تهچین؛
دستور پخت لوبیای پخته یونانی
لوبیای پخته یونانی یا «Gigantes Plaki» یکی از خوراکهای ساده اما پرمایه آشپزی یونانی است؛ غذایی بر پایه لوبیاهای درشت که با گوجهفرنگی، شوید تازه، روغن زیتون، عسل، سرکه طعمی شیرین، ترش، شور و معطر پیدا میکند. این غذا در ظاهر شبیه یک خوراک گیاهی ساده است، اما بافت نرم لوبیاها، سطح کاراملیشده و عطر شوید و روغن زیتون، آن را به یکی از متفاوتترین نسخههای لوبیای پخته تبدیل میکند. این ویدیو نسخهای از این خوراک را آماده میکند که میتواند کنار گوشتهای بریان سرو شود یا با پنیر فتا، بهعنوان یک غذای گیاهی کامل و سیرکننده روی میز بیاید. جزئیات آمادهسازی این خوراک یونانی را در ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
مواد لازم برای ۱۲ پرس:
۴۵۴ گرم لوبیای خشک گیگانتس، کرونا، لیما یا هر نوع لوبیای خشک درشت دیگر، خیساندهشده از شب قبل
۲٫۸ لیتر آب سرد تازه برای جوشاندن
۲ برگ بو
۱ عدد پیاز قرمز بزرگ، خردشده
۳ حبه سیر، ورقهشده
۲ پیمانه سس گوجهفرنگی یا گوجهفرنگی تازه ریز خردشده
۲ قاشق غذاخوری رب گوجهفرنگی
۳ قاشق غذاخوری عسل شبدر
نصف پیمانه شوید تازه خردشده، بهعلاوه مقدار بیشتر برای روی غذا
۱ قاشق غذاخوری نمک کوشر؛ در صورت استفاده از نمک معمولی ریز، ۲ قاشق چایخوری
۱ قاشق چایخوری فلفل سیاه تازه آسیابشده
فلفل کاین، به میزان دلخواه
نصف پیمانه روغن زیتون فرابکر
یکچهارم پیمانه سرکه
۲ پیمانه آب، بهعلاوه مقدار بیشتر در صورت نیاز هنگام پخت
۱۱۳ گرم پنیر فتا برای روی غذا
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