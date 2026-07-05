قالیباف: مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند

محمد درویش، رئیس شورای رهبری دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه، صبح یکشنبه، ۱۴ تیرماه در حاشیه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قالیباف در این دیدار با بیان این که دیپلماسی و مذاکره باید بتواند گره نظامی را باز کند و دستاوردهای رزمندگان را حفظ و تثبیت نماید، گفت: این مهم زمانی محقق می شود که کشور در کنار دیپلماسی، آماده دفاع باشد.

وی افزود: در آن شب که رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت حمله کرد، مذاکرات به نقطه تعلیق رسید. به طرف آمریکایی تاکید کردیم که تمامیت ارضی در کشورهای منطقه و خاتمه جنگ علیه متحدان ایران در گروه های مقاومت، باید جزئی از تفاهمنامه باشد و به متن اضافه شد. امروز این تفاهمنامه در حال اجراست و پیاده‌سازی آن سخت اما شدنی است.

رییس مجلس گفت: خونخواهی امام شهید، آزادی قدس است، ما با آمریکا صلح نداریم و اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت. طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به مسلمانان و جبهه مقاومت کمک می کنیم. این کمک، در صورت نیاز با موشک و اگر نیاز به فشار سیاسی باشد، فشار از طریق مذاکره است.

وی افزود: رفتار دولت‌های مسلمان در این شرایط بسیار مؤثر است. امروز آنها متوجه شده اند که همکاری با آمریکا و اسرائیل برایشان امنیت نمی‌آورد.

قالیباف تصریح کرد: همه ما باید با خدای خود صادقانه عهد ببندیم که برای جهاد و شهادت آماده باشیم و همچنین آماده شکست دشمن؛ هر کدام نصیب شد، فوز عظیم است.

رییس شورای رهبری حماس نیز در این دیدار گفت: بند بند تفاهم‌نامه اسلام آباد پیروزی ایران و شکست آمریکاست.

محمد درویش افزود: در باور ما، یا پیروزی است یا شهادت و شکست معنا ندارد. طوفان الاقصی، بزرگترین شکست رژیم صهیونیستی در طول تاریخ تأسیس آن بود و هیبت آمریکا و رژیم صهیونی را فرو ریخت.

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند مقاومت را شکست دهند و هدف آنها برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر هم با شکست کامل مواجه شد.

رییس شورای رهبری حماس گفت: آنچه در تفاهمنامه ایران و آمریکا به دست آمد، یک پیروزی بزرگ برای جبهه مقاومت است و تک به تک بندهای تفاهمنامه پیروزی ایران و شکست امریکاست. ما به طور ویژه از گنجاندن بند مربوط به متحدان ایران در جبهه مقاومت در این توافقنامه قدردانی می کنیم. این نشان می دهد که ایران در میدان دیپلماسی نیز توانسته موازنه را به نفع امت اسلامی تغییر دهد.

وی در پایان گفت: امیدوارم با همت امت اسلامی، جنگ و تجاوز در سرزمین های اشغالی نیز پایان یابد.