روز حمله میکنه و همه بندها را نقض کرده؟!
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