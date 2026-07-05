به گزارش تابناک؛ متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای دامت توفیقاته

با قدردانی از تلاش های ارزشمند و صادقانه‌ی جنابعالی، به استناد اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، جنابعالی را به ریاست قوه قضائیه منصوب می کنم.

مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی قائد شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف و نکات مذکور در پیام هفتم تیرماه ۱۴۰۵ اینجانب، راهگشای تحول، شکوفایی، و دستیابی به قوه قضائیه مطلوب است.

🔹امیدوارم با همت مضاعف جنابعالی و قضات شریف و همکاران ارجمندتان در دستگاه قضایی و دعای سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ملت بزرگوار ایران از نتایج آن بهره مند شوند.

سیدمجتبی حسینی خامنه ای

۱۳ تیرماه ۱۴۰۵