ترفندهای پخت پیتزا در فر هیزمی

فر هیزمی برخلاف فرهای معمولی با زدن یک کلید آماده نمی‌شود و به زمان گرم‌شدن، انتخاب چوب مناسب و کنترل دقیق حرارت نیاز دارد. در این ویدیو نشان داده می‌شود که چرا استفاده از چوب سخت، بررسی دمای صفحه پخت، جای‌گذاری درست پیتزا نزدیک شعله و چرخاندن مداوم آن برای رسیدن به پوسته‌ای برشته، سبک و غیرخمیری اهمیت دارد. همچنین تفاوت دمای مناسب برای انواع خمیر و نقش گنبد داغ فر در ایجاد لبه‌ای ترد و خوش‌برشت توضیح داده می‌شود. جزئیات این آموزش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.