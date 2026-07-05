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بدرقه رهبر شهید، نمایش شکست پروژه دشمن بود

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، گفت: مردم ایران با حضور گسترده خود در این مراسم، برگ دیگری از تاریخ عزت، وحدت و وفاداری را رقم زدند.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۳۴
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بدرقه رهبر شهید، نمایش شکست پروژه دشمن بود

دکتر «محمدرضا احمدی‌سنگر» نماینده مردم رشت و خمام و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی که از نخستین ساعات امروز در مصلای تهران و در میان خیل عظیم عزاداران حضور داشت، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک گیلان، از شکل‌گیری یکی از باشکوه‌ترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر ایران در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

وی با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم از سراسر کشور، اظهار کرد: با وجود گرمای شدید هوا، هیچ نشانه‌ای از خستگی یا کاهش حضور مردم دیده نمی‌شود و خیل عظیم عزاداران با عشق، ارادت و روحیه‌ای مثال‌زدنی در این مراسم حضور یافته‌اند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، افزود: موکب‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های خدمت‌رسان با تمام توان در حال پذیرایی و خدمت به عزاداران هستند و بسیاری از خادمان تاکید می‌کنند آنچه امروز انجام می‌دهند، تنها بخش کوچکی از ارادت قلبی آنان به رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

نماینده مردم رشت و خمام با اشاره به بازتاب گسترده این مراسم در رسانه‌های بین‌المللی، تصریح کرد: حضور باشکوه مردم در تهران تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه نمایش بزرگ وحدت ملی، سرمایه اجتماعی، اقتدار جمهوری اسلامی و شکست پروژه دشمن برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام است.

وی با تاکبد بر اینکه آنچه امروز در مصلای تهران مشاهده می‌شود، ثبت یک حماسه ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است، گفت: این حماسه با حضور عاشقان ولایت و مردم قدرشناس، پیام استقامت، همبستگی و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان مخابره می‌کند.

احمدی‌سنگر، گفت: ملت ایران امروز با حضور خود نشان داد که قدردان مجاهدت‌ها و خدمات رهبر شهید انقلاب اسلامی است و این حضور باشکوه، جلوه‌ای از وفاداری، انسجام ملی و استمرار مسیر انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

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