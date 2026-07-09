قرار بود اسرائیلی کوچک در خوزستان تاسیس شود!/شبکه جاسوسی بدامن چیست؟
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، اردشیر جی ریپورتر یکی از ایرانیهای مقیم هند (پارسیان) بود که با توجه به ماموریتی که ساز و کار جاسوسی یهود بینالملل برایش در نظر گرفته بود، وارد ایران شد و اتفاقات زیادی را در پشت پرده دوران قاجار و پهلوی هدایت کرد. پس از او هم میراث جاسوسیاش به پسرش شاپور رسید که نام مهمی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است و البته نامش از پس پرده بیرون افتاده است.
پیشتر مطالبی در مرور تاریخ معاصر ایران نوشتهایم که اردشیر جی ریپورتر در آنها حضور دارد و میتوان در پیوندهای زیر مرورشان کرد:
* «تاریخ تکرار میشود؛ بلوای نان رضاخان و حرفهای امروز نانسی پلوسی»
* «ریشه تنفر رضاخان قزاق از دین و روحانیت/چهکسی مانیفست سلطنت پهلوی را نوشت؟»
* «دین من انسانیت است!/شرایطی که یهود برای کودتا میخواست و رضاخان داشت»
* «سرسختترین مخالف قرارداد ۱۹۱۹ که به نفع انگلستان بود، جاسوس خودشان بود/نمونه الی کوهن در ایران!»
یحیی دولت آبادی سومین رهبر جامعه ازلیان در خاطرات خود نوشته اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، پارسیان متمول هند (ایرانیان زرتشتی ساکن در هند) مذاکراتی را با دولت وقت ایران برای خرید خوزستان آغاز کردند و میرزاآقاخان کرمانی در دفاع از اینعمل «رساله خرید خوزستان» را نوشت. میرزاآقاخان در اینکتاب پیشنهاد کرد اراضی اهواز توسط فارسیان متمول هندوستان خریداری شده و آنجا اقامت کنند. همچنین سد اهواز بسته و به فاصله کمی در کنار شط کارون مملکتی مثل کراچی و بمبئی دارای تمول سرشار و روح ایرانی ایجاد شود. اما ناصرالدین شاه مخالفت کرد. این هم شاید یکی دیگر از علل ترور ناصرالدینشاه توسط میرزا رضا کرمانی باشد که درباره بابیبودنش بحث است.
با وجود مقاومت ناصرالدینشاه و شاهان قاجار، در دهه ۱۳۴۰ محمدرضا پهلوی بخشی از این خواسته یهود را تحقق داد و با وساطت شاپور جی – پسر اردشیر که جایگزین پدر شده بود – منطقه ای به وسعت ۷۹۶۰ کیلومتر مربع در خوزستان تحت پوشش شرکت IMINO CC به انحصار الیگارشی پارسی هند درآمد.
شاپور جی ریپورتر سال ۱۹۴۷ میلادی (۱۳۲۵ شمسی) وقتی ۲۶ ساله بود به عنوان کارشناس جنگ روانی راهی تهران شد.
او در سال های بحران روابط ایران و انگلیس، با پوشش وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا در تهران حضور داشت و تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به طور رسمی رئیس دارالترجمه سفارت آمریکا و رایزن سیاسی این سفارت بود. در عین حال مانند پدر و اجدادش کارت خبرنگاری روزنامه تایمز لندن را نیز در جیب داشت.
شبکه جاسوسی شاپور جی – علم و پروژه بدامن
همانطور که پیشتر و بارها گفته شده، شبکههای جاسوسی یهودی (انگلیسی) بهصورت خانوادگی کار میکردند. شبکه امیر اسدالله عَلَم در ایران هم، تداوم و تکامل یکی از شبکههای موروثی اردشیر جی ریپورتر بود که تحت کنترل روچیلدها قرار داشت و به عبارت دیگر میتوان اینشبکه را یک شبکه صهیونیستی عنوان کرد.
شاپور جی با ورود به ایران ارتباط خود را با اسدالله علم برقرار کرد و شبکه مورد اشاره، هدایت یکرشته عملیات را به دست گرفت که در اسناد سرویس اطلاعاتی آمریکا با نام رمز عملیات بِداَمن خوانده میشود. به همین دلیل می توان شبکه شاپور جی – علم را شبکه بدامن نامگذاری کرد.
راز دوام پهلوی دوم در سالهای سلطنتش
پروژه بدامن یکی از نخستینترین پروژههایی بود که در چارچوب همکاری اینتلیجنس سرویس و سازمان نوبنیاد سیا (CIA) بر مبنای امکانات غنی بومی MI6 و بودجه کلان سیا آغاز شد و مسئولیت اداره آن به عهده شاپور ریپورتر قرار گرفت که در همکاری با اسدالله علم اجرای پروژه را شروع کرد. راز دوام محمدرضا پهلوی در کشاکش تنازع مراکز قدرت در غرب در پیوند وی با همین شبکه بود که توسط دستهای نامرئی امپراتوری جهانی صهیونیسم اداره می شد.
حزب توده عاملی در دست یهود بینالملل
جیمز بیل محقق آمریکایی در پژوهشهایش به صراحت آشوب ۲۳ تیر ۱۳۳۰ تهران را تظاهراتی میداند که بهظاهر توسط حزب توده ولی در باطن از سوی عوامل انگلیس (یهود) سازمان یافته بود. پیش از اجرای کودتای ۲۸ مرداد هم هندرسن سفیر وقت آمریکا در تهران، مصدق را به شدت از خطر سقوط سلطنت و قدرتگیری حزب توده ترساند. به اینترتیب مشخص میشود حزب توده مترسکی بود که یهود صهیونیستی بهرهبرداریهای حیاتی خود را از آن داشت.
در اجرای کودتای ناموفق ۲۵ و سپس نسخه موفق ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شبکه بداَمن و شبکه برادران رشیدیان نقش اساسی داشتند. سازمان سیا هم تودهایهای بدلی را سازماندهی کرد. بزرگنمایی خطر کمونیسم، ترفند سیاسی آمریکا و انگلیس در اینکودتا بود. آیتالله کاشانی نسبت به اینترفند شناخت داشت و بارها با آن مقابله کرده بود. به همین دلیل بر اهمیت خطر اصلی از جانب انگلیس تاکید داشت و همین باعث شد تبلیغات و دروغهایی علیهاش منتشر شود که خودش عامل انگلیس است و چه و چه.
جعلیاتی که منتشر میشد و میشود
بخشی از کارکرد تبلیغی شبکه ریپورتر در کودتای ۲۸ مرداد انتشار جعلیات بود. از مهم ترین اینجعلیات میتوان به کتاب «نگهبانان سحر و افسون» اشاره کرد که به نام حزب توده منتشر شد. یکی دیگر از جعلیات شبکه ریپورتر – علم در ایران، خاطرات مجعول ابوالقاسم لاهوتی بود که ریپورتر خود آن را نوشت.
سالها پس از کودتای ۲۸ مرداد و تثبیت حکومت پهلوی دوم، شرایطی پیش آمد که بلندگوهای یهود و نوچههای سلطنتطلب آن هنوز هم از آن یاد میکنند؛ اینکه زمان شاه فروش نفت چنان رونق گرفت که درآمدهای ایران چنین و چنین شد. اما مساله پشت پرده و واقعی این است که هیچکس از سرازیر شدن پول نفت به ایران، بیش از فروشندگان اسلحه در غرب استفاده نکرد. کارتلهای فروش سلاح هم که مشخص است یهودیان هستند و قبلا در اثر تصمیم مه ۱۹۷۲ نیکسون – کسینجر مبنی بر اینکه هرچه شاه می خواهد به او بدهند، افسار گسیخته شده بودند.
اردشیر هدایتگر رضاخان بود و شاپور هم نخ پهلوی دوم را در دست داشت
اردشیر جی ریپورتر، با آرامش و در اختفای کامل، نخ کنترل و هدایت دیکتاتور ایران رضاخان را به دست داشت و فرزندش شاپور هم بزرگترین دلال کمپانی های تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی بریتانیا در ایران بود. اگر اردشیر ریپورتر از همکاری و همیاری محمدعلی فروغی فراماسونر برخوردار بود، در زمان حکومت پهلوی دوم هم، اسدالله علم این جایگاه را برای شاپور داشت.
انقلاب ایران چهچیزی را به باد داد؟
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۶۰ درصد صادرات اسلحه انگلستان توسط ایران خریداری میشد.
پیروی انقلاب اسلامی ایران دستاورد ۷۲ ساله ریپورترها را به باد داد. شاپور ریپورتر پیش از استقرار دولت انقلابی در ایران از نظرها محو شد و رو به زندگی مخفی آورد.
صادق وفایی
اما تلاششان احمقانه هست و کار بجایی نخواهند برد چون ملت هوشیار و بیدار هست