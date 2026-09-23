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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۳۴۲۸
کد خبر:۱۳۸۳۴۲۸
2579 بازدید
ته‌چین؛

طرز تهیه دیپ کوئسو؛ سس پنیری محبوب برای چیپس ذرت

دیپ کوئسو یک سس پنیری گرم و کرمی که معمولاً کنار چیپس ذرت سرو می‌شود و در آشپزی مکزیکی‌ـ‌آمریکایی محبوبیت زیادی دارد. این نسخه خانگی با پنیر تازه رنده‌شده، فلفل چیلی برشته، گوجه‌فرنگی، شیر تبخیرشده آماده می‌شود و در مقایسه با نمونه‌های آماده فروشگاهی، طعمی طبیعی‌تر و بافتی نرم‌تر دارد. در این ویدیو همچنین به نکاتی مانند اهمیت استفاده از پنیر تازه، تنظیم نمک با خود چیپس، پرهیز از جوشاندن سس پنیر و امکان شخصی‌سازی دیپ با پنیرهای مختلف یا افزودنی‌هایی مانند ذرت برشته یا ترشی سبزیجات اشاره می‌شود. جزئیات این میان‌وعده پنیری را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.

مواد لازم:

۲۲۵ گرم پنیر چدار تند، رنده‌شده
۱ قاشق غذاخوری نشاسته ذرت
۱ قاشق غذاخوری کره
۲ حبه سیر، ریز خردشده
۱ دسته پیازچه، فقط بخش‌های روشن، حلقه‌شده؛ بخش‌های سبز برای تزیین نگه داشته شود
۱ قاشق چای‌خوری نمک کوشر، به‌علاوه مقدار بیشتر در صورت نیاز
۱/۴ قاشق چای‌خوری چیپوتل آسیاب‌شده
۱/۲ قاشق چای‌خوری زیره
۱ قوطی ۱۱۵ گرمی فلفل چیلی سبز خردشده و برشته‌شده روی آتش
۱۲۰ میلی‌لیتر گوجه‌فرنگی روما، خردشده و بدون دانه
۱ قوطی ۳۵۵ میلی‌لیتری شیر تغلیظ شده
۶۰ میلی‌لیتر گشنیز ریز خردشده
یک نیشگون فلفل کاین

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