صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف: مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۳۶
| |
1631 بازدید
قالیباف: مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند

محمد درویش، رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه، صبح یکشنبه، ۱۴ تیرماه در حاشیه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قالیباف در این دیدار با بیان این که دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند و دستاوردهای رزمندگان را حفظ و تثبیت نماید، گفت: این مهم زمانی محقق می شود که کشور در کنار دیپلماسی، آماده دفاع باشد.

وی افزود: در آن شب که رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت حمله کرد، مذاکرات به نقطه تعلیق رسید. به طرف آمریکایی تاکید کردیم که تمامیت ارضی در کشورهای منطقه و خاتمه جنگ علیه متحدان ایران در گروه های مقاومت، باید جزئی از تفاهمنامه باشد و به متن اضافه شد. امروز این تفاهمنامه در حال اجراست و پیاده‌سازی آن سخت اما شدنی است.

رییس مجلس گفت: خونخواهی امام شهید، آزادی قدس است، ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت. طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می کنیم. این کمک، در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد، فشار از طریق مذاکره است.

وی افزود: رفتار دولت‌های مسلمان در این شرایط بسیار مؤثر است. امروز آنها متوجه شده اند که همکاری با آمریکا و اسرائیل برایشان امنیت نمی‌آورد.

قالیباف تصریح کرد: همه ما باید با خدای خود صادقانه عهد ببندیم که برای جهاد و شهادت آماده باشیم و همچنین آماده شکست دشمن؛ هر کدام نصیب شد، فوز عظیم است.

رییس شورای رهبری حماس نیز در این دیدار گفت: بند بند تفاهم‌نامه اسلام آباد پیروزی ایران و شکست آمریکاست.

محمد درویش افزود: در باور ما، یا پیروزی است یا شهادت و شکست معنا ندارد. طوفان الاقصی، بزرگترین شکست رژیم صهیونیستی در طول تاریخ تأسیس آن بود و هیبت آمریکا و رژیم صهیونی را فرو ریخت.

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند مقاومت را شکست دهند و هدف آنها برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر هم با شکست کامل مواجه شد.

رییس شورای رهبری حماس گفت: آنچه در تفاهمنامه ایران و آمریکا به دست آمد، یک پیروزی بزرگ برای جبهه مقاومت است و تک به تک بندهای تفاهمنامه پیروزی ایران و شکست امریکاست. ما به طور ویژه از گنجاندن بند مربوط به متحدان ایران در جبهه مقاومت در این توافقنامه قدردانی می کنیم. این نشان می دهد که ایران در میدان دیپلماسی نیز توانسته موازنه را به نفع امت اسلامی تغییر دهد.

وی در پایان گفت: امیدوارم با همت امت اسلامی، جنگ و تجاوز در سرزمین های اشغالی نیز پایان یابد.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
دکتر محمدباقرقالیباف مذاکره دیپلماسی سیاست خارجی توافق ایران و امریکا
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران/ خروش میلیونی خیل عاشقان/ بروزرسانی می شود
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امروز همه مسائل کشور به سیاست خارجی گره خورده
عراقچی: دیپلماسی مرام خودش را دارد
رئیس جمهور منتخب و الزامات دیپلماسی ایران قوی در سازمان های بین المللی
مواضع رهبری درباره عزت، حکمت و مصلحت
برخی به اسم تبعیت از رهبری در حال عمل کردن خلاف خط مشی ایشان هستند/ نقض آتش‌بس و محاصره دریایی، علت تنش‌ اخیر بود
سخنگوی وزارت خارجه از دشواری مذاکره با آمریکا می‌گوید
وقت «یارکشی بین المللی» فرا رسیده؛ «یارکشی داخلی» را متوقف کنید!
شخصی که با مدرک «بهداشت باروری» سفیر شد/ سفیر ضعیف چگونه یک کشور را بی اعتبار و غافلگیر می‌کند؟! / سفارت خانه‌ها عرصه به‌ کار گماردن «بیکاران سیاسی» نیستند!
عراقچی: سیاست خارجی ایران فعال خواهد بود نه منفعل
۳۰ ذهنیتِ غیر واقعی در دیپلماسی
صدر: اگر دیپلماسی را جدی‌تر می‌گرفتیم، جنگ ۱۲روزه رخ نمی‌داد!
وزارت خارجه در آزمون دیپلماسی چه نمره‌ای می‌گیرد؟
طلوع رنسانس دیپلماتیک در سپهر سیاست خارجی ایران
دیپلماسی بدون تعارف!
موسوی: توافق زمان‌بر است، ناظران عجول نباشند
هشدار مدیر سیا به ترامپ درباره ایران
دولت پزشکیان، گفتمان‌ساز نیست
تخت روانچی و یک پتانسیل آزاد شده!
خبر عراقچی درباره آغاز همکاری‌ اقتصادی ایران و عربستان
تنها راه حل بحران هسته‌ای از نگاه وزیرامورخارجه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
گزافه‌گویی رهبر اپوزیسیون اسرائیل علیه ایران
برای برگزاری ۱۲ ساعته مراسم تشییع آماده‌ایم
لحظه شکار موشک کروز کالیبر روسی
تشییع میلیونی جلوه‌ای از قدرت ملی ایران بود
تصاویر خودروی حامل پیکر رهبر انقلاب در تشییع
ایستاده ترین بدرقه کننده رهبر شهید انقلاب
جمله رهبری به شاعری که کتابش را تقدیم کرد؛ «همه‌اش ترکی است!»
خلاصه بازی مکزیک 2 - انگلیس 3
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران/ خروش میلیونی خیل عاشقان/ بروزرسانی می شود
صعود جاودانه‌ی انگلستان برای فراموشی خاطرات تلخ آزتکا؛ سه‌شیر‌ها ۱۰ نفره مکزیک را حذف کردند
وداع اسطوره با احترام بزرگان؛ ستایش نیمار از سوی هانری و زلاتان
آخرین رقص نیمار برای سلسائو با اشک و گل؛ شروع و پایان متفاوت اسطوره برزیل در مت‌لایف
ملت ایران همچنان پای رهبری ایستاده است / هشدار به دشمنان، امید به مقاومت
خلاصه بازی برزیل 1 - نروژ 2
ارلینگ هالند بلیت برگشت برزیل را صادر کرد/ تکرار تاریخ برای سلسائو مقابل نروژ و خداحافظی تلخ آنچلوتی با جام
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۹ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۷ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۹۶ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۷ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۶۱ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
بازداشت‌ها در عراق حالت فرقه‌ای ندارد؛ سنی، شیعه و کُرد در لیست بازداشت‌ها قرار دارند/ بازداشت ها با حمایت آیت الله سیستانی همراه بود  (۴۷ نظر)
پیشنهاد غیراخلاقی تهیه‌کننده سینما به خانم بازیگر  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005noe
tabnak.ir/005noe