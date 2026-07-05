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راز تفاهم ایران‌وآمریکا موضوع مذاکره قطر و فرانسه

وزرای خارجه قطر و فرانسه درباره تفاهم‌نامه ایران-آمریکا و اوضاع لبنان رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۵۵
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راز تفاهم ایران‌وآمریکا موضوع مذاکره قطر و فرانسه

شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر با همنای فرانسوی خود رایزنی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس اعلام این رسانه، ژان-نوئل بارو، وزیر امور اروپا و امور خارجه فرانسه در این رایزنی تلفنی پیرامون تفاهم‌نامه ایران-آمریکا و آخرین تحولات لبنان با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی گفتگو کرد.

گفتنی است؛ در جریان این گفتگو، طرفین به بررسی روابط و همکاری های دوجانبه و راه‌ های تقویت و توسعه آن پرداختند. همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه وضعیت لبنان، و تلاش‌های دیپلماتیک برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و نیز سایر مسائل مورد علاقه مشترک، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 

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