عشق به رهبر شهید در قاب هنر

هنرمندان هنر‌های تجسمی شهرستان پردیس در اقدامی خودجوش و هنرمندانه، با برپایی غرفه‌ای در جوار مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، ارادت خالصانه خود را در قالب آثار خوشنویسی، نقاشی و طراحی به زائران حاضر در این رویداد عظیم به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، همزمان با برپایی مراسم باشکوه وداع با آقای شهید، هنرمندان تجسمی شهرستان پردیس با برپایی یک موکب فرهنگی، ارادت هنرمندانه خود را به پیشگاه رهبر شهید والامقام به نمایش گذاشتند. در این غرفه که ویژه زائران حاضر در مراسم تشییع آماده شده بود، هنرمندان با خلق آثار نفیس خوشنویسی، نقاشی و طراحی، فضایی معنوی برای عاشقان رهبر شهید فراهم آوردند.

«حمید نادری» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پردیس، در حاشیه این رویداد به خبرنگار تابناک گفت: مهم‌ترین عامل استقبال مردم از این رویداد تاریخی، اتحاد، انسجام و خون پاک رهبر شهید ماست که مردم را در این مراسم باشکوه گرد هم آورده است.

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وی با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم، افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه، حدود ۳۰۰۰ پوستر تبلیغاتی در سطح شهرستان توزیع شد و موکب هنرمندان با هدف خدمت‌رسانی فرهنگی به زائران هدایت گردید. همچنین ۳۰۰ جلد کتاب به عنوان هدیه و کتاب‌های اهدایی برای عزیزانی که به غرفه ما مراجعه می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پردیس این حرکت را نشانه‌ای از اتحاد و انسجام ملی دانست و بر نقش هنر در ترویج ارزش‌های معنوی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: این موکب فرهنگی که به مناسبت تشییع و وداع رهبر شهید برپا شده، بخشی از برنامه‌های شهرستان پردیس برای میزبانی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید محسوب می‌شود.

نادری در پایان، پیام اصلی این غرفه را «ایجاد و تداوم شور و حماسه در راه انقلاب اسلامی» عنوان کرد و یادآور شد که هنر، بهترین زبان برای بیان ارادت به آرمان‌های انقلاب و شهداست.