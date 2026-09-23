طرز تهیه دیپ کوئسو؛ سس پنیری محبوب برای چیپس ذرت

دیپ کوئسو یک سس پنیری گرم و کرمی که معمولاً کنار چیپس ذرت سرو می‌شود و در آشپزی مکزیکی‌ـ‌آمریکایی محبوبیت زیادی دارد. این نسخه خانگی با پنیر تازه رنده‌شده، فلفل چیلی برشته، گوجه‌فرنگی، شیر تبخیرشده آماده می‌شود و در مقایسه با نمونه‌های آماده فروشگاهی، طعمی طبیعی‌تر و بافتی نرم‌تر دارد. در این ویدیو همچنین به نکاتی مانند اهمیت استفاده از پنیر تازه، تنظیم نمک با خود چیپس، پرهیز از جوشاندن سس پنیر و امکان شخصی‌سازی دیپ با پنیرهای مختلف یا افزودنی‌هایی مانند ذرت برشته یا ترشی سبزیجات اشاره می‌شود. جزئیات این میان‌وعده پنیری را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید. دیپ کوئسو یک سس پنیری گرم و کرمی که معمولاً کنار چیپس ذرت سرو می‌شود و در آشپزی مکزیکی‌ـ‌آمریکایی محبوبیت زیادی دارد. این نسخه خانگی با پنیر تازه رنده‌شده، فلفل چیلی برشته، گوجه‌فرنگی، شیر تبخیرشده آماده می‌شود و در مقایسه با نمونه‌های آماده فروشگاهی، طعمی طبیعی‌تر و بافتی نرم‌تر دارد. در این ویدیو همچنین به نکاتی مانند اهمیت استفاده از پنیر تازه، تنظیم نمک با خود چیپس، پرهیز از جوشاندن سس پنیر و امکان شخصی‌سازی دیپ با پنیرهای مختلف یا افزودنی‌هایی مانند ذرت برشته یا ترشی سبزیجات اشاره می‌شود. جزئیات این میان‌وعده پنیری را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.

مواد لازم:

۲۲۵ گرم پنیر چدار تند، رنده‌شده

۱ قاشق غذاخوری نشاسته ذرت

۱ قاشق غذاخوری کره

۲ حبه سیر، ریز خردشده

۱ دسته پیازچه، فقط بخش‌های روشن، حلقه‌شده؛ بخش‌های سبز برای تزیین نگه داشته شود

۱ قاشق چای‌خوری نمک کوشر، به‌علاوه مقدار بیشتر در صورت نیاز

۱/۴ قاشق چای‌خوری چیپوتل آسیاب‌شده

۱/۲ قاشق چای‌خوری زیره

۱ قوطی ۱۱۵ گرمی فلفل چیلی سبز خردشده و برشته‌شده روی آتش

۱۲۰ میلی‌لیتر گوجه‌فرنگی روما، خردشده و بدون دانه

۱ قوطی ۳۵۵ میلی‌لیتری شیر تغلیظ شده

۶۰ میلی‌لیتر گشنیز ریز خردشده

یک نیشگون فلفل کاین