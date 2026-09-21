پپروناتا یک خوراک ساده و رنگارنگ ایتالیایی با محوریت فلفل دلمه‌ای، پیاز و گوجه‌فرنگی است؛ غذایی شبیه راتاتویی، اما با تمرکز کامل بر طعم شیرین و لطیف فلفل‌ها. این خوراک معمولاً پس از پخت آرام، بافتی نرم و سسی غلیظ پیدا می‌کند و می‌توان آن را سرد یا گرم، به‌عنوان پیش‌غذا، میان‌وعده یا روی نان تست و بروسکتا سرو کرد. در این ویدیو، روش آماده‌سازی پپروناتای کلاسیک را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.