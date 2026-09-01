وقایع اتفاقیه؛
فاجعه زیردریایی هستهای کی-19 شوروی در جنگ سرد
در میانه جنگ سرد، به آب انداختن زیردریایی هستهای یواساس ناتیلوس برتری تازهای برای آمریکا در دریاها ایجاد کرد؛ برتریای که شوروی تلاش کرد با ساخت زیردریایی هستهای کی-19 به آن پاسخ دهد. اما شتاب در ساخت این زیردریایی، آن را به یکی از پرحادثهترین پروژههای نظامی شوروی تبدیل کرد؛ تا جایی که بعدها لقب «بیوهساز» گرفت. در ژوئیه ۱۹۶۱، هنگام یک رزمایش در نزدیکی گرینلند، نقص در راکتور هستهای کی-19 خدمه را با خطر انفجار هستهای روبهرو کرد. گروهی از مهندسان با حداقل تجهیزات حفاظتی وارد بخش آلوده شدند و با ساخت یک سامانه خنککننده اضطراری، از فاجعه جلوگیری کردند؛ اقدامی که جان زیردریایی و خدمه را نجات داد، اما به قیمت مرگ شماری از آنان بر اثر تشعشعات تمام شد. جزئیات این حادثه را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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