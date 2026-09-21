تهچین؛
طرز تهیه پپروناتای ایتالیایی با فلفل دلمهای
پپروناتا یک خوراک ساده و رنگارنگ ایتالیایی با محوریت فلفل دلمهای، پیاز و گوجهفرنگی است؛ غذایی شبیه راتاتویی، اما با تمرکز کامل بر طعم شیرین و لطیف فلفلها. این خوراک معمولاً پس از پخت آرام، بافتی نرم و سسی غلیظ پیدا میکند و میتوان آن را سرد یا گرم، بهعنوان پیشغذا، میانوعده یا روی نان تست و بروسکتا سرو کرد. در این ویدیو، روش آمادهسازی پپروناتای کلاسیک را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
مواد لازم برای ۴ تا ۶ نفر:
۲ عدد فلفل دلمهای قرمز
۲ عدد فلفل دلمهای زرد
۱ قاشق غذاخوری سرکه بالزامیک
۱ قوطی ۴۰۰ گرمی گوجهفرنگی خردشده
۱ حبه سیر
۴ قاشق غذاخوری روغن زیتون
۲ عدد پیاز
نمک و فلفل به میزان لازم
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