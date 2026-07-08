رضایی: آمریکا مذاکرات را با شکست مواجه خواهد کرد

به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: آمریکا مذاکرات را با شکست مواجه خواهد کرد، پیش‌بینی من این است که خود آمریکا همین امضایی را که انجام داده است، مثل برجام در عمل پاره می‌کند

وی افزود: نمونه آن این است که در جنوب تنگه هرمز می‌خواهد از آب‌های ساحلی عمان استفاده کند، و می‌گوید تجاری است که می‌خواهد آن را تثبیت کند تا ناوهایش را عبور دهد.

رضایی در پاسخ به منتقدان مذاکرات گفت: تقاضا می‌کنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستند، صبر و حوصله کنند. خود آمریکایی‌ها این مذاکرات را از بین می‌برند و نمی‌گذارند که به نتیجه برسد.

وی تأکید کرد: انقلابی که ما در پیش داریم با یک اقدام نظامی صفر خلاصه نمی‌شود. انقلابی که الان در ایران است دفاع نظامی دارد، مجازات نتانیاهو و ترامپ در آن است و بالاتر از آن آگاهی ملت‌های منطقه در آن است.