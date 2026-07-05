انتصاب مجدد محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه
حضرت آیتالله سیّدمجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای را بار دیگر به عنوان رئیس قوهی قضائیه منصوب کردند.
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به گزارش تابناک؛ متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژهای دامت توفیقاته
با قدردانی از تلاش های ارزشمند و صادقانهی جنابعالی، به استناد اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، جنابعالی را به ریاست قوه قضائیه منصوب می کنم.
مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی قائد شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف و نکات مذکور در پیام هفتم تیرماه ۱۴۰۵ اینجانب، راهگشای تحول، شکوفایی، و دستیابی به قوه قضائیه مطلوب است.
🔹امیدوارم با همت مضاعف جنابعالی و قضات شریف و همکاران ارجمندتان در دستگاه قضایی و دعای سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ملت بزرگوار ایران از نتایج آن بهره مند شوند.
سیدمجتبی حسینی خامنه ای
۱۳ تیرماه ۱۴۰۵
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