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طرز تهیه دیپ کوئسو؛ سس پنیری محبوب برای چیپس ذرت
دیپ کوئسو یک سس پنیری گرم و کرمی که معمولاً کنار چیپس ذرت سرو میشود و در آشپزی مکزیکیـآمریکایی محبوبیت زیادی دارد. این نسخه خانگی با پنیر تازه رندهشده، فلفل چیلی برشته، گوجهفرنگی، شیر تبخیرشده آماده میشود و در مقایسه با نمونههای آماده فروشگاهی، طعمی طبیعیتر و بافتی نرمتر دارد. در این ویدیو همچنین به نکاتی مانند اهمیت استفاده از پنیر تازه، تنظیم نمک با خود چیپس، پرهیز از جوشاندن سس پنیر و امکان شخصیسازی دیپ با پنیرهای مختلف یا افزودنیهایی مانند ذرت برشته یا ترشی سبزیجات اشاره میشود. جزئیات این میانوعده پنیری را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
مواد لازم:
۲۲۵ گرم پنیر چدار تند، رندهشده
۱ قاشق غذاخوری نشاسته ذرت
۱ قاشق غذاخوری کره
۲ حبه سیر، ریز خردشده
۱ دسته پیازچه، فقط بخشهای روشن، حلقهشده؛ بخشهای سبز برای تزیین نگه داشته شود
۱ قاشق چایخوری نمک کوشر، بهعلاوه مقدار بیشتر در صورت نیاز
۱/۴ قاشق چایخوری چیپوتل آسیابشده
۱/۲ قاشق چایخوری زیره
۱ قوطی ۱۱۵ گرمی فلفل چیلی سبز خردشده و برشتهشده روی آتش
۱۲۰ میلیلیتر گوجهفرنگی روما، خردشده و بدون دانه
۱ قوطی ۳۵۵ میلیلیتری شیر تغلیظ شده
۶۰ میلیلیتر گشنیز ریز خردشده
یک نیشگون فلفل کاین
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