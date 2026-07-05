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انتصاب مجدد محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه

حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را بار دیگر به عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۴۱
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3358 بازدید
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۴
انتصاب مجدد محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه

به گزارش تابناک؛ متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای دامت توفیقاته

 با قدردانی از تلاش های ارزشمند و صادقانه‌ی جنابعالی، به استناد اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، جنابعالی را به ریاست قوه قضائیه منصوب می کنم.
مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی قائد شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف و نکات مذکور در پیام هفتم تیرماه ۱۴۰۵ اینجانب، راهگشای تحول، شکوفایی، و دستیابی به قوه قضائیه مطلوب است.

🔹امیدوارم با همت مضاعف جنابعالی و قضات شریف و همکاران ارجمندتان در دستگاه قضایی و دعای سرورمان  عجل الله تعالی فرجه الشریف، ملت بزرگوار ایران از نتایج آن بهره مند شوند.

سیدمجتبی حسینی خامنه ای
۱۳ تیرماه ۱۴۰۵

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
علی
|
Germany
|
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
2
0
پاسخ
بهترین انتخاب واقعا کار بلد هست تو این حوزه . شرایط لازم و کافی رو داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
1
پاسخ
انتقام رهبر شهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
0
پاسخ
انشاالله این دوره برای مبارزه بافسادمتمرکز بشوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
2
0
پاسخ
تبریک
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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